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Jinde dvojciferný úspěch, tady jen tři procenta. Uskupení chce prověřit hlasy

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  15:45

Anna Gamanová, lídryně uskupení Kladeňáci, ve volební místnosti. (9. října 2026) | foto: FB: Anna Gamanová

Uskupení Kladeňáci chce prověřit výsledky voleb kvůli zásadní odchylce v jednom z okrsků. Uskupení bylo ve volbách těsně druhé za Volbou pro Kladno.

Výsledky voleb 2026

Volba pro Kladno zvítězila s 11 mandáty, získala 29,27 procenta hlasů. Druzí Kladeňáci mají deset mandátů a 28,6 procenta. Zatím ještě není podaný žádný podnět, další kroky řeší Kladeňáci i s volebním zmocněncem, řekla lídryně Anna Gamanová.

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Zatímco ve všech okrscích mělo hnutí dvojciferný výsledek, v obvodu 29 ve Školské ulici získalo jen necelá tři procenta hlasů. „Zjišťujeme od voličů, jak tam hlasovali,“ uvedla Gamanová. O dalším postupu hnutí rozhodne, až bude mít k dispozici podrobné informace a další podklady.

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Do zastupitelstva se dostala i další tři uskupení. Po pěti mandátech získaly třetí ANO se 14 procenty a ODS se 13,26 procenta. Dva mandáty má Unie pro Sport a zdraví s 5,32 procenty.

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Minulé volby v Kladně vyhrála Volba pro Kladno se 36,68 procenta a 14 mandáty, druhá byla ODS se 16,9 procenta a šesti mandáty. Po pěti mandátech měly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), obdržely 14,3 a 13,74 procenta hlasů. Tři mandáty získalo SPD se 8,35 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 37,13 procenta voličů.

Na koalici se dohodla Volba pro Kladno a ANO, získaly 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Primátorem se stal stejně jako v předchozím období Milan Volf.

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