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Komunální volby 2026 v Rakovníku vyhráli nezávislí. Kdo bude vládnout městu

Matouš Waller
  23:34

Výsledky voleb 2026 v Rakovníku | foto: Vít ŠvajcrCreative Commons

V komunálních volbách v Rakovníku se ziskem téměř 27 procent hlasů zvítězili nezávislí s podporou hnutí STAN a SEN 21. Na druhé místo voliči s více než 19 procenty hlasů vynesli hnutí ANO. Volební klauzuli překonalo i hnutí Město pro vás, ODS, Společně pro Rakovník nebo Rakovničáci. Hlas přišlo odevzdat přes 40 procent voličů.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Rakovníku, kde voliči rozhodli o obsazení 21 mandátů v zastupitelstvu, s přehledem ovládla kandidátka nezávislých s podporou hnutí STAN a SEN 21. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř 27 procent hlasů.

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Na druhém místě je s odstupem více než sedmi procentních bodů hnutí ANO. Třetí příčku takřka s patnácti získalo hnutí Město pro vás.

Výsledky komunálních voleb 2026 v Rakovníku
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
Nezávislí s podporou STAN a SEN 2126,94 %24 2527
ANO 2011 a nezávislí19,29 %17 3635
Město pro vás14,99 %13 4983
ODS9,14 %8 2292
Společně pro Rakovník7,39 %6 6541
Rakovničáci6,63 %5 9691
SMĚR Rakovník - Nestraníci5,48 %4 9321
Sdružení KSČM, STAČILO! a nezávislých5,31 %4 7831

Do skrutinia se kromě první trojice dostalo dalších pět uskupení – ODS, Společně pro Rakovník, Rakovničáci, SMĚR Rakovník - Nestraníci a Sdružení KSČM, STAČILO! a nezávislých. Jako jediná pod pětiprocentní klauzulí zůstala kandidátka SPD s podporou Svobodných.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Kdo bude vládnout Rakovníku

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Dosavadní koalici v zastupitelstvu se 21 členy tvořila koalice hnutí ANO a ČSSD s podporou nezávislých, ODS a hnutí Město pro vás a starostové. S celkovým počtem 12 zastupitelů mělo těsnou většinu.

Výsledky komunálních voleb v Rakovníku v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých27,93 %6
Změna pro Rakovník21,89 %5
Občanská demokratická strana13,41 %3
Město pro vás a starostové12,41 %3
Komunistická strana Čech a Moravy9,39 %2
Společně pro Rakovník8,03 %1
SMĚR Rakovník - Nestraníci6,94 %1

Volební účast v Rakovníku v roce 2022 dosáhla 37,84 procenta. Letos přišlo hlasovat 40,47 procent obyvatel.

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Senátní volby v Rakovníku: kdo postupuje?

Voliči v senátních volbách v obvodu 6 – Louny vybírali ze šesti kandidátů. Mezi nimi byl také obhajující senátor Ivo Trešl (STAN).

Dva kandidáti s největším počtem hlasů v obvodu 6 – Louny
JménoZisk hlasů
Ivo Trešl (STAN)43,5 %
Jaroslav Mikoláš (ANO)25,55 %

Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

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