Komunální volby 2026 v Mělníku vyhrálo ANO se Svobodnými. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Mělníku, kde se o 21 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládla společná kandidátka ANO a Svobodných, která získala 18,22 procenta hlasů. Nad druhou ODS si udržela náskok pouhých 0,37 procentního bodu.
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Třetí příčku obsadilo uskupení MLK – Moderní Lokální Kreativní se 16,52 procenta hlasů. Následuje PRO MĚSTO s 15,84 procenta, MĚLNIČANÉ s 14,17 procenta, Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků se 7,45 procenta a Naše město s 5,49 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostal Mělnický soutok s podporou SPD a nezávislých.
K volbám přišlo v Mělníku 43,94 procenta oprávněných voličů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ANO 2011 a Svobodní
|18,22 %
|22 303
|4
|Občanská demokratická strana
|17,85 %
|21 852
|4
|MLK – Moderní Lokální Kreativní
|16,52 %
|20 220
|4
|PRO MĚSTO
|15,84 %
|19 388
|4
|MĚLNIČANÉ – MÁME RÁDI MĚLNÍK
|14,17 %
|17 351
|3
|Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků ČR
|7,45 %
|9 118
|1
|Naše město s podporou Naše Česko a nezávislých
|5,49 %
|6 716
|1
Kdo bude vládnout Mělníku?
Zastupitelstvo má 21 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 11 mandátů.
Hned čtyři uskupení získala shodně po čtyřech křeslech, žádné tedy nemá k samostatné většině blízko. Vítězné ANO se Svobodnými může například společně s ODS a Mělničany sestavit většinu 11 zastupitelů.
Volby 2026 OBRAZEM
Dosavadní starosta Tomáš Martinec z ODS vedl Mělník od listopadu 2022. Po minulých komunálních volbách se jeho ODS s TOP 09 dohodla na spolupráci s ANO a uskupením Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků. Koalice disponovala těsnou většinou 11 z celkových 21 mandátů.
Místostarostou se stal Petr Kowanda z ANO. Martinec tehdy ve funkci vystřídal Ctirada Mikeše, který město vedl předchozích dvanáct let.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ODS a TOP 09
|18,97 %
|5
|ANO 2011
|17,76 %
|4
|MÉ MĚSTO
|17,53 %
|2
|MÁME RÁDI MĚLNÍK
|8,89 %
|2
|„MĚLNIČANÉ“
|8,68 %
|2
|Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků České republiky
|8,04 %
|2
|SVOBODNÝ SOUTOK
|5,94 %
|1
|Piráti a Zelení
|5,53 %
|1
Volební účast v komunálních volbách v Mělníku v roce 2022 dosáhla 40,54 procenta. Letošní je tedy vyšší o 3,40 procentního bodu. ODS, která před čtyřmi lety kandidovala společně s TOP 09 a volby vyhrála, nyní skončila druhá a získala čtyři mandáty místo pěti.