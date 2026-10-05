Co může přinést příští volební víkend centrálnímu regionu a jaké tendence a možnosti lze už nyní vysledovat pro iDNES.cz, naznačil politolog CEVRO Univerzity Ladislav Mrklas. A i když je někdy kraj označovaný za jakýsi lakmusový papírek, podle něhož lze odhadovat výsledky třeba celostátních voleb, v případě komunálních to nemusí tak úplně platit.
Roli hrají i obecné trendy současné politiky – vyprazdňování obsahu, posilování formy i díky sociálním sítím, růst role osobností, bezbřehý populismus i krátká paměť mnoha voličů.