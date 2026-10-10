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Komunální volby 2026 v Benešově vyhrálo Benešov pro život. Kdo bude vládnout městu?

Matouš Waller
  20:04

Výsledky voleb 2026 v Benešově | foto: Aktron / Wikimedia CommonsCreative Commons

V komunálních volbách v Benešově se ziskem přes 23 procent hlasů zvítězilo sdružení Benešov pro život. Na druhé místo voliči s více než 21 procenty vynesli Volbu pro Benešov. Volební klauzuli také překonala uskupení Srdcem pro Benešov, Společně pro Benešov, ODS a Piráty. Volební účast přesáhla 44 procent.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Benešově, kde voliči rozhodovali o obsazení 27 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo sdružení Benešov pro život. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo přes 23 procent hlasů.

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Na druhém místě je s odstupem necelých dvou procentních bodů uskupení Volba pro Benešov. Třetí příčku obsadila kandidátka Srdcem pro Benešov s více než šestnácti procenty hlasů.

Výsledky komunálních voleb 2026 v Benešově
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
Benešov pro život23,32 %31 0737
Volba pro Benešov21,34 %28 4356
SRDCEM PRO BENEŠOV16,39 %21 8445
Společně pro Benešov ANO 2011 a nezávislí kandidáti16,10 %21 4565
Občanská demokratická strana11,74 %15 6463
Piráti s podporou lidovců pro Benešov6,15 %8 2001

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Benešově.

O tom, kdo bude vládnout Benešovu rozhodne povolební vyjednávání. V zastupitelstvu je 27 křesel, většinu tvoří 14 hlasů.

Do skrutinia se dostalo celkem šest uskupení – vyjma první trojice ještě Společně pro Benešov, ODS a Piráti s podporou Lidovců. Naopak koalice SPD, Trikolora a PRO a Benešovská levice zůstaly pod volební klauzulí.

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Výsledky komunálních voleb v Benešově v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
Volba pro Benešov25,01 %7
SPOLEČNĚ PRO BENEŠOV - ANO 2011 a nezávislí kandidáti18,78 %5
Benešov pro život16,34 %5
SPOLU11,95 %3
PRO BENEŠOV S PODPOROU STAROSTŮ9,50 %3
Česká pirátská strana6,74 %2
SPD a Trikolora5,88 %1
Obnova5,80 %1

Volební účast v Benešově v roce 2022 dosáhla 43,08 procenta. Letos přišlo hlasovat 44,17 procent obyvatel.

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