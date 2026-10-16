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Praha 10 se posunula blíže ke koalici. Na magistrátu se STAN a Spolu nedohodly na financích

Juliana Hámová
  13:20
Druhé jednání vítězných Starostů s koalici SPOLU pro Prahu. (15. října 2026)

Druhé jednání vítězných Starostů s koalici SPOLU pro Prahu. (15. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Druhé jednání Starostů a SPOLU v Praze. Na snímku lídr STAN Petr Hlaváček s...
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Povolební vyjednání o koalicích pokračují. Hotovo je zatím jen v Praze 4, 6 a 10. Také magistrátní jednání o novém vedení se mírně posunula. Starostové a Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) se ve čtvrtek shodli v otázkách dopravní infrastruktury, školství a bydlení. „Máme shodu v tom, co se má stavět – dopravní infrastruktura, školství a bydlení,“ řekl po jednání lídr pražského hnutí STAN Petr Hlaváček.

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Podrobnosti společného programu nyní začnou projednávat týmy obou uskupení. Hlaváček chce, aby koaliční prohlášení obsahovalo vedle obecných priorit také konkrétní projekty se závazkem zajistit jejich financování.

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Budoucí partneři by se tak měli dohodnout nejen na tom, co chtějí stavět, ale také na finančním zajištění jednotlivých záměrů. Na tom, kdo bude v novém vedení odpovídat za městské finance, se však Starostové se zástupci Spolu zatím neshodli.

Spolu s nikým dalším nejedná

Vedle rozdělení odpovědnosti za městskou pokladnu zůstává otevřené i samotné složení koalice. STAN a Spolu mají dohromady těsnou většinu 34 křesel z celkových 65 zastupitelů.

Kdo pravděpodobně povede pražské radnice

  • V Praze 1 jedná vítězná Praha 1 sobě s TOP 09 a Piráty.
  • V Praze 2 získalo Spolu Jana Korsesky (ODS) 12 mandátů. K většině potřebuje dalších šest hlasů.
  • V Praze 3 má TOP 09 se STAN starosty Michala Vronského většinu. Přesto hledá koaličního partnera.
  • V Praze 4 směřuje Spolu Ondřeje Kubína (ODS) k pokračování s ANO. Společně mají většinu 24 hlasů.
  • V Praze 5 jedná vítězná Praha 5 sobě Radky Šimkové se všemi kromě ANO. Dohoda zatím nevznikla.
  • V Praze 6 bude starostou Petr Prokop (STAN).
  • V Praze 7 může Praha 7 sobě Jana Čižinského vládnout sama. Přesto osloví Piráty a STAN.
  • V Praze 8 vyhrálo 8žije, Praha sobě a Zelení. Piráti prosazují spolupráci se STAN a TOP 09.
  • V Praze 9 získalo Spolu Tomáše Portlíka (ODS) 15 křesel. K většině potřebuje nejméně dva další hlasy.
  • V Praze 10 podepsala tři uskupení dohodu o spolupráci. Kandidátem na starostu je Martin Valovič.

Zatímco Spolu této variantě dává přednost, Starostové by raději širší koalici, která by podle Hlaváčka zastupovala větší spektrum voličů. Příští týden v pondělí se zástupci STAN sejdou s Prahou sobě a Piráty. „My přijdeme s nějakou nabídkou a uvidíme, jak kolegové budou reagovat,“ uvedl Hlaváček. Spolu se schůzek s těmito stranami účastnit nehodlá. Lídr Spolu Tomáš Portlík z ODS uvedl, že je pro spolupráci pouze se Starosty. „Případné přizvání dalšího partnera záleží na STAN jako vítězi voleb,“ dodal.

Volby v hlavním městě vyhrálo STAN se 17 mandáty. Stejný počet křesel získalo druhé Spolu. Praha sobě má 13 zastupitelů, hnutí ANO 11 a Piráti 7. Dosud metropoli vedla koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN.

Praha 10 má jasno

Konkrétnější podobu už získává spolupráce v Praze 10, druhé nejlidnatější městské části. Ve středu podepsali memorandum zástupci tří uskupení – Společně pro Prahu 10, které tvoří ODS a nezávislí, koalice Starostové, Vlasta a lidovci a koalice Praha 10 sobě a Zelení. Společně mají 24 mandátů ve 45členném zastupitelstvu.

Při podpisu memoranda o spolupráci se strany a hnutí zavázaly, že o sestavení vedení radnice nebudou jednat s dalšími politickými subjekty. Kandidátem na starostu je Martin Valovič (ODS). Dosavadní rozhovory označil za rychlé a věcné. „Je jasné, že stojíme na počátku vyjednávacího procesu, který bude završen podpisem koaliční smlouvy,“ uvedl. Programové průniky mezi partnery jsou podle něj široké. Budoucí spolupráce by se měla zaměřit na velké investiční projekty i péči o veřejný prostor a každodenní život obyvatel.

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David Kašpar (STAN) zdůraznil zkušenosti a schopnost partnerů spolupracovat. „Podpisem tohoto memoranda potvrzujeme, že chceme i nadále spojovat síly, hledat shodu a společně posouvat desítku správným směrem,“ uvedl. Na memorandum nyní navážou podrobná programová jednání.

David Bouz (Praha sobě) mezi oblastmi, ve kterých chce Praha 10 sobě se Zelenými prosazovat změny, jmenoval bydlení, kvalitu veřejného prostoru, péči o životní prostředí a školství.

Chyby ve výsledcích voleb? Hnutí z Prahy 10 se obrátí na soud

„Věříme, že se nám podaří vytvořit stabilní a funkční vedení městské části s výsledky, které si obyvatelé zaslouží,“ sdělil. Rozložení sil v Praze 10 by ještě mohl změnit soud. Uskupení Jsme Praha 10 se na něj chystá obrátit kvůli údajným chybám při sčítání hlasů.

ODS na dvanáctce

V Praze 12 vítězná ODS jedná se všemi zvolenými stranami a dosavadní starosta Vojtěch Kos (ODS) chce svou funkci obhájit. „V současné době probíhají jednání se všemi zástupci zvolených stran. Výsledek zatím nemáme,“ řekl Kos ČTK.

ODS získala deset mandátů v 35členném zastupitelstvu. K většině proto potřebuje dalších nejméně osm hlasů. Druhé ANO má šest zastupitelů, STAN a Piráti po pěti. Praha 12 sobě získala čtyři křesla, TOP 09 tři a Občané dvanáctky dvě.

KOMENTÁŘ: Pokus o kříšení Pirátů v koalici je výsměch voličům

Oproti předchozím volbám se v Praze 12 změnilo rozložení sil. V roce 2022 kandidovaly ODS a TOP 09 společně a získaly devět mandátů. Letos má samotná ODS deset zastupitelů a TOP 09 další tři. ANO kleslo z devíti křesel na šest, Piráti z osmi na pět.

Dosud radnici vedla koalice ODS a TOP 09 s ANO. Pokud by tato uskupení dosavadní spolupráci obnovila, měla by dohromady 19 hlasů, tedy většinu v zastupitelstvu. Zda se dohodnou právě na této variantě, ale zatím z jednání nevyplynulo.

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