Kladno povede dosavadní koalice plus ODS, primátorem zůstane Volf

Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu města bude mít nová koalice pohodlnou většinu 21 mandátů.
V opozici bude uskupení Kladeňáci s deseti křesly a nově také Unie pro sport a zdraví se dvěma.
Volební výsledky chce dát prověřit soudem uskupení Kladeňáci kvůli výrazné odchylce minimálně v jednom z okrsků. I když není vyloučeno, že by jim po přepočítání přibyl jeden mandát a mohli by se stát vítězi voleb, nová koalice by si nadále udržela v zastupitelstvu většinu.
|
Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu
Primátorem bude i nadále třiašedesátiletý Milan Volf. Nejvyšší post na kladenské radnici zastával už v letech 1998 až 2004 (tehdy ještě v barvách ODS), a poté jako předseda VPK v letech 2014 až 2018 a opět od roku 2020.
Rada bude jedenáctičlenná, pět křesel obsadí VPK, po třech pak ANO a ODS.