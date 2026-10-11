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Kdo je Petr Hlaváček? Nenápadný urbanista, který bude příští čtyři roky řídit Prahu

Robert Oppelt
  12:37
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr Hlaváček. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Hlaváček ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po...
Kandidát na primátora Petr Hlaváček (STAN). (10. října 2026)
Petr Hlaváček ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po...
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
8 fotografií
Na chodbě volební štábu potkávám pražského lídra Starostů Petra Hlaváčka. „Dobrý den, pane architekte,“ zdravím ho.“ Ahoj, jak se máš?“ odpovídá. Pravděpodobný příští primátor Petr Hlaváček s odzbrojující lehkosti tyká všem.

Výsledky voleb 2026

Pětašedesátiletý architekt a urbanista před čtyřmi lety vedl STAN poprvé jako lídr do voleb v Praze.

Byla to doba Dozimetru, kdy nedávný předseda pražského organizace STAN a náměstek primátora Petr „Slepičák“ Hlubuček skončil ve vazbě a korupční kauza spojená s hnutím STAN plnila první stránky novin. Místo Hlubučka se stal lídrem zdecimovaného hnutí on.

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Postavil kandidátku, přivedl nové tváře a udělal slušný výsledek. Tehdy mnoho lidí nevěřilo tomu, že se do zastupitelstva dostane. Dostal osm procent a pět mandátů. STAN přivedl do rady, kde pokračoval jako náměstek pro oblast územního rozvoje. Tím se stal poprvé už v roce 2018, kdy poprvé kandidoval za koalici TOP 09 a Starostů.

Volby v Praze: Hlaváček chce být primátorem, pravděpodobná je koalice s Portlíkem

Zatímco jiní politici přicházeli a odcházeli, on si udržel odpovědnost za oblast, která zásadně ovlivňuje podobu Prahy na desítky let dopředu.

Nyní má velkou šanci usednout do primátorského křesla a změnit Prahu. Prosazuje výstavbu bytů, dražší parkování i velkolepou filharmonii. Za sebou má profesní úspěchy, politické střety i kritiku svých projektů.

Zatímco jeho soupeři sázejí na výrazné kampaně, videoklipy a úderná hesla, Hlaváček vystupuje především jako odborník.

V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětloval, že jeho tým je možná až příliš posedlý seriózní prací. v kampani ho bylo nejvíc vidět na architektonických procházkách, kdy provázel zájemce po Praze, představoval jim zajímavou architekturu i své vize a program.

Zdražit MHD nebo parkování je v Praze nutnost, říká kandidát na primátora

Za nejvýznamnější výsledek Hlaváčkova působení na magistrátu lze označit dokončení nového Metropolitního plánu. Dokument, který Praha připravovala přibližně čtrnáct let, zastupitelé schválili v roce 2026.

Plán stanovuje pravidla pro budoucí výstavbu, určuje možnosti rozvoje jednotlivých lokalit a zavádí mimo jiné výškovou regulaci. Hlaváček dlouhodobě prosazuje, aby Praha rostla především na nevyužívaných průmyslových územích, takzvaných brownfieldech, a nerozšiřovala se nekontrolovaně do okolní krajiny.

Toto jsou nové vizualizace Vltavské filharmonie. Postoupila k žádosti o povolení

K Hlaváčkovým nejviditelnějším prioritám patří Vltavská filharmonie, plánovaná nová koncertní budova v pražských Holešovicích. Stavba má proměnit okolí stanice metra Vltavská a vytvořit novou kulturní dominantu hlavního města.

Teď ho čeká vyjednávání o příští koalici a nejspíš si může vybírat. Za přirozené partnery pro jednání považuje především Spolu, Piráty a Prahu sobě. Naopak koalici s hnutím ANO v říjnu veřejně odmítl.

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