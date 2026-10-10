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Komunální volby 2026 v Kladně vyhrála Volba pro Kladno. Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
  22:22

Náměstí Starosty Pavla v Kladně | foto: Flipper77Creative Commons

V komunálních volbách v Kladně zvítězila Volba pro Kladno se ziskem 29,27 procenta hlasů. Na druhém místě s 28,60 procenta skončilo uskupení Kladeňáci. Pětiprocentní volební hranici překonaly také ANO, ODS a Unie pro sport a zdraví. Souboj prvních dvou uskupení byl velmi těsný, rozdíl mezi nimi činil pouhých 0,67 procentního bodu.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Kladně, kde se o 33 mandátů v zastupitelstvu ucházelo devět kandidujících uskupení, ovládla Volba pro Kladno, která získala 29,27 procenta hlasů. Nad druhými Kladeňáky si udržela náskok necelého jednoho procentního bodu.

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Třetí příčku obsadilo hnutí ANO se 14,01 procenta hlasů. Následuje Občanská demokratická strana se 13,26 procenta a Unie pro sport a zdraví s 5,33 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostaly SPD, koalice KSČM, SOCDEM a nezávislých ani Motoristé sobě.

K volbám přišlo v Kladně 37,16 procenta oprávněných voličů.

Výsledky komunálních voleb 2026 v Kladně
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
VOLBA PRO KLADNO29,27 %169 71611
KLADEŇÁCI28,60 %165 80610
ANO 201114,01 %81 2065
Občanská demokratická strana13,26 %76 8845
Unie pro sport a zdraví5,33 %30 8852

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Kladně.

Kdo bude vládnout Kladnu?

K volbám přišlo v Kladně 37,16 procenta oprávněných voličů. Zastupitelstvo má 33 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 17 mandátů.

Kladno má po volbách 2026 výrazně odlišné rozložení sil. Zatímco v roce 2022 dělilo první Volbu pro Kladno a druhou ODS téměř 20 procentních bodů, letos je rozdíl mezi dvěma nejsilnějšími uskupeními pouze 0,67 bodu. Dosavadní koalice Volby pro Kladno a ANO navíc ztratila většinu.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Vítězná Volba pro Kladno získala 11 křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s hnutím ANO, se kterým město vedla v uplynulém volebním období, by měla pouze 16 zastupitelů. K pokračování dosavadní spolupráce by tak bylo nutné získat podporu dalšího zastupitele nebo uskupení.

Výsledky komunálních voleb v Kladně v roce 2022

V uplynulém volebním období vedl Kladno primátor Milan Volf z Volby pro Kladno, který byl do čela města znovu zvolen 1. listopadu 2022. Jeho uskupení tehdy vytvořilo koalici s hnutím ANO. Dohromady měli 19 z celkových 33 mandátů. V městské radě zasedalo sedm zástupců Volby pro Kladno a čtyři zástupci ANO.

Výsledky minulých voleb
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
VOLBA PRO KLADNO36,68 %14
Občanská demokratická strana16,90 %6
ANO 201114,30 %5
OPRAVÍME KLADNO – PIRÁTI A STAROSTOVÉ13,74 %5
Svoboda a přímá demokracie (SPD)8,35 %3

Volební účast v komunálních volbách v Kladně v roce 2022 dosáhla 37,13 procenta. Letošní je tedy téměř totožná, vyšší o pouhých 0,03 procentního bodu. Volba pro Kladno si sice udržela první místo, oproti minulým volbám ale přišla o tři mandáty a získala o 7,41 procentního bodu méně hlasů.

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Výsledky senátních voleb v Kladně

Obyvatelé Kladna během stejného víkendu vybírali také nového senátora. V prvním kole senátních voleb vede dosavadní senátorka Adéla Šípová (Piráti), na druhém místě skončil Petr Paták (ODS).

Těsný souboj mezi kandidáty do Senátu (1. kolo)
KandidátStranaVýsledek v procentechPočet hlasů
Adéla ŠípováPiráti30,8 %14 776
Petr PatákODS29,44 %14 112

Třetí příčku obsadil Aleš Gerloch (ANO). Rozdíl mezi prvním a druhým místem je velmi těsný, Šípová a Paták se tak utkají ve druhém kole.

To se uskuteční 16. a 17. října 2026. Volební účast v prvním kole byla 42 procent.

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