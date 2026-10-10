Komunální volby 2026 v Benešově vyhrálo Benešov pro život. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Benešově, kde voliči rozhodovali o obsazení 27 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo sdružení Benešov pro život. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo přes 23 procent hlasů.
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Na druhém místě je s odstupem necelých dvou procentních bodů uskupení Volba pro Benešov. Třetí příčku obsadila kandidátka Srdcem pro Benešov s více než šestnácti procenty hlasů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Benešov pro život
|23,32 %
|31 073
|7
|Volba pro Benešov
|21,34 %
|28 435
|6
|SRDCEM PRO BENEŠOV
|16,39 %
|21 844
|5
|Společně pro Benešov ANO 2011 a nezávislí kandidáti
|16,10 %
|21 456
|5
|Občanská demokratická strana
|11,74 %
|15 646
|3
|Piráti s podporou lidovců pro Benešov
|6,15 %
|8 200
|1
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Benešově.
O tom, kdo bude vládnout Benešovu rozhodne povolební vyjednávání. V zastupitelstvu je 27 křesel, většinu tvoří 14 hlasů.
Do skrutinia se dostalo celkem šest uskupení – vyjma první trojice ještě Společně pro Benešov, ODS a Piráti s podporou Lidovců. Naopak koalice SPD, Trikolora a PRO a Benešovská levice zůstaly pod volební klauzulí.
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Volba pro Benešov
|25,01 %
|7
|SPOLEČNĚ PRO BENEŠOV - ANO 2011 a nezávislí kandidáti
|18,78 %
|5
|Benešov pro život
|16,34 %
|5
|SPOLU
|11,95 %
|3
|PRO BENEŠOV S PODPOROU STAROSTŮ
|9,50 %
|3
|Česká pirátská strana
|6,74 %
|2
|SPD a Trikolora
|5,88 %
|1
|Obnova
|5,80 %
|1
Volební účast v Benešově v roce 2022 dosáhla 43,08 procenta. Letos přišlo hlasovat 44,17 procent obyvatel.