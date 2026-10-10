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Komunální volby 2026 v Kolíně vyhrála Změna pro Kolín. Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
  21:57

Město Kolín, letecký pohled na centrum | foto: ARCHIV MAFRA

V komunálních volbách v Kolíně zvítězilo uskupení Změna pro Kolín se ziskem 47,43 procenta hlasů. Na druhém místě s 18,56 procenta hlasů skončilo hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonaly také Budoucnost pro Kolín, Volba pro Kolín a Kolíňáci – SEN pro Kolín.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Kolíně, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládla Změna pro Kolín, která získala 47,43 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udržela náskok téměř 29 procentních bodů.

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Třetí příčku obsadila Budoucnost pro Kolín s 11,46 procenta hlasů. Následuje Volba pro Kolín se 7,46 procenta a Kolíňáci – SEN pro Kolín s 5,72 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostaly ODS, TOP 09 a Nestraníci, koalice SPD, KSČM a SOCDEM ani Piráti.

Výásledky komunálních voleb v Kolíně 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
ZMĚNA PRO KOLÍN47,43 %114 13415
ANO 201118,56 %44 6696
Budoucnost pro Kolín11,46 %27 5703
VOLBA PRO KOLÍN7,46 %17 9432
Kolíňáci – SEN pro Kolín5,72 %13 7551

K volbám přišlo v Kolíně 41,31 procenta oprávněných voličů.

Kdo bude vládnout v Kolíně?

Zastupitelstvo má 27 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 14 mandátů. Vítězná Změna pro Kolín získala 15 křesel, a má tak většinu i bez koaličního partnera.

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V čele města se tak zřejmě nic nezmění, Změna pro Kolín vyhrála také komunální volby v roce 2022, kdy získala 16 mandátů. Na vedení radnice se následně podílela společně s Kolíňáky a Volbou pro Kolín. Trojice uskupení disponovala pohodlnou většinou 20 z celkových 27 zastupitelů.

Minulé výsledky komunálních voleb v Kolíně
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ZMĚNA PRO KOLÍN49,84 %16
ANO 201122,75 %7
Kolíňáci7,05 %2
VOLBA PRO KOLÍN6,67 %2

Volební účast v komunálních volbách v Kolíně v roce 2022 dosáhla 38,48 procenta. Letošní je tedy vyšší, konkrétně o 2,83 procentního bodu. Změna pro Kolín sice oproti minulým volbám přišla o jeden mandát a získala o 2,41 procentního bodu méně hlasů, nadpoloviční většinu si ale udržela.

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Senátní volby v Kolíně 2026: Kdo postupuje do druhého kola?

Společně s komunálními volbami rozhodovali obyvatelé Kolína v pátek a v sobotu také o novém senátorovi. V senátním volebním obvodu číslo 42 Kolín se o mandát ucházelo sedm kandidátů. Dosavadní senátor Pavel Kárník, který byl zvolen v roce 2020, svůj mandát neobhajoval.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
379 fotografií

Nejvíce hlasů získal současný kolínský starosta Michael Kašpar (STAN), ani on však se 45 procenty hlasů nepřekonal hranici, která je nutná k výhře již v prvním kole. Na druhém místě skončila Andrea Brzobohatá (ANO) s více než 25 procenty hlasů. Tito dva kandidáti se tedy utkají v druhém kole senátních voleb, které se uskuteční 16. a 17. října 2026.

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