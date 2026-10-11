Komunální volby v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, kde se o 21 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo Naše dvojměstí, které získalo 39,15 procenta hlasů. Nad druhým uskupením VY JSTE MĚSTO si udrželo náskok téměř 19 procentních bodů.
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Třetí příčku obsadili ODS a nezávislí pro Brandýs i Boleslav s 9,27 procenta hlasů. Následuje ANO s 8,43 procenta, Podpora občanů se 7,32 procenta, Piráti a Nezávislí se 6,21 procenta a Zdraví sport vzdělání s 5,10 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostali pouze Patrioti pro Brandýs a Boleslav s podporou Naše Česko.
K volbám přišlo v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 44,64 procenta oprávněných voličů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|Naše dvojměstí
|39,15 %
|47 907
|9
|VY JSTE MĚSTO
|20,66 %
|25 275
|5
|ODS a nezávislí pro Brandýs i Boleslav
|9,27 %
|11 344
|2
|ANO 2011
|8,43 %
|10 314
|2
|Podpora občanů
|7,32 %
|8 956
|1
|Piráti a Nezávislí
|6,21 %
|7 593
|1
|ZDRAVÍ SPORT VZDĚLÁNÍ
|5,10 %
|6 241
|1
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Zastupitelstvo má 21 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 11 mandátů. Vítězné Naše dvojměstí získalo devět křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s druhým uskupením VY JSTE MĚSTO by mělo 14 zastupitelů. Většinu by ale získalo také například ve spolupráci s ODS nebo ANO, které mají shodně po dvou mandátech.
V uplynulém volebním období vedl dvojměstí starosta Petr Soukup z uskupení Naše dvojměstí. Jeho kandidátka vyhrála také komunální volby v roce 2022, kdy získala šest mandátů. Soukup se následně stal starostou a ve vedení města působil také místostarosta Tomáš Benda.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Počet mandátů
|NAŠE DVOJMĚSTÍ
|28,72 %
|6
|Podpora občanů
|20,70 %
|4
|VY JSTE MĚSTO
|18,75 %
|4
|Občanská demokratická strana
|13,52 %
|3
|Česká pirátská strana
|9,28 %
|2
|ZDRAVÍ SPORT PROSPERITA
|9,00 %
|2
Volební účast v komunálních volbách v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v roce 2022 dosáhla 44,09 procenta. Letošní je tedy vyšší o 0,55 procentního bodu. Naše dvojměstí si nejen udrželo první místo, ale oproti minulým volbám získalo o tři mandáty více a polepšilo si o 10,43 procentního bodu.
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Naopak Podpora občanů přišla o tři zastupitele a ODS ztratila jeden mandát. VY JSTE MĚSTO si polepšilo ze čtyř na pět křesel. Zatímco před čtyřmi lety získalo zastupitele šest uskupení, letos jich uspělo sedm.