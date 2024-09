Post hejtmanky kvůli koalici se SPOLU neobětuji. Lidé mě chtějí, říká Pecková

Volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ve středních Čechách jsme dosáhli na historicky nejlepší výsledek, který je ocenění naší práce. Hnutí ANO postavilo volby jako referendum proti vládě a na tématech, která fungují v celostátní politice. A přestože téměř vůbec nezdůrazňovalo krajská témata, voliče jejich rétorika oslovila,“ řekla MF DNES Pecková.

Už včera jste se sešli se zástupci SPOLU, kteří však vyjednávají o možné koalici i s vítězným hnutím ANO. V jaké fázi jsou nyní tato rokování?

Pokud vím, tak hnutí ANO nabídlo v rámci vytvoření koalice uskupení SPOLU kromě pěti míst v radě i post hejtmana. Naše nabídka panu Skopečkovi (ODS) je, co se týče zastoupení v radě kraje, stejná, ačkoliv podle výsledků by vycházelo, že by SPOLU mělo mít pouze čtyři posty. Přislíbit jim navíc můžeme i vyšší zastoupení ve výborech a komisích Středočeského kraje.

Koalice s hnutím ANO bez vašeho pokračování ve funkci hejtmanky je pro vás tedy nepředstavitelná?

Nemůžeme akceptovat, že bychom přenechali post hejtmana, když jsme získali o deset procent hlasů víc než SPOLU. Navíc jsem obdržela o jedenáct tisíc procent preferenčních hlasů víc než pan Skopeček. Vzkaz voličů čtu tedy tak, že chtějí, abych ve funkci hejtmanky pokračovala. I z předvolebních průzkumů navíc vyplývalo, že téměř dvě třetiny voličů SPOLU si přejí, abych kraj vedla dál já. Na rozdíl od ANO totiž nabízíme SPOLU kontinuitu.

Pokud by si SPOLU stanovilo nakonec jako nepřekročitelnou podmínku pro vytvoření koalice s vašim hnutím post hejtmana, považovala byste to jako vydírání, které nezohledňuje výsledky voleb?

Takto bych to asi neoznačila. Nicméně pokud by zástupci SPOLU na postu hejtmana trvali a řekli nám, že když nesvolíme, tak půjdou do koalice s hnutím ANO, je to jejich vlastní zodpovědnost. Domnívám se však, že by jim to jejich voliči nikdy neodpustili.

V případě dohody se SPOLU byste však měli v zastupitelstvu převahu pouhého jediného hlasu...

Samozřejmě by bylo velmi náročné mít v koalici nejtěsnější většinu; to si jednoznačně uvědomuji. Věřím ale, že bychom na naše projekty dokázali získat podporu i mezi ostatními zastupiteli.

Jednání se zbylými uskupeními, tedy SPD a Stačilo, nevylučujete?

O koalici s nimi určitě jednat nebudeme, nicméně pokud bychom vytvořili křehkou koalici se SPOLU, tak bychom museli hledat při prosazování důležitých bodů v zastupitelstvu, především v oblasti školství a dopravy, podporu napříč politickým spektrem, tedy i v opozičních řadách.

Připouštíte si, že byste nakonec ve vedení kraje skončila?

Záruku nebo příslib od zástupců SPOLU, že neutvoří koalici s ANO, a že nebudou politikařit, nemám.

Máte už tedy plán, kam by v tom případě vedla vaše další profesní dráha?

O tom jsem zatím vůbec nepřemýšlela.