Komunální volby 2026 v Příbrami vyhrálo ANO. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Příbrami, kde se o 25 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo hnutí ANO, které získalo 27,30 procenta hlasů. Nad druhými SPOJENCI si udrželo náskok více než čtyř procentních bodů.
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Třetí příčku obsadilo uskupení Příbram zdola, tedy sdružení Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů, se 16,51 procenta hlasů. Následují Příbramští patrioté ODS se 7,49 procenta, Šance pro Příbram se 7,27 procenta, SPD s podporou PRO se 6,82 procenta a Příbramáci pro Příbram se 6,43 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostali pouze Přátelé Příbrami a Březových Hor s KDU-ČSL.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ANO 2011
|27,30 %
|59 756
|8
|SPOJENCI
|23,09 %
|50 548
|6
|Příbram zdola (Piráti, Zelení a nezávislí)
|16,51 %
|36 130
|4
|Příbramští patrioté ODS
|7,49 %
|16 388
|2
|Šance pro Příbram – Naše Česko
|7,27 %
|15 920
|2
|SPD s podporou PRO
|6,82 %
|14 932
|2
|Příbramáci pro Příbram
|6,43 %
|14 075
|1
Kdo bude vládnout Příbrami?
K volbám přišlo v Příbrami 39,62 procenta oprávněných voličů. Zastupitelstvo má 25 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 13 mandátů.
Vítězné ANO získalo osm křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s Příbramskými patrioty ODS, s nimiž město vedlo v uplynulém volebním období, by mělo pouze deset zastupitelů. Dosavadní koalice tak většinu ztratila.
Už v tuto chvíli je jasné, že Příbram nepovede dosavadní starosta Jan Konvalinka. V březnu 2026 oznámil, že nebude kandidovat na starostu ani do jiné veřejné funkce. Jeho hnutí ANO tehdy vytvořilo koalici s ODS. Společně měli těsnou většinu 13 z celkových 25 mandátů. Místostarosty se stali Vladimír Karpíšek z ANO a Miroslav Peterka z ODS.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|34,52 %
|11
|SPOJENCI (TOP 09, STAN, HLAS a nezávislí)
|14,62 %
|4
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|8,28 %
|2
|Šance pro Příbram
|7,59 %
|2
|PŘÍBRAM 2030 (Nestraníci)
|7,17 %
|2
|Česká pirátská strana
|6,57 %
|2
|Občanská demokratická strana
|6,55 %
|2
Volební účast v komunálních volbách v Příbrami v roce 2022 dosáhla 38,42 procenta. Letošní je tedy vyšší, konkrétně o 1,20 procentního bodu. Hnutí ANO si sice udrželo první místo, oproti minulým volbám ale přišlo o tři mandáty a získalo o 7,22 procentního bodu méně hlasů. Naopak SPOJENCI si polepšili ze čtyř na šest zastupitelů.
Volby 2026 OBRAZEM
Výsledky voleb do Senátu v Příbrami
Obyvatelé Příbrami během stejného víkendu vybírali také nového senátora. V prvním kole senátních voleb při 98,51 procenta sečtených okrsků vede dosavadní senátor Petr Štěpánek (STAN), který získal 43,86 procenta hlasů. Na druhém místě skončila Barbora Daňhová (ANO) s 25,19 procenta. Třetí příčku obsadila Simona Luftová (Piráti) s 12,04 procenta hlasů. Výsledky se vztahují ke stavu 98,51 % sečtených okrsků.
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Do druhého kola postupují Petr Štěpánek a Barbora Daňhová. Voliči o tom, kdo z nich usedne v Senátu, rozhodnou za týden, 16. a 17. října 2026. Volební účast v prvním kole se pohybovala kolem 46 procent.