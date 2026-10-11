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Komunální volby 2026 v Mělníku vyhrálo ANO se Svobodnými. Kdo bude vládnout městu?

Matouš Waller
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Výsledky voleb 2026 v Mělníku | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

V komunálních volbách v Mělníku zvítězilo uskupení ANO 2011 a Svobodní se ziskem 18,22 procenta hlasů. Na druhém místě se 17,85 procenta skončila ODS. Pětiprocentní volební hranici překonaly také MLK – Moderní Lokální Kreativní, PRO MĚSTO, MĚLNIČANÉ, Mělník 2022 a Naše město.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Mělníku, kde se o 21 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládla společná kandidátka ANO a Svobodných, která získala 18,22 procenta hlasů. Nad druhou ODS si udržela náskok pouhých 0,37 procentního bodu.

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Třetí příčku obsadilo uskupení MLK – Moderní Lokální Kreativní se 16,52 procenta hlasů. Následuje PRO MĚSTO s 15,84 procenta, MĚLNIČANÉ s 14,17 procenta, Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků se 7,45 procenta a Naše město s 5,49 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostal Mělnický soutok s podporou SPD a nezávislých.

K volbám přišlo v Mělníku 43,94 procenta oprávněných voličů.

Výsledky komunálních voleb v Mělníku v roce 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
ANO 2011 a Svobodní18,22 %22 3034
Občanská demokratická strana17,85 %21 8524
MLK – Moderní Lokální Kreativní16,52 %20 2204
PRO MĚSTO15,84 %19 3884
MĚLNIČANÉ – MÁME RÁDI MĚLNÍK14,17 %17 3513
Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků ČR7,45 %9 1181
Naše město s podporou Naše Česko a nezávislých5,49 %6 7161

Kdo bude vládnout Mělníku?

Zastupitelstvo má 21 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 11 mandátů.

Hned čtyři uskupení získala shodně po čtyřech křeslech, žádné tedy nemá k samostatné většině blízko. Vítězné ANO se Svobodnými může například společně s ODS a Mělničany sestavit většinu 11 zastupitelů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Dosavadní starosta Tomáš Martinec z ODS vedl Mělník od listopadu 2022. Po minulých komunálních volbách se jeho ODS s TOP 09 dohodla na spolupráci s ANO a uskupením Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků. Koalice disponovala těsnou většinou 11 z celkových 21 mandátů.

Místostarostou se stal Petr Kowanda z ANO. Martinec tehdy ve funkci vystřídal Ctirada Mikeše, který město vedl předchozích dvanáct let.

Výsledky komunálních voleb v Mělníku v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ODS a TOP 0918,97 %5
ANO 201117,76 %4
MÉ MĚSTO17,53 %2
MÁME RÁDI MĚLNÍK8,89 %2
„MĚLNIČANÉ“8,68 %2
Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků České republiky8,04 %2
SVOBODNÝ SOUTOK5,94 %1
Piráti a Zelení5,53 %1

Volební účast v komunálních volbách v Mělníku v roce 2022 dosáhla 40,54 procenta. Letošní je tedy vyšší o 3,40 procentního bodu. ODS, která před čtyřmi lety kandidovala společně s TOP 09 a volby vyhrála, nyní skončila druhá a získala čtyři mandáty místo pěti.

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