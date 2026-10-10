Komunální volby 2026 v Říčanech vyhrálo Klidné město. Získalo přes polovinu hlasů

Komunální volby v Říčanech, kde voliči rozhodovali o obsazení 21 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí Klidné město. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo přes 56 procent hlasů.
|
Výsledky voleb ve Středočeském kraji: v několika městech propadla ODS, jasně dominoval Kašpar
Na druhém místě je s velkým odstupem a výsledkem necelých 19 procent hlasů hnutí Zdravé Říčany. Třetí příčku s necelými 12 procenty hlasů obsadila Unie pro sport a zdraví Říčany.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Klidné město
|56,58 %
|68 169
|13
|ZDRAVÉ ŘÍČANY
|18,93 %
|22 802
|4
|Unie pro sport a zdraví Říčany
|11,75 %
|14 156
|2
|Říčany srdcem
|6,44 %
|7 760
|1
|Piráti se Zelení a nestranní
|6,30 %
|7 589
|1
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Říčanech.
Kdo povede Říčany
Do skrutinia se dostalo všech pět kandidujících uskupení – vyjma první trojice také Říčany srdcem a Piráti se Zelenými a nestranní.
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, je jasno. Přestože povolební vyjednávání nepřinesla žádný známý výsledek. V zastupitelstvu je však celkem 21 křesel, většinu tvoří 11 hlasů a dosud vládnoucí Klidné město má nově 13 mandátů.
V minulých komunálních volbách mělo 10 mandátů a vládlo v koalici s Unií pro sport a zdraví Říčany se dvěma mandáty
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Klidné město
|45,25 %
|10
|ZMĚNA PRO ŘÍČANY – STAN
|29,30 %
|6
|SPOLU
|14,59 %
|3
|Unie pro sport a zdraví Říčany
|10,86 %
|2
Volební účast v Říčanech v roce 2022 dosáhla 51,09 procenta. Letos přišlo hlasovat 50,44 procent obyvatel.
Volby 2026 OBRAZEM