Komunální volby 2026 v Kutné Hoře vyhrála Naše Kutná Hora. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Kutné Hoře, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo šest kandidujících uskupení, ovládlo uskupení Naše Kutná Hora, tedy ODS s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09, které získalo 43,25 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udrželo náskok téměř 27 procentních bodů.
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Třetí příčku obsadilo uskupení LIPISTAN, které spojuje lidovce, Piráty, Starosty a nezávislé kandidáty, s 15,74 procenta hlasů. Následuje Alternativa pro Vás s 10,35 procenta, Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory s 8,1 procenta a Lidé z praxe, tedy SPD s podporou Trikolory a nezávislých, se 6,17 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostala všechna kandidující uskupení.
Výsledky komunálních voleb v Kutné Hoře v roce 2026
K volbám přišlo v Kutné Hoře 41,61 procenta oprávněných voličů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|Naše Kutná Hora (ODS, TOP 09 a nezávislí)
|43,25 %
|66 350
|13
|ANO 2011
|16,40 %
|25 156
|4
|LIPISTAN – lidovci, Piráti, Starostové, nezávislí
|15,74 %
|24 155
|4
|Alternativa pro Vás
|10,35 %
|15 873
|3
|Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory
|8,10 %
|12 425
|2
|Lidé z praxe (SPD, Trikolora a nezávislí)
|6,17 %
|9 460
|1
Kdo bude vládnout Kutné Hoře
Vítězná Naše Kutná Hora získala 13 z celkových 27 mandátů, k samostatné většině jí tedy chybí jediné křeslo. O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání.
Volby 2026 OBRAZEM
ANO, které volby v roce 2022 vyhrálo, kleslo ze sedmi zastupitelů na čtyři.
V uplynulém volebním období vedla Kutnou Horu koalice ANO, ODS a TOP 09, Alternativy pro Vás a VIZE, která měla 16 z 27 mandátů. Starostou se po volbách 2022 stal Lukáš Seifert (ODS), přestože volby vyhrálo ANO; prvním místostarostou byl bývalý starosta Josef Viktora (ANO) a druhou místostarostkou Kateřina Špalková (VIZE). V radě města zasedal také zástupce KDU-ČSL, lidovci však nebyli součástí koalice.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|21,52 %
|7
|ODS a TOP 09
|16,83 %
|5
|Piráti Kutná Hora
|8,99 %
|3
|SPD s podporou Trikolory, zemanovců a nezávislých kandidátů
|8,12 %
|2
|STAN a sdružení nezávislých kandidátů
|7,89 %
|2
|Alternativa pro Vás
|7,84 %
|2
|KDU-ČSL
|7,82 %
|2
|VIZE
|6,24 %
|2
|Kutnohorská změna
|5,71 %
|1
|Město PRO lidi a Strana soukromníků ČR
|5,12 %
|1
Volební účast v komunálních volbách v Kutné Hoře v roce 2022 dosáhla 40,72 procenta. Letošní je tedy o něco vyšší, konkrétně o 0,89 procentního bodu.