Očistili jsme kraj od ANO a změnili ho k lepšímu, říká hejtmanka Pecková

Paní hejtmanko, proč by vás a hnutí STAN měli lidé znovu volit?

Po letech, kdy kraj byl jakýmsi Tajemným hradem v Karpatech, jsme ho absolutně otevřeli a udělali zcela transparentním. Také jsme z desátého místa z hlediska korupčního rizika poskočili na první a třetí místo mezi kraji. Transparentní výběrová řízení na autobusové dopravce přinášejí nové a moderní autobusy už od tohoto prosince a k tomu ještě úsporu 400 milionů korun ročně. Stejnou transparentní a historicky první soutěž ve Středočeském kraji na dopravce železniční máme připravenou. Stávající smlouvy s dopravci ale skončí až v roce 2029. Pustili jsme se do modernizace oborové struktury středních škol a investovali přes půl miliardy do inovací ve výuce i do budov a přípravy škol nových. A v tom všem je třeba pokračovat, stejně jako v masivních investicích do silnic.

Jak odhadujete šance své a hnutí STAN ve volbách?

Předvolební průzkumy úplně vítězně nehovoří... Před minulými krajskými volbami nám agentury přisuzovaly 12 procent hlasů, nakonec jsme jich získali přes 22 procent. My chceme pokračovat v tom, co děláme. Informovat voliče o tom, co jsme v uplynulých čtyřech letech ve Středočeském kraji dělali, jak jsme jej měnili, ale zároveň jim připomenout, v jakém stavu jsme ho přebrali. Klíčové přitom je, abychom voliče povzbudili, aby využili svého volebního práva a nepovažovali krajské volby za druhořadé. Jde o budoucnost jejich regionu.

Petra Pecková hnutí STAN Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze (Fakulta sociálních věd) a také mediální studia a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.

Od listopadu 2020 je hejtmankou Středočeského kraje, navíc zodpovědná za oblast vnějších vztahů, bezpečnosti, ICT a digitalizace.

V letech 2014 až 2021 byla starostkou Mnichovic, čtyři roky předtím byla místostarostkou, od roku 2021 v Mnichovicích působí jako neuvolněná místostarostka.

V letech 2011 až 2014 pracovala jako reportérka, scenáristka a režisérka pořadů 112 – V ohrožení života, Tísňová linka, 112 – Stodvanáctka, Krotitelé dluhů a další. Do roku 2012 šest let pracovala jako režisérka a reportérka pořadu Občanské judo a dalších pořadů jako Zálety, Áčko či Víkend.

S kým budete po volbách přednostně jednat o koalici?

Chci říci absolutně důležitou věc. Jednoznačně vylučuji koalici s hnutím ANO. Čtyři roky jsme tvrdě pracovali na tom, abychom po nich náš kraj očistili. A proto nedovolíme, aby se vrátili zpátky. Jsme jedinou zárukou toho, že se ANO do vedení středních Čech nevrátí. Kandidáti na hejtmana za ANO a SPOLU nevylučují, že by spolu koalici udělat mohli. Nejlepší cesta, jak zabránit jejich společné koalici a návratu ANO do čela kraje, je volit Starosty. Mou prioritou a prioritou STAN je koalice na půdorysu stávající koalice. Věřím, že máme za sebou úspěšné období a myslím, že jsme byli skutečně dobrý tým. Považuju za nesmírně důležité, aby kraj řídil člověk, který se mu bude věnovat maximálně. Zaujalo mě proto prohlášení kandidátů na hejtmana pana Helebranta za hnutí ANO i pana Skopečka za koalici SPOLU, že pokud se stanou hejtmany, tak si ponechají poslanecký mandát. To svědčí o tom, že nevědí, co ta práce obnáší.

Co považujete pro příští čtyři roky za nejdůležitější krajská témata a co slíbíte voličům, že skutečně realizujete?

Před volbami se vše zjednodušuje na „jeden problém, který vyřešíte“. Klíčový problém, na který se nabaluje vše ostatní, je chybějící kontinuita vedení. Středočeský kraj je největší a nejchtěnější, je jakýmsi lakmusovým papírkem před celostátními volbami. A tak tu kandidují těžké váhy všech politických uskupení a často vytahují celostátní témata namísto krajských, kterým ani nerozumí. Přitom zásadní a nutné změny ve středním školství, které musíme zmodernizovat a zkvalitnit, změny v poskytování sociálních služeb, rozšíření péče o seniory, velké dopravní silniční stavby, vodohospodářské projekty nebo zásadní změny ve veřejné dopravě se nedají všechny stihnout za čtyři roky. Já tu kontinuitu nabízím.

Jak stručně hodnotíte uplynulé volební období? Co nejzásadnějšího podle vás změnilo za tyto čtyři roky Středočeský kraj?

Otevřeli jsme kraj a začali zveřejňovat všechny informace. Vše transparentně soutěžíme, překopali jsme systém veřejných zakázek. Rozsáhle jsme investovali. Ať už do škol, a to nejen našich středních, ale pomohli jsme obcím se stavbou základních a mateřských škol. Připravili jsme rozšíření kapacit gymnázií v prstenci kolem Prahy, kde citelně chybí. Investovali jsme přes miliardu do krajských nemocnic, rozšiřovali jsme místa v našich domovech seniorů. Revolučně jsme proměnili veřejnou dopravu – jednak je plně integrovaná a jednou jízdenkou jezdíte po celém kraji, Praze a i přes hranice kraje. A při tom všem jsme zvládli být dobrými hospodáři a snížit dluh kraje o dvě miliardy korun. Kromě toho jsme byli lídrem dohody mezi kraji v projektech ve veřejné dopravě, bezpečnosti a digitalizaci.

Častou reakcí je: Podívejte se, jak vypadají silnice? Není přece jen prostor hlavně na silnicích třetích tříd zrychlit opravy?

Ano, vím, jak vypadají silnice Středočeského kraje, denně po nich jezdím. Ze všech krajů máme absolutně největší síť silnic. Jde o 8 600 kilometrů a za minulých vedení obrovsky narůstal vnitřní dluh právě v silniční dopravě, který nyní dosahuje neskutečných 80 miliard korun. My jsme do oprav silnic a budování nových silničních staveb dali za čtyři roky na 20 miliard korun a hlavně jsme začali dbát důrazně na transparentnost zakázek a na kontrolu kvality provedených prací, což dříve nebývalo. Podařilo se výrazně vylepšit silnice druhých tříd. Kdyby šlo o známkování ve škole, tak si polepšily o celý stupeň z trojky na dvojku. To nám vytváří prostor nyní více investovat i do třetí třídy a máme plán na příští roky i za pomoci úvěrů opravy a rekonstrukce ještě více urychlit.