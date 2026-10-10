Komunální volby v Rakovníku, kde voliči rozhodli o obsazení 21 mandátů v zastupitelstvu, s přehledem ovládla kandidátka nezávislých s podporou hnutí STAN a SEN 21. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř 27 procent hlasů.
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Na druhém místě je s odstupem více než sedmi procentních bodů hnutí ANO. Třetí příčku takřka s patnácti získalo hnutí Město pro vás.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Nezávislí s podporou STAN a SEN 21
|26,94 %
|24 252
|7
|ANO 2011 a nezávislí
|19,29 %
|17 363
|5
|Město pro vás
|14,99 %
|13 498
|3
|ODS
|9,14 %
|8 229
|2
|Společně pro Rakovník
|7,39 %
|6 654
|1
|Rakovničáci
|6,63 %
|5 969
|1
|SMĚR Rakovník - Nestraníci
|5,48 %
|4 932
|1
|Sdružení KSČM, STAČILO! a nezávislých
|5,31 %
|4 783
|1
Do skrutinia se kromě první trojice dostalo dalších pět uskupení – ODS, Společně pro Rakovník, Rakovničáci, SMĚR Rakovník - Nestraníci a Sdružení KSČM, STAČILO! a nezávislých. Jako jediná pod pětiprocentní klauzulí zůstala kandidátka SPD s podporou Svobodných.
Volby 2026 OBRAZEM
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O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
Dosavadní koalici v zastupitelstvu se 21 členy tvořila koalice hnutí ANO a ČSSD s podporou nezávislých, ODS a hnutí Město pro vás a starostové. S celkovým počtem 12 zastupitelů mělo těsnou většinu.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých
|27,93 %
|6
|Změna pro Rakovník
|21,89 %
|5
|Občanská demokratická strana
|13,41 %
|3
|Město pro vás a starostové
|12,41 %
|3
|Komunistická strana Čech a Moravy
|9,39 %
|2
|Společně pro Rakovník
|8,03 %
|1
|SMĚR Rakovník - Nestraníci
|6,94 %
|1
Volební účast v Rakovníku v roce 2022 dosáhla 37,84 procenta. Letos přišlo hlasovat 40,47 procent obyvatel.
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Senátní volby v Rakovníku: kdo postupuje?
Voliči v senátních volbách v obvodu 6 – Louny vybírali ze šesti kandidátů. Mezi nimi byl také obhajující senátor Ivo Trešl (STAN).
|Jméno
|Zisk hlasů
|Ivo Trešl (STAN)
|43,5 %
|Jaroslav Mikoláš (ANO)
|25,55 %
Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.
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