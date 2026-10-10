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Kdo povede Prahu? Průběžné výsledky voleb v metropoli na volební mapě

Petra Škraňková
  20:10
Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze | foto: Profimedia.cz

V Praze se sčítají hlasy z komunálních voleb 2026. Výsledky z jednotlivých volebních okrsků postupně ukazují, jaké strany a uskupení získají zastoupení na magistrátu i radnicích městských částí. Konečné výsledky se očekávají pozdě v noci, v Praze se volí jak do magistrátu, tak do 57 městských zastupitelstev.

Výsledky voleb 2026

Pražané letos vybírají 65 členů Zastupitelstva hlavního města Prahy. O místa na magistrátu se uchází 24 volebních uskupení a celkem 1 060 kandidátů. Vedle toho se hlasuje také do zastupitelstev jednotlivých městských částí.

Po kliknutí do volební mapy Prahy se zobrazí průběžné výsledky

Mapa s průběžnými výsledky komunálních voleb v Praze

Hlavní město je rozděleno na 57 městských částí, z nichž každá má vlastní volené zastupitelstvo. Pražský volič tak vybírá zastupitele na dvou úrovních – do celopražského zastupitelstva a zároveň do zastupitelstva své městské části. V celé metropoli se tedy rozhoduje o složení jednoho zastupitelstva hlavního města a dalších 57 zastupitelstev městských částí.

Kdo povede Prahu po volbách

Sčítání hlasů proto potrvá zřejmě celou noc. Každý volič má ve volbách do magistrátu 65 hlasů a může je využít všechny. Proto je počítání hlasů v komunálních volbách nejsložitější.

Komunální volby v Praze

výsledky v městských částech

Velká pozornost se soustředí na to, kdo po volbách usedne do křesla primátora. Dosavadní primátor Bohuslav Svoboda (ODS) už nekandiduje. SPOLU pro Prahu vede starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, STAN náměstek primátora Petr Hlaváček, ANO místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer, Prahu sobě bývalý náměstek Adam Scheinherr a Piráty ekonomka a zastupitelka Tereza Nislerová.

Volby 2026 v Praze: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

O primátorovi však Pražané přímo nehlasují. Zvolí ho až nové zastupitelstvo, a proto nebude rozhodující pouze pořadí stran, ale také jejich schopnost sestavit většinovou koalici. Srpnový model Ipsosu zveřejněný v září ukazoval na prvním místě SPOLU, za nímž následovaly s malými rozdíly STAN a ANO; skutečné rozložení sil ale ukazují až nyní přibývající výsledky z volebních okrsků.

V 65členném zastupitelstvu tvoří většinu 33 mandátů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
333 fotografií

Kde sledovat výsledky voleb v Praze

Na volební mapě Prahy jsou v detailu i jednotlivé okrsky. Snadno se tak dá zjistit, jaká byla volební účast v částech města a jak si vedly strany a hnutí u voličů v jednotlivých okrscích.

Každý volební okrsek po sečtení hlasů předává své výsledky Českému statistickému úřadu. Jakmile jsou data převzata, průběžně se promítají do volební mapy, na které lze sledovat výsledky v jednotlivých městských částech Prahy.

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