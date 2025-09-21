Exministr dopravy Kremlík chce zpět do politiky. Pro funkci si nejdu, tvrdí

Pavel Svačina
  11:30
Právník, bývalý ministr dopravy, zakladatel a ředitel Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy Vladimír Kremlík se vrací do politiky. Coby lídr středočeské kandidátky hnutí Přísaha kandiduje do Poslanecké sněmovny. „Prosazujeme rovnou daň z příjmu fyzických a právnických osob ve výši 17 procent,“ říká Kremlík v rozhovoru pro iDNES.cz.
Vladimír Kremlík, lídr středočeské kandidátky hnutí Přísaha.

foto: Vladimír Kremlík

Na svých sociálních sítích nenecháte na současné vládě nit suchou. Co vám vlastně na vládní koalici tolik vadí?
Nejvíce mi vadí, že vláda ztratila kontakt s realitou. Místo řešení problémů občanů vnucuje Green Deal, zdražuje energie i potraviny, a ještě k tomu jsou prolezlí korupcí. Kauzy jako Bitcoin, Dozimetr a Motol ukazují, že stát není schopen uhlídat ani vlastní majetek ani vlastní kroky. Vládne pro Brusel, ne pro české občany a naši zemi.

Na jednom videu jste si dělal anketu mezi Středočechy, podle které se vláda například méně stará o vlastní lidi, ale více o ty za hranicemi… Zastáváte stejný názor?
Ano, slyším to dnes a denně. Vláda má být v první řadě vládou vlastních občanů. Pokud se staráme o lidi za hranicemi víc než o naše důchodce, rodiny a pracující, je to špatně. Přísaha je jasně pro to, abychom dali přednost českým lidem. Například Příbram nemá obchvat, lidé z okolí chtějí jezdit hromadnou dopravou do Prahy, přitom nejsou vybudovaná záchytná parkoviště a dojíždějící parkují po celé Příbrami, takže místní nemají ani kde zaparkovat. Je třeba, aby stát pomáhal i v těchto případech. A to je jen jedno město ve Středočeském kraji. Co třeba Mladá Boleslav a kriminalita? Chceme, aby ulice v Mladé Boleslavi byly bezpečné.

Nemůžeme marnit talenty, gymnázia měla mít větší kapacity, říká lídr Přísahy Zimola

Faktem ale přece je, že v posledních letech rostly důchody, v příštím roce se zvýší podpora v nezaměstnanosti a mnoho dalšího. Opravdu se vláda o lidi nestará, nebo je to spíš jen taková ohraná fráze před volbami?
Pokud říkáte nominálnímu růstu růst, tak s tím nelze souhlasit. Pro nás je důležitý reálný růst! Pokles kupní síly byl tak obrovský, že nebyl dosud napraven, a to bylo jednoznačně fatální chybou vlády a dovolím si říct, že dokonce chybou z ideologických pohnutek. Vláda má celou dobu nástroj v podobě zákona o cenách, který i přes doporučení nepoužila, a tak připravila občany o naprosto nevídanou výši kupní síly. Neboli o růstu lze mluvit až ve chvíli, kdy dojde k růstu reálnému. Do té doby je záplatování vlastních chyb této vlády. Důchody tak rostly jen proto, že inflace byla rekordní. Lidem se tak reálně zvedly výdaje mnohem víc než příjmy. Kumulovaná inflace za současné vlády přesáhla 30 procent!

Co z toho, že zvýší podporu v nezaměstnanosti, když tisíce lidí bojují s drahým bydlením a s nedostupnou zdravotní péčí? Chceme, aby lidé měli na konci měsíce více peněz v peněženkách. Prosazujeme rovnou daň z příjmu fyzických a právnických osob ve výši 17 procent.

S kým si umíte představit po volbách koalici, pokud se dostanete do Sněmovny a s kým ji můžete vyloučit?
Pro nás je podstatné programové shodné minimum: bezpečnost lidí, dostupné bydlení, moderní doprava, férová ekonomika a potravinová soběstačnost. Vylučujeme koalice se stranami, které prodávají české zájmy Bruselu, nebo dělají politiku pro své kmotry a sponzory. Přísaha půjde jen do takové spolupráce, kde budou zájmy lidí na prvním místě a kde uplatníme náš program.

Byl byste ochotný jít do koalice s nyní opozičním hnutím ANO, které vede průzkumy, přestože jste v jeho vládě musel skončit v roce 2020 coby ministr dopravy kvůli kauze o údajně předražené zakázce na e-shop pro elektronické dálniční známky za 400 milionů?
Politiku nedělám kvůli funkcím, ale kvůli lidem. Přísaha se rozhoduje podle programu, ne podle osobních křivd. Aby se uvažovalo o koaličních partnerech, musíme se nejprve dostat do Poslanecké sněmovny, potom musí skončit současná vláda a s ní i současný ministr vnitra. Samozřejmě případný koaliční partner musí respektovat náš program. Naše členská základna pak rozhodne, zda s ANO ano, či ne.

