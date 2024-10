Konečně dohromady. Ve středních Čechách se schyluje k dohodě STAN a SPOLU

O co jde uskupení SPOLU, proč ještě není dohoda o nové koalici a může vůbec křehká většina STAN a SPOLU ve Středočeském kraji fungovat celé čtyři roky? Na to pro MF DNES odpovídá politolog Lukáš Jelínek.

Politolog Lukáš Jelínek.

Jak vnímáte z pohledu voliče dohadování středočeské koalice, třebaže to ještě není tak dlouhé, jako tomu bylo po volbách v roce 2016?

Je to taková fraška v přímém přenosu. Ale rozumím tomu, že se vede poziční bitva o každý post a každou řádku programového prohlášení. Obecně se ODS, a to nejen ve středních Čechách, mnohdy chová jako vítěz voleb, který si myslí, že si může diktovat podmínky. Přitom výrazně ztratila počet zastupitelů. S ohledem na výsledky získalo SPOLU od STAN velmi velkorysou nabídku a lídr Jan Skopeček by mohl být spokojený. Upřímně nevím, co chce tím zdržováním ještě uhrát.

STAN se SPOLU by podle posledního vývoje mohl utvořit koalici s křehkou většinou jednoho křesla (33 z 65). Mohlo by to následující čtyři roky fungovat?

Bude to opravdu velmi křehké. Jednak kvůli Janu Skopečkovi a jeho ambicím, protože zjevně nechce hrát druhé housle, zvláště když už tolik vsadil na to, že se přemístí z celostátní politiky do té regionální, a druhak – a to je závažnější – že ve středních Čechách jsou odjakživa rozpory mezi Starosty a ODS. STAN v podstatě na odporu k ODS v Kolíně v minulosti vyrostl. Vztahy mezi nimi jsou tedy od základu napjaté. Nejspíš se to odrazilo i na tom, že končící senátor Raduan Nwelati z ODS v Mladé Boleslavi raději než kandidáta STAN podpořil ANO. Za takové situace bude těžké udržet koalici po čtyři roky. Stačí, aby někomu něco „přeletělo přes nos“, a bude konec.

Chápu správně, že pokud bude koalici na zasedání zastupitelstva chybět jediný člen a zároveň přijdou všichni zastupitelé z opozice, tak na daném jednání koalice už nic neprohlasuje?

Ano, proto musí velmi dobře zvážit, jestli všichni zastupitelé STAN a SPOLU budou ke koalici loajální. Kdyby se ukázalo, že jediný z nich má odlišnou představu, měly by jej strany raději přesvědčit, ať složí mandát a nahradí jej další v pořadí, který s koalicí souhlasí a především bude na jednání zastupitelstva pravidelně chodit.

To může být největší problém, vždyť během těch čtyř let může být občas někdo nemocný nebo být na pracovní cestě…

Existuje řešení jako ve Sněmovně, takzvané párování založené na gentlemanské dohodě, že když chybí jeden koaliční zastupitel, tak jeden ze členů opozice nehlasuje nebo nepřijde. Nevím ale, jestli něco takového může fungovat ve středních Čechách, kde hnutí ANO už dalo najevo, že bude tvrdou opozicí. Podle mě bude hledat každou záminku, aby to naopak koalici natřelo, a bude dělat vše proto, aby se rozpadla a pak nezbylo, než aby dovládlo ANO s ODS. (psv)