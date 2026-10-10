Kdo povede Prahu? Průběžné výsledky voleb v metropoli na volební mapě

Pražané letos vybírají 65 členů Zastupitelstva hlavního města Prahy. O místa na magistrátu se uchází 24 volebních uskupení a celkem 1 060 kandidátů. Vedle toho se hlasuje také do zastupitelstev jednotlivých městských částí.
Po kliknutí do volební mapy Prahy se zobrazí průběžné výsledky
Hlavní město je rozděleno na 57 městských částí, z nichž každá má vlastní volené zastupitelstvo. Pražský volič tak vybírá zastupitele na dvou úrovních – do celopražského zastupitelstva a zároveň do zastupitelstva své městské části. V celé metropoli se tedy rozhoduje o složení jednoho zastupitelstva hlavního města a dalších 57 zastupitelstev městských částí.
Kdo povede Prahu po volbách
Sčítání hlasů proto potrvá zřejmě celou noc. Každý volič má ve volbách do magistrátu 65 hlasů a může je využít všechny. Proto je počítání hlasů v komunálních volbách nejsložitější.
Komunální volby v Praze
výsledky v městských částech
Velká pozornost se soustředí na to, kdo po volbách usedne do křesla primátora. Dosavadní primátor Bohuslav Svoboda (ODS) už nekandiduje. SPOLU pro Prahu vede starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, STAN náměstek primátora Petr Hlaváček, ANO místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer, Prahu sobě bývalý náměstek Adam Scheinherr a Piráty ekonomka a zastupitelka Tereza Nislerová.
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Volby 2026 v Praze: kdo kandiduje na primátora a do Senátu
O primátorovi však Pražané přímo nehlasují. Zvolí ho až nové zastupitelstvo, a proto nebude rozhodující pouze pořadí stran, ale také jejich schopnost sestavit většinovou koalici. Srpnový model Ipsosu zveřejněný v září ukazoval na prvním místě SPOLU, za nímž následovaly s malými rozdíly STAN a ANO; skutečné rozložení sil ale ukazují až nyní přibývající výsledky z volebních okrsků.
V 65členném zastupitelstvu tvoří většinu 33 mandátů.
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Kde sledovat výsledky voleb v Praze
Na volební mapě Prahy jsou v detailu i jednotlivé okrsky. Snadno se tak dá zjistit, jaká byla volební účast v částech města a jak si vedly strany a hnutí u voličů v jednotlivých okrscích.
Každý volební okrsek po sečtení hlasů předává své výsledky Českému statistickému úřadu. Jakmile jsou data převzata, průběžně se promítají do volební mapy, na které lze sledovat výsledky v jednotlivých městských částech Prahy.