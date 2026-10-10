Komunální volby 2026 v Kolíně vyhrála Změna pro Kolín. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Kolíně, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládla Změna pro Kolín, která získala 47,43 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udržela náskok téměř 29 procentních bodů.
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Třetí příčku obsadila Budoucnost pro Kolín s 11,46 procenta hlasů. Následuje Volba pro Kolín se 7,46 procenta a Kolíňáci – SEN pro Kolín s 5,72 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostaly ODS, TOP 09 a Nestraníci, koalice SPD, KSČM a SOCDEM ani Piráti.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ZMĚNA PRO KOLÍN
|47,43 %
|114 134
|15
|ANO 2011
|18,56 %
|44 669
|6
|Budoucnost pro Kolín
|11,46 %
|27 570
|3
|VOLBA PRO KOLÍN
|7,46 %
|17 943
|2
|Kolíňáci – SEN pro Kolín
|5,72 %
|13 755
|1
K volbám přišlo v Kolíně 41,31 procenta oprávněných voličů.
Kdo bude vládnout v Kolíně?
Zastupitelstvo má 27 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 14 mandátů. Vítězná Změna pro Kolín získala 15 křesel, a má tak většinu i bez koaličního partnera.
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V čele města se tak zřejmě nic nezmění, Změna pro Kolín vyhrála také komunální volby v roce 2022, kdy získala 16 mandátů. Na vedení radnice se následně podílela společně s Kolíňáky a Volbou pro Kolín. Trojice uskupení disponovala pohodlnou většinou 20 z celkových 27 zastupitelů.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ZMĚNA PRO KOLÍN
|49,84 %
|16
|ANO 2011
|22,75 %
|7
|Kolíňáci
|7,05 %
|2
|VOLBA PRO KOLÍN
|6,67 %
|2
Volební účast v komunálních volbách v Kolíně v roce 2022 dosáhla 38,48 procenta. Letošní je tedy vyšší, konkrétně o 2,83 procentního bodu. Změna pro Kolín sice oproti minulým volbám přišla o jeden mandát a získala o 2,41 procentního bodu méně hlasů, nadpoloviční většinu si ale udržela.
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Senátní volby v Kolíně 2026: Kdo postupuje do druhého kola?
Společně s komunálními volbami rozhodovali obyvatelé Kolína v pátek a v sobotu také o novém senátorovi. V senátním volebním obvodu číslo 42 Kolín se o mandát ucházelo sedm kandidátů. Dosavadní senátor Pavel Kárník, který byl zvolen v roce 2020, svůj mandát neobhajoval.
Volby 2026 OBRAZEM
Nejvíce hlasů získal současný kolínský starosta Michael Kašpar (STAN), ani on však se 45 procenty hlasů nepřekonal hranici, která je nutná k výhře již v prvním kole. Na druhém místě skončila Andrea Brzobohatá (ANO) s více než 25 procenty hlasů. Tito dva kandidáti se tedy utkají v druhém kole senátních voleb, které se uskuteční 16. a 17. října 2026.