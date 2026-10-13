Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu

Výsledek voleb v největším středočeském městě byl velmi těsný, Volba pro Kladno primátora Milana Volfa zvítězila s 11 mandáty, získala 29,27 procenta hlasů, Kladeňáci mají deset mandátů a 28,6 procenta. Po pěti mandátech získaly ANO a ODS. Dva mandáty má Unie pro Sport a zdraví.
Volební zmocněnec Kladeňáků připravuje oficiální formulaci stížnosti. „Není pochybnosti, že došlo k chybě,“ uvedla Gamanová. Ve všech kladenských okrscích, kterých je zhruba 60, mělo hnutí dvojciferný výsledek, pouze v obvodu 29 ve Školské ulici získalo jen necelá tři procenta hlasů. Podle Gamanové výsledek odpovídá asi devíti hlasům, ale při následném dotazování obyvatel Kladeňáci zjistili, že hlasů měly být podle voličů z lokality vyšší desítky.
Koalice v Kladně zatím uzavřená není, Gamanová i další lídři předpokládají, že vyjednávání může trvat minimálně několik příštích dní. Město dosud vedla koalice Volby pro Kladno se 14 mandáty a ANO s pěti mandáty, měly celkově 19 křesel v zastupitelstvu se 33 křesly.
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Nyní se pro vedení města budou muset spojit minimálně tři strany. Volf a Gamanová vzájemnou spolupráci vyloučili už v sobotu a zároveň informovali, že s ostatními uskupeními jednají. Lídr Unie pro sport a zdraví – Tým Kladno Martin Baroch ČTK na dotaz odpověděl, že významný prostor pro spolupráci vidí zejména ve společném hledání programové shody s Kladeňáky a ODS.
Minulé volby v Kladně vyhrála Volba pro Kladno se 14 mandáty, druhá byla ODS se šesti mandáty. Po pěti mandátech měly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN). Tři mandáty získalo SPD.