Pokud jde o údajně předraženou zakázku, musím konstatovat, že jsem vždy jako ministr dopravy postupoval v souladu s ekonomickými a bezpečnostními zájmy státu i právními předpisy. Stál jsem za lidmi, kteří veřejnou zakázku připravovali. Dílčí část celé zakázky byla a stále je v režimu ochrany utajovaných informací, proto jsem ji tehdy ani nemohl vysvětlovat. Kdybych to udělal, hrozilo by mi trestní stíhání. To bylo pro mě lidsky i profesně nejtěžší. Fakta ale mluví jasně a dnes už je vidí každý, tedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil správnost zadání, Nejvyšší kontrolní úřad ani orgány činné v trestním řízení nezjistily žádné předražení, ani nezákonný či nehospodárný postup.

Jak odhadujete váš úspěch ve středních Čechách a máte ambici stát se vládní stranou?
Středočeský kraj je srdce republiky. Tady se rozhoduje, jestli stát funguje, nebo ne. Věřím, že lidé chtějí změnu a že Přísaha dokáže překvapit. Naším cílem není být v opozici a jen kritizovat, chceme být součástí vlády a věci skutečně s odvahou a rozhodností měnit. Pokud jde o samotné střední Čechy, budu maximálně usilovat o to, aby byly propojeny v co nejkratší době moderní dopravní infrastrukturou, dokončeny obchvaty a potřebné stavby se urychleně dobudovaly.

V rámci kampaně se pohybujete mezi Středočechy, co je podle vás trápí nejvíce a jak byste to řešil?
Nejčastěji slyším tyto věci: doprava, drahé bydlení, ceny energií, ceny potravin v obchodech, zdravotní péče a bezpečnost. Lidé se bojí kriminality, bojí se o své děti. A zároveň řeší, kde budou jejich děti bydlet, protože ceny jsou nereálné, nejen v Praze. Přísaha má řešení na každou z těchto oblastí. Za nejdůležitější nyní považuji, aby se zamezilo dopadům zavedení emisních povolenek ETS 2, které mohou zdražit litr benzinu až o 27 korun a dojíždění o desítky tisíc ročně. A s tím i ceny všeho od rohlíků po stavebniny. Nechceme, aby české rodiny platily desítky tisíc ročně za cestu do práce jen kvůli bruselské spekulaci s povolenkami.

Proč by z letošní silné nabídky více než dvou desítek kandidátek, měli voliči upřednostnit právě vás? Co je vaším hlavním programem?
Nejsem politik, který se učí až „za pochodu“, jsem bývalý ministr dopravy, právník a člověk, který dlouhodobě pracoval ve službách státu i v soukromém sektoru a dobře ví, co nefunguje a co se musí změnit. Mým tématem je doprava, která je páteří mobility, strategickým hospodářským odvětvím a klíčovým prvkem bezpečnosti a energetické nezávislosti státu. Musí fungovat rychle, spolehlivě a být chytře propojena napříč regiony i Evropou. Prioritou je mít dopravní systém, který propojí Českou republiku s Evropou i regiony mezi sebou, bude sloužit lidem i ekonomice a obstojí v budoucích výzvách. To je rozdíl oproti jiným stranám: my nehájíme zájmy stranických sekretariátů, ale obyčejných lidí.

Byl jste ministrem dopravy, a právě doprava je jedním z vážných problémů Středočeského kraje, kde kandidujete jako lídr. Region potřebuje vysoké investice do silnic, ale peníze na to nestačí. V případě vašeho zvolení, zaměřil byste se na tuto oblast důležitou pro místní voliče?
Jednoznačně ano. Je trestuhodné, že současná vláda nedává krajům dostatečné prostředky na opravy silnic druhé a třetí třídy a částky prakticky pokrátila na třetinu. Toto se musí rozhodně napravit. Nelze jezdit po neudržovaných komunikacích. Obrovský dluh je na regionální železnici. Pokud jde o samotný Středočeský kraj, mám za to, že kraj sice není v přebytku, ale má zdroje, které mu umožňují investovat, i když je rozpočet celkově schodkový. Zde je to také hodně o samotných krajských politicích a jejich schopnostech a prioritách.

Z pohledu státu se musím vrátit také k otázce mýta a mýtného systému, je třeba velmi pečlivě uvážit, zda nezavést mýto i na krajské komunikace, a to pro nákladní dopravu, která je ničí nejvíce a která zpoplatněné úseky objíždí, aby se mýtnému vyhnula. Zcela nepochybně je třeba dále vedle urychlení dobudování pražského okruhu realizovat stavby obchvatů ve Středočeském kraji, například Příbrami, je třeba realizovat přeložky Poděbrady – Kolín, Křešice, zkapacitnit některé dálnice vedoucí přes střední Čechy.

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

