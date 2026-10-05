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Komunální volby se ve středních Čechách tříští. Politolog Mrklas hodnotí kampaň

Marek Kočovský
  13:00
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Politolog Ladislav Mrklas na snímku z roku 2024 | foto: Radek Vebr, MAFRA

Přesně za týden, někdy v podvečerních hodinách, by mělo být na většině míst středních Čech jasné, komu dali voliči mandát, aby na příští čtyři roky vedl jejich město či obec. V nejlidnatějším kraji republiky budou ostře sledované volby hlavně ve větších městech.
Volby 2 urna

Co může přinést příští volební víkend centrálnímu regionu a jaké tendence a možnosti lze už nyní vysledovat pro iDNES.cz, naznačil politolog CEVRO Univerzity Ladislav Mrklas. A i když je někdy kraj označovaný za jakýsi lakmusový papírek, podle něhož lze odhadovat výsledky třeba celostátních voleb, v případě komunálních to nemusí tak úplně platit.

Roli hrají i obecné trendy současné politiky – vyprazdňování obsahu, posilování formy i díky sociálním sítím, růst role osobností, bezbřehý populismus i krátká paměť mnoha voličů.

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