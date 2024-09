Kraj má velký potenciál, chci ho využít, říká lídr SPOLU Jan Skopeček

„Většina občanů mě nyní zřejmě zná jako celostátního politika, ale moje politická kariéra začala na kraji. V krajském zastupitelstvu jsem strávil čtyři volební období, rok jsem pak měl možnost být i v radě. Chci tím naznačit, že kraj i krajskou politiku dobře znám. Není to pro mě vstup do neznámé vody,“ říká Jan Skopeček.

Co vás ještě přimělo přijmout roli jedničky na kandidátce?

Jsem rodilý Středočech, narodil jsem se tu, chodil na střední školu. Když se mě někdo zeptá, kde jsem doma, řeknu mu, že v Hořovicích. Chci využít zkušeností a znalostí ze svého politického působení a využít je pro region, abych kraj posunul dopředu a prosadil některé projekty, které kraj nutně potřebuje.

Pokud byste se stal hejtmanem, vzdal byste se poslaneckého mandátu?

Jsem místopředsedou Sněmovny. Ve chvíli, kdy bych se stal hejtmanem, vzdal bych se této funkce. Co se týče poslaneckého mandátu, ten bych si ponechal stejně jako řada jiných hejtmanů, protože si myslím, že spojení s celostátní politikou může hejtmanovi pomoct. Mimo jiné se v parlamentu bude projednávat nové rozpočtové určení daní, které jako kraj potřebujeme změnit, aby bylo dělení peněz spravedlivější. Mám pocit, že je i celá řada dalších věcí, které kraj potřebuje na celostátní úrovni prosadit a tam ten poslanecký mandát může sehrát důležitou roli. Ovšem ve chvíli, kdy by to nějakým způsobem limitovalo moji práci hejtmana, dám angažmá na kraji přednost.

Je navrhovaná podoba sdílených daní dostatečná?

Jde o kompromis většiny krajů akceptovaný ministerstvem financí. I když původní návrh přinášel Středočeskému kraji ještě vyšší podíl sdílených daní, kompromis znamená znatelné navýšení středočeského krajského rozpočtu. Ještě důležitější než samotné finanční prostředky je ale možná to, že se mění metodika. Nově bude příjem krajského rozpočtu odvislý i od počtu kilometrů spravovaných silnic nebo počtu žáků na středních školách, a co více, tyto jednotlivé parametry se budou v čase updatovat. Tedy pokud by přibylo studentů, další kilometry nových silnic a podobně, dojde v budoucnu k přepočítání. Pro střední Čechy je nerovnoměrné dělení daní opravdu problém, protože potřebujeme nejen opravovat silnice, ale potřebujeme budovat nové. Žádný jiný kraj navíc nezažil takový populační boom. Vyžaduje to vyšší náklady, ať už jde o kapacity mateřských, základních i středních škol, veřejnou dopravu a další.

A v jaké je podle vás kraj finanční kondici?

Myslím si, že je na tom velmi slušně. Zaprvé, rozpočet od dob, kdy jsem byl předsedou krajského finančního výboru, podstatně vzrostl, už je na 50 miliardách. A i co se týká dluhových ukazatelů, je na tom kraj dobře. Velké půjčky, které si hejtmanství nabralo, poměrně dobře splácí. Kraj prostě plní své závazky a dluh postupně klesá. Rozpočtová odpovědnost je a bude jednou z mých hlavních priorit i v krajské politice.

Jaké jsou vaše priority pro Středočeský kraj?

Ke kraji je třeba přistupovat komplexně, věnovat se jak prstenci kolem Prahy, tak i vzdálenějším místům, venkovu, který má problémy s vylidňováním. Je třeba region vnímat v jeho různorodosti. Ale mám tři hlavní priority, je to doprava, školství a zdravotnictví.

Co tedy vylepšit v dopravě?

Doprava je prioritou číslo jedna, protože zátěž tranzitní dopravou je v kraji obří. Je třeba opravovat silnice, aby se na nich jezdilo dobře. Zároveň pokračovat v budování obchvatů, abychom auta dostali mimo místa, kde lidé bydlí. Naprosto zásadní je pak pro střední Čechy dokončení Pražského okruhu, což je sice primárně úkol pro Ředitelství silnic a dálnic, ale velký závazek v tomto směru leží i před Středočeským krajem. Na jeho bedrech jsou totiž doprovodné stavby, které jsou součástí Pražského okruhu. A nejde o nějaké nedůležité stavby, jsou to často silnice plnící roli obchvatů, které pomohou třeba obyvatelům Říčan, a také Úval či Brandýsa nad Labem.

Zmínil jste také školství, jak hodláte pomoci tam?

V některých částech kraje potřebujeme navýšit jejich kapacity a stavět nové školy. A teď se bavíme o tom prstenci Praha-západ a Praha-východ. Ne že bych chtěl tyto dvě oblasti preferovat, ale jsou to objektivně místa, kde došlo k největšímu nárůstu počtu obyvatel. Žáci a studenti odtamtud musejí jezdit buď do Prahy, nebo do okresních měst v kraji. Je ale nutné postavit školy v místě bydliště těch lidí, jichž se to týká. Děti a studenti tak nebudou nuceni dojíždět, uleví se tak dopravě a sníží se i tlak na ty školy, do kterých doposud z okolí Prahy studenti dojížděli. Je to na dobré cestě, chystají se například stavby škol v Černošicích či v Roztokách u Prahy.

Je to ale vždy o penězích, najdete jich na školy dostatek?

Budu podporovat, aby do škol peníze šly. A nejen třeba na ty nové. Investovat musíme i do stávajících škol, jak do údržby a modernizace budov, tak do jejich vybavení. Šetřit provozní výdaje a rozumně investovat nejen do středních škol, aby to dluhově nezatížilo kraj a jeho finanční zdraví zůstalo tak dobré jako je nyní, je naplnění našeho předvolebního hesla zodpovědný rozvoj kraje.

