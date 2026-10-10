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Komunální volby 2026 v Mladé Boleslavi vyhrálo ANO. Kdo povede město?

Pavla Žáková
  20:39

Komunální volby v Mladé Boleslavi v říjnu 2026 opět vyhrálo ANO. | foto: Profimedia.cz

V komunálních volbách v Mladé Boleslavi zvítězila koalice ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav se ziskem 27,88 procenta hlasů. Na druhém místě s 19,03 procenta hlasů skončili Starostové a nezávislí. Pětiprocentní volební hranici překonaly také Šance pro Mladou Boleslav, ODS s podporou TOP 09 a nezávislých, Hlas pro Boleslav a SPD.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Mladé Boleslavi, kde se o 33 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládla koalice ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav. Získala 27,88 procenta hlasů. Nad druhými Starosty a nezávislými si udržela náskok téměř devíti procentních bodů, od voličů dostali 19 procent.

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Třetí příčku obsadila Šance pro Mladou Boleslav se 17,62 procenta hlasů. Následuje ODS s podporou TOP 09 a nezávislých s 15,62 procenta, Hlas pro Boleslav s 8,99 procenta a SPD se 6,05 procenta hlasů. Zbylá dvě uskupení, Motoristé sobě a KSČM, STAČILO, NEZÁVISLÍ, se do zastupitelstva nedostala.

Volby v Mladé Boleslavi 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav27,88 %90 95610
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ19,03 %62 0707
Šance pro Mladou Boleslav17,62 %57 4706
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých15,62 %50 9505
Hlas pro Boleslav8,99 %29 3403
Svoboda a přímá demokracie (SPD)6,05 %19 7262
Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz

K volbám přišlo v Mladé Boleslavi 38,63 procenta oprávněných voličů. Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Mladé Boleslavi.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
352 fotografií

Kdo povede Mladou Boleslav?

O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo má 33 členů a většinu tvoří 17 hlasů. Vítězná strana s 10 mandáty bude potřebovat sedm dalších hlasů.

V Mladé Boleslavi dosud vládla široká koalice čtyř uskupení: ANO + Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlas pro Boleslav. Dohromady měla po volbách 2022 celkem 26 z 33 zastupitelů.

Komunální volby před 4 lety v Mladé Boleslavi
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav30,15 %11
Občanská demokratická strana, TOP 09 a nezávislí kandidáti24,07 %9
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ12,47 %4
ŠANCE PRO MLADOU BOLESLAV (Zelení a KDU-ČSL)10,85 %4
Svoboda a přímá demokracie (SPD)9,35 %3
HLAS PRO BOLESLAV7,21 %2
Levicoví občané3,67 %0
KRÁSNÁ MLADÁ BOLESLAV2,23 %0

Volební účast v komunálních volbách v Mladé Boleslavi v roce 2022 dosáhla 38,88 procenta. Letošní je tedy o něco nižší, konkrétně o 0,25 procentního bodu.

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