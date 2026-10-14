Člen volební komise v Kladně byl opilý. Nadýchal přes dvě promile

Oznámení přijali strážníci krátce před uzavřením volebních místností.
„Hlídka, která se v té době právě nacházela v areálu školy v Brjanské ulici, zamířila do místnosti. Jeden z členů komise měl zarudlé oči a hůře artikuloval. Devětatřicetiletý muž se dobrovolně podrobil orientační dechové zkoušce. Strážníkům řekl, že pil předchozí den a podle jeho slov šlo o zbytkový alkohol,“ informovala mluvčí.
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Do sčítání hlasů se už muž nezapojil a volební místnost opustil.
„V případě, že někdo nevykonával svou činnost po celou dobu práce volební komise, je mu krácen o poměrnou část nárok na odměnu. Zpravidla se tak děje v případě, že některý komisař k druhému dni nepřijde z důvodu akutní nemoci. Co se týká alkoholu, je toto výjimečný případ,“ sdělila MF DNES vedoucí správního odboru a zástupce tajemníka kladenského magistrátu Miroslava Braunová.
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