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Komunální volby 2026 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi vyhrálo Naše dvojměstí

Pavla Žáková
  1:07

Zámecké parky v Brandýse nad Labem se letos vrátí do rudolfinské podoby. | foto: ARCHIV RADNICE

V komunálních volbách v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi zvítězilo uskupení Naše dvojměstí se ziskem 39,15 procenta hlasů. Na druhém místě s 20,66 procenta skončilo VY JSTE MĚSTO. Pětiprocentní volební hranici překonaly také ODS a nezávislí, ANO, Podpora občanů, Piráti a Nezávislí a Zdraví sport vzdělání.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, kde se o 21 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo Naše dvojměstí, které získalo 39,15 procenta hlasů. Nad druhým uskupením VY JSTE MĚSTO si udrželo náskok téměř 19 procentních bodů.

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Třetí příčku obsadili ODS a nezávislí pro Brandýs i Boleslav s 9,27 procenta hlasů. Následuje ANO s 8,43 procenta, Podpora občanů se 7,32 procenta, Piráti a Nezávislí se 6,21 procenta a Zdraví sport vzdělání s 5,10 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostali pouze Patrioti pro Brandýs a Boleslav s podporou Naše Česko.

K volbám přišlo v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 44,64 procenta oprávněných voličů.

Výsledky komunálních voleb v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v roce 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
Naše dvojměstí39,15 %47 9079
VY JSTE MĚSTO20,66 %25 2755
ODS a nezávislí pro Brandýs i Boleslav9,27 %11 3442
ANO 20118,43 %10 3142
Podpora občanů7,32 %8 9561
Piráti a Nezávislí6,21 %7 5931
ZDRAVÍ SPORT VZDĚLÁNÍ5,10 %6 2411

Kdo bude vládnout Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi?

Zastupitelstvo má 21 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 11 mandátů. Vítězné Naše dvojměstí získalo devět křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s druhým uskupením VY JSTE MĚSTO by mělo 14 zastupitelů. Většinu by ale získalo také například ve spolupráci s ODS nebo ANO, které mají shodně po dvou mandátech.

V uplynulém volebním období vedl dvojměstí starosta Petr Soukup z uskupení Naše dvojměstí. Jeho kandidátka vyhrála také komunální volby v roce 2022, kdy získala šest mandátů. Soukup se následně stal starostou a ve vedení města působil také místostarosta Tomáš Benda.

Výsledky minulých komunálních voleb
UskupeníVýsledek v procentechPočet mandátů
NAŠE DVOJMĚSTÍ28,72 %6
Podpora občanů20,70 %4
VY JSTE MĚSTO18,75 %4
Občanská demokratická strana13,52 %3
Česká pirátská strana9,28 %2
ZDRAVÍ SPORT PROSPERITA9,00 %2

Volební účast v komunálních volbách v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v roce 2022 dosáhla 44,09 procenta. Letošní je tedy vyšší o 0,55 procentního bodu. Naše dvojměstí si nejen udrželo první místo, ale oproti minulým volbám získalo o tři mandáty více a polepšilo si o 10,43 procentního bodu.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Naopak Podpora občanů přišla o tři zastupitele a ODS ztratila jeden mandát. VY JSTE MĚSTO si polepšilo ze čtyř na pět křesel. Zatímco před čtyřmi lety získalo zastupitele šest uskupení, letos jich uspělo sedm.

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