Peníze potřebuje i zdravotnictví, že?

Bezesporu. Výrazně se investuje do krajských nemocnic, což je dobře. Ovšem nestačí nám jen ty velké nemocnice, protože péči je nutné poskytovat komplexně v celém regionu. V kraji působí i městské a privátní nemocnice. A je třeba řešit i bílá místa, kdy v kraji mnohde začínají chybět pediatři či zubaři. Osobně vidím problém i v narůstajícím nedostatku diabetologů. Chci, aby byly krajské nemocnice konkurenceschopné ve srovnání s pražskými fakultními nemocnicemi.

Problémy jsou právě i na venkově, kde chybí třeba praktičtí lékaři…

Určitě, nicméně to je věc, kterou nevyřeší krajský úřad sám o sobě. Kdo říká že ano, tak jde jen o předvolební sliby. Abychom tohle vyřešili, musíme spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, ale také s fakultami, snažit se lékaře lákat do středních Čech. A také musí kraj spolupracovat s obcemi a městy, společně vybudovat ordinaci, pomoci lékaři s bydlením, aby měl v té oblasti důvod zůstat. Ale vrátím se i k té spolupráci s lékařskými fakultami. Máme v kraji studenty medicíny, kteří studují v Praze a pak tam zůstávají. Je třeba jim ukázat, že kvalitní praxi v kvalitně vybavených ordinacích mohou dělat i ve středních Čechách.

Co dalšího chcete v kraji posunout?

Rozhodně digitální technologie, konkrétně rychlý a stabilní internet. Pořád ještě nám na některých místech chybí kvalitní připojení. A pokud nechceme, aby střední Čechy byly jen noclehárnou, kam se lidé jedou jen vyspat a pak jedou do práce jinam, musíme je motivovat, aby pracovali v kraji. Stabilní a rychlý internet pomůže také podnikání a souvisí i s rostoucím trendem práce z domova. Ať už jde o lidi, kteří jezdí do kanceláře jen na část týdne, nebo maminky na rodičovské dovolené, kterým to umožní udržet si kvalifikaci. Snáze se pak vrátí do pracovního procesu.

A to může zařídit kraj? Není to spíše věcí operátorů?

I v tom skutečně můžeme pomoci. Cestou je podpora infrastruktury, kterou ten internet využívá. Třeba více při stavbách a opravách silnic umožňovat poskytovatelům připojení, aby si mohli položit optické kabely. Vím, že nějaká spolupráce s krajskými silničáři už existuje, ale mohla by být daleko systematičtější. Dalo by se položit těch kabelů víc. Kraj má spoustu majetku, ať už využívaného či nevyužívaného, který by šlo nabídnout pro vysílače či různé antény.

V současné koalici figuruje i ODS, ale našel byste něco, co se vedení kraje nepovedlo?

Zařekl jsem se, že chci vést pozitivní politickou kampaň. Ale samozřejmě vidím některé nedostatky. Po éře hnutí ANO se kraj podařilo stabilizovat, nicméně ještě předtím, za hejtmanství Petra Bendla, byl Středočeský kraj vnímaný jako lídr mezi ostatními kraji. Všechno dělal jako první, věci posouval a ostatní se od něj inspirovali. Mám pocit, že dnes tomu tak není a myslím, že kraj má o něco větší potenciál, než dokáže využívat. A domnívám se, že se mohlo udělat víc v komunikaci s pražským magistrátem.

V čem je třeba přidat?

Těch věcí, v nichž se budeme s Prahou v dobrém i ve zlém navzájem ovlivňovat, je celá řada. A pokud je spolu nezačneme intenzivně řešit, tak to přinese obří problémy. Vidím, že některé městské části začaly zužovat jízdní pruhy, respektive je vyhrazovat pro veřejnou dopravu, aby Středočechům zkomplikovaly vjezd do metropole. Je třeba stavět P+R parkoviště, jak na hranicích kraje a Prahy, tak u nádraží hlouběji v kraji. Další problémy pak představuje školství, o němž už jsem hovořil, i tam se musíme domluvit.

Jan Skopeček rodák z Hořovic, kde žije s manželkou a dětmi

absolvoval střední školu ekonomického zaměření v Berouně, následně vystudoval ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a hospodářskou politiku na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde později získal doktorát

v Hořovicích působí v městské radě, čtyři volební období byl zastupitelem Středočeského kraje, jeden rok také jako radní pro oblast vzdělávání a sport

od roku 2017 je poslancem, v současné době místopředsedou Sněmovny

S kým byste v případě volebního úspěchu nebyl ochotný spolupracovat?

O tom, kdo povede Středočeský kraj, nerozhodne nikdo jiný než voliči. A oni i naznačí, jakou koalici si přejí. Předbíhat to nějakými plány, jak to pak upečeme, je nefér právě k těm voličům. Myslím, že krajská politika je ve srovnání s celostátní více o praktických věcech. Takže názorové střety snad budou mírnější. Chci se rozhodně bavit s každým zvoleným zastupitelem, protože každý bude reprezentovat nějaké město nebo oblast v kraji, a je třeba jim naslouchat. Každopádně naším největším soupeřem ve volbách je hnutí ANO. A co je pro mě červená linie? Za největší hrozbu, která by se mohla po volbách naplnit, je koalice ANO a SPD, případně doplněná o STAČILO! Udělám vše pro to, aby taková krajská vláda nevznikla. Koalice SPOLU je přitom jediná, jak ukazují průzkumy i výsledky nedávných voleb do Evropského parlamentu, která má šanci hnutí ANO v našem kraji porazit.