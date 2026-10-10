Komunální volby 2026 v Nymburce vyhrál Nymburk s klidem. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Nymburce, kde se o 21 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládl Nymburk s klidem, který získal 24,91 procenta hlasů. Nad druhými Starosty s nymburskými demokraty si udržel náskok více než šesti procentních bodů.
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Třetí příčku obsadily Rebelky pro Váš Nymburk se 14,06 procenta hlasů. Následují SEN pro Nymburk s 13,48 procenta, TOP 20 – město pro život s 12,15 procenta, ANO se 7,51 procenta a Nymburská ODS s nezávislými kandidáty se 7,30 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostalo pouze uskupení Respekt pro Nymburk.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|Nymburk s klidem
|24,91 %
|29 093
|6
|STAROSTOVÉ S NYMBURSKÝMI DEMOKRATY
|18,52 %
|21 626
|4
|Rebelky pro Váš Nymburk
|14,06 %
|16 422
|3
|SEN pro Nymburk
|13,48 %
|15 743
|3
|TOP 20 – město pro život
|12,15 %
|14 193
|3
|ANO 2011
|7,51 %
|8 767
|1
|Nymburská ODS a nezávislí kandidáti
|7,30 %
|8 527
|1
Kdo bude vládnout Nymburku?
K volbám přišlo v Nymburce 50,49 procenta oprávněných voličů. Zastupitelstvo má 21 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 11 mandátů. Vítězný Nymburk s klidem získal šest křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Jeden mu určitě stačit nebude. Společně s Nymburskou ODS, se kterou město vedl v uplynulém volebním období, by měl pouze sedm zastupitelů. Dosavadní koalice tak většinu ztratila.
V uplynulém volebním období vedla město koalice Nymburk s klidem s ODS, která měla dohromady 12 z celkových 21 mandátů. Starostou byl Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem, místostarostou Zdeněk Vocásek z ODS.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Nymburk s klidem
|36,96 %
|10
|Nymburští demokraté
|17,73 %
|4
|ANO pro Nymburk
|12,90 %
|3
|ZMĚNA PRO NYMBURK
|10,48 %
|2
|Občanská demokratická strana
|7,36 %
|2
Volební účast v komunálních volbách v Nymburce v roce 2022 dosáhla 45,30 procenta. Letošní je tedy vyšší, konkrétně o 5,19 procentního bodu. Nymburk s klidem si sice udržel první místo, oproti minulým volbám ale přišel o čtyři mandáty a získal o 12,05 procentního bodu méně hlasů.
Výrazně se proměnilo také složení zastupitelstva. Zatímco před čtyřmi lety se do něj dostalo pět uskupení, letos jich uspělo sedm.
Volby 2026 OBRAZEM