Komunální volby 2026 v Mladé Boleslavi vyhrálo ANO. Kdo povede město?

Komunální volby v Mladé Boleslavi, kde se o 33 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládla koalice ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav. Získala 27,88 procenta hlasů. Nad druhými Starosty a nezávislými si udržela náskok téměř devíti procentních bodů, od voličů dostali 19 procent.
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Třetí příčku obsadila Šance pro Mladou Boleslav se 17,62 procenta hlasů. Následuje ODS s podporou TOP 09 a nezávislých s 15,62 procenta, Hlas pro Boleslav s 8,99 procenta a SPD se 6,05 procenta hlasů. Zbylá dvě uskupení, Motoristé sobě a KSČM, STAČILO, NEZÁVISLÍ, se do zastupitelstva nedostala.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav
|27,88 %
|90 956
|10
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|19,03 %
|62 070
|7
|Šance pro Mladou Boleslav
|17,62 %
|57 470
|6
|ODS s podporou TOP 09 a nezávislých
|15,62 %
|50 950
|5
|Hlas pro Boleslav
|8,99 %
|29 340
|3
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|6,05 %
|19 726
|2
|Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz
K volbám přišlo v Mladé Boleslavi 38,63 procenta oprávněných voličů. Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Mladé Boleslavi.
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Kdo povede Mladou Boleslav?
O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo má 33 členů a většinu tvoří 17 hlasů. Vítězná strana s 10 mandáty bude potřebovat sedm dalších hlasů.
V Mladé Boleslavi dosud vládla široká koalice čtyř uskupení: ANO + Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlas pro Boleslav. Dohromady měla po volbách 2022 celkem 26 z 33 zastupitelů.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav
|30,15 %
|11
|Občanská demokratická strana, TOP 09 a nezávislí kandidáti
|24,07 %
|9
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|12,47 %
|4
|ŠANCE PRO MLADOU BOLESLAV (Zelení a KDU-ČSL)
|10,85 %
|4
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|9,35 %
|3
|HLAS PRO BOLESLAV
|7,21 %
|2
|Levicoví občané
|3,67 %
|0
|KRÁSNÁ MLADÁ BOLESLAV
|2,23 %
|0
Volební účast v komunálních volbách v Mladé Boleslavi v roce 2022 dosáhla 38,88 procenta. Letošní je tedy o něco nižší, konkrétně o 0,25 procentního bodu.