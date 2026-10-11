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Komunální volby 2026 v Kutné Hoře vyhrála Naše Kutná Hora. Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
  0:10

Vinné sklepy Kutná Hora - vinice poblíž chrámu svatá Barbora. (18. srpna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

V komunálních volbách v Kutné Hoře zvítězilo uskupení Naše Kutná Hora se ziskem 43,25 procenta hlasů. Na druhém místě s 16,40 procenta hlasů skončilo hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonaly také LIPISTAN, Alternativa pro Vás, Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory a Lidé z praxe.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Kutné Hoře, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo šest kandidujících uskupení, ovládlo uskupení Naše Kutná Hora, tedy ODS s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09, které získalo 43,25 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udrželo náskok téměř 27 procentních bodů.

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Třetí příčku obsadilo uskupení LIPISTAN, které spojuje lidovce, Piráty, Starosty a nezávislé kandidáty, s 15,74 procenta hlasů. Následuje Alternativa pro Vás s 10,35 procenta, Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory s 8,1 procenta a Lidé z praxe, tedy SPD s podporou Trikolory a nezávislých, se 6,17 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostala všechna kandidující uskupení.

Výsledky komunálních voleb v Kutné Hoře v roce 2026

K volbám přišlo v Kutné Hoře 41,61 procenta oprávněných voličů.

Volební výsledky 2026 v Kutné Hoře
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
Naše Kutná Hora (ODS, TOP 09 a nezávislí)43,25 %66 35013
ANO 201116,40 %25 1564
LIPISTAN – lidovci, Piráti, Starostové, nezávislí15,74 %24 1554
Alternativa pro Vás10,35 %15 8733
Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory8,10 %12 4252
Lidé z praxe (SPD, Trikolora a nezávislí)6,17 %9 4601

Kdo bude vládnout Kutné Hoře

Vítězná Naše Kutná Hora získala 13 z celkových 27 mandátů, k samostatné většině jí tedy chybí jediné křeslo. O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

ANO, které volby v roce 2022 vyhrálo, kleslo ze sedmi zastupitelů na čtyři.

V uplynulém volebním období vedla Kutnou Horu koalice ANO, ODS a TOP 09, Alternativy pro Vás a VIZE, která měla 16 z 27 mandátů. Starostou se po volbách 2022 stal Lukáš Seifert (ODS), přestože volby vyhrálo ANO; prvním místostarostou byl bývalý starosta Josef Viktora (ANO) a druhou místostarostkou Kateřina Špalková (VIZE). V radě města zasedal také zástupce KDU-ČSL, lidovci však nebyli součástí koalice.

Výsledky komunálních voleb v Kutné Hoře v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201121,52 %7
ODS a TOP 0916,83 %5
Piráti Kutná Hora8,99 %3
SPD s podporou Trikolory, zemanovců a nezávislých kandidátů8,12 %2
STAN a sdružení nezávislých kandidátů7,89 %2
Alternativa pro Vás7,84 %2
KDU-ČSL7,82 %2
VIZE6,24 %2
Kutnohorská změna5,71 %1
Město PRO lidi a Strana soukromníků ČR5,12 %1

Volební účast v komunálních volbách v Kutné Hoře v roce 2022 dosáhla 40,72 procenta. Letošní je tedy o něco vyšší, konkrétně o 0,89 procentního bodu.

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