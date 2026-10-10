Komunální volby 2026 v Kladně vyhrála Volba pro Kladno. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Kladně, kde se o 33 mandátů v zastupitelstvu ucházelo devět kandidujících uskupení, ovládla Volba pro Kladno, která získala 29,27 procenta hlasů. Nad druhými Kladeňáky si udržela náskok necelého jednoho procentního bodu.
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Třetí příčku obsadilo hnutí ANO se 14,01 procenta hlasů. Následuje Občanská demokratická strana se 13,26 procenta a Unie pro sport a zdraví s 5,33 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostaly SPD, koalice KSČM, SOCDEM a nezávislých ani Motoristé sobě.
K volbám přišlo v Kladně 37,16 procenta oprávněných voličů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|VOLBA PRO KLADNO
|29,27 %
|169 716
|11
|KLADEŇÁCI
|28,60 %
|165 806
|10
|ANO 2011
|14,01 %
|81 206
|5
|Občanská demokratická strana
|13,26 %
|76 884
|5
|Unie pro sport a zdraví
|5,33 %
|30 885
|2
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Kladně.
Kdo bude vládnout Kladnu?
K volbám přišlo v Kladně 37,16 procenta oprávněných voličů. Zastupitelstvo má 33 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 17 mandátů.
Kladno má po volbách 2026 výrazně odlišné rozložení sil. Zatímco v roce 2022 dělilo první Volbu pro Kladno a druhou ODS téměř 20 procentních bodů, letos je rozdíl mezi dvěma nejsilnějšími uskupeními pouze 0,67 bodu. Dosavadní koalice Volby pro Kladno a ANO navíc ztratila většinu.
Volby 2026 OBRAZEM
Vítězná Volba pro Kladno získala 11 křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s hnutím ANO, se kterým město vedla v uplynulém volebním období, by měla pouze 16 zastupitelů. K pokračování dosavadní spolupráce by tak bylo nutné získat podporu dalšího zastupitele nebo uskupení.
Výsledky komunálních voleb v Kladně v roce 2022
V uplynulém volebním období vedl Kladno primátor Milan Volf z Volby pro Kladno, který byl do čela města znovu zvolen 1. listopadu 2022. Jeho uskupení tehdy vytvořilo koalici s hnutím ANO. Dohromady měli 19 z celkových 33 mandátů. V městské radě zasedalo sedm zástupců Volby pro Kladno a čtyři zástupci ANO.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|VOLBA PRO KLADNO
|36,68 %
|14
|Občanská demokratická strana
|16,90 %
|6
|ANO 2011
|14,30 %
|5
|OPRAVÍME KLADNO – PIRÁTI A STAROSTOVÉ
|13,74 %
|5
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|8,35 %
|3
Volební účast v komunálních volbách v Kladně v roce 2022 dosáhla 37,13 procenta. Letošní je tedy téměř totožná, vyšší o pouhých 0,03 procentního bodu. Volba pro Kladno si sice udržela první místo, oproti minulým volbám ale přišla o tři mandáty a získala o 7,41 procentního bodu méně hlasů.
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Výsledky senátních voleb v Kladně
Obyvatelé Kladna během stejného víkendu vybírali také nového senátora. V prvním kole senátních voleb vede dosavadní senátorka Adéla Šípová (Piráti), na druhém místě skončil Petr Paták (ODS).
|Kandidát
|Strana
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|Adéla Šípová
|Piráti
|30,8 %
|14 776
|Petr Paták
|ODS
|29,44 %
|14 112
Třetí příčku obsadil Aleš Gerloch (ANO). Rozdíl mezi prvním a druhým místem je velmi těsný, Šípová a Paták se tak utkají ve druhém kole.
To se uskuteční 16. a 17. října 2026. Volební účast v prvním kole byla 42 procent.