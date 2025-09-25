Bytovou krizi vyřeší obecní byty, budeme stavět, slibuje lídr STAN Dvořák

Adam Hejduk
  8:19
Kandidátku hnutí STAN v hlavním městě vede politický nováček Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Na Starosty opět dopadá stín korupční kauzy Dozimetr, která se v pondělí po letech dostala před soud. „Starostové reagovali ukázkově,“ míní Dvořák.
Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák povede do voleb pražskou...

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák povede do voleb pražskou kandidátku hnutí Starostové. (5. dubna 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Právník Karel Dvořák (5. dubna 2025)
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a náměstek Karel Dvořák (STAN)...
Místopředseda hnutí Jan Lacina, starostka městské části Praha-Petrovice Olga...
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a náměstek Karel Dvořák (STAN) na...
Poslanci v tomto volebním období strávili ve Sněmovně rekordně dlouhou dobu, přesto se kvůli obstruování na spoustu zákonů nedostalo. Má se změnit jednací řád?
Hlásím se k perfektnímu projektu s názvem Moderní sněmovna, který má za cíl jednací řád zreformovat tak, aby právě byly třeba omezeny řečnické doby nebo se více práce přesunulo do výborů.

Ze zákonů, které by potřebovala Praha a nedostalo se na ně, můžeme jmenovat třeba systém e-Turista, který měl být také nástrojem k regulaci služeb typu Airbnb. Mělo by k ní dojít?
To, co přináší Airbnb do Prahy, je daleko za tím, co jsme na začátku čekali z hlediska výhod sdílené ekonomiky. Vhodné by bylo dát obcím možnost si to řídit, tedy třeba vymezit období v roce, po které lze v těch bytech lidi ubytovávat nebo kolik jich tam má maximálně být.

Volební kalkulačka 2025

S tím souvisí bytová krize v metropoli. Jak nějak rychle vyřešit nedostupné bydlení v Praze?
Zaprvé je potřeba více a rychleji stavět. Potom je za nás dalším bodem podpora nájemního bydlení stavěného obcemi. To znamená, aby obce měly větší bytový fond, který třeba nabídnou potřebným profesím. Co se týče pražského řešení, tak je to lepší a rychlejší zástavba brownfieldů. Z centrální úrovně jde udělat reformu územního plánování. Povolovací procesy a doba jejich trvání jsou velký problém ve všech fázích výstavby. Tam je namístě deregulace, aby byly závazné lhůty, kdy se mají rozhodnutí vydat a kdy mají dotčené orgány stanoviska dát.

Seriál Předvolební rozhovor

Redakce iDNES.cz přináší předvolební rozhovory s pražskými lídry stran, hnutí a koalic, které mají podle průzkumů volebních preferencí šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Volby proběhnou v pátek a sobotu 3. a 4. října.

Obecní výstavba ale není momentálně moc efektivní. Město před pěti lety založilo Pražskou developerskou společnost s tím, že bude v Praze stavět byty, ale zatím nemá ani jedno stavební povolení...
Platí zde to samé, co už jsem zmínil ohledně územního plánování. Územní rozhodnutí, která jsou pro projekty klíčová, prostě trvají příliš dlouho. Nabízí se tady nicméně i spolupráce obcí ať už s developery, nebo třeba s družstvy, kterým mohou města výměnou za byty poskytnout pozemek.

A kolik by tedy městských bytů mělo v Praze být?
U obecních bytů města a jeho částí je mnohdy problém, že se řada z nich vůbec nepronajímá, protože nejsou opravené. V Praze i tak chybí rozhodně vyšší desítky tisíc bytů. Součástí tohoto balíku je také zlepšit fungování nájemních vztahů v soukromém sektoru. Tak aby na jednu stranu byly pro nájemníky bezpečnější a dlouhodobější, a na druhou stranu, aby pro pronajímatele bylo jednodušší se nepoctivých nájemců rychleji zbavit.

Jak byste dosáhl toho, aby se uzavíraly spíše dlouhodobé nájemní smlouvy?
Nejlepší cestou je pozitivní motivace pronajímatelů. Ideálně daňovým zvýhodněním pronajímatelů, kteří doloží, že nájemce u nich má nájemní smlouvu na delší dobu. Co se týče ochrany pronajímