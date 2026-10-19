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Kladno povede dosavadní koalice plus ODS, primátorem zůstane Volf

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  11:17

Uprostřed primátor Volf (ve světle modré košili), vlevo náměstek František Bureš (ANO), vpravo od něj náměstek Leoš Stránský (ODS). (19. října 2026) | foto: Robert Božovský, MF DNES

Po devíti dnech vyjednávání je jasno o novém vedení radnice v Kladně. Největší středočeské město povede v příštích čtyřech letech koalice Volba pro Kladno (VPK), ANO a ODS. Na základě výsledků komunálních voleb dosavadní dvojblok VPK a ANO rozšíří občanští demokraté.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu města bude mít nová koalice pohodlnou většinu 21 mandátů.

V opozici bude uskupení Kladeňáci s deseti křesly a nově také Unie pro sport a zdraví se dvěma.

Volební výsledky chce dát prověřit soudem uskupení Kladeňáci kvůli výrazné odchylce minimálně v jednom z okrsků. I když není vyloučeno, že by jim po přepočítání přibyl jeden mandát a mohli by se stát vítězi voleb, nová koalice by si nadále udržela v zastupitelstvu většinu.

Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu

Primátorem bude i nadále třiašedesátiletý Milan Volf. Nejvyšší post na kladenské radnici zastával už v letech 1998 až 2004 (tehdy ještě v barvách ODS), a poté jako předseda VPK v letech 2014 až 2018 a opět od roku 2020.

Rada bude jedenáctičlenná, pět křesel obsadí VPK, po třech pak ANO a ODS.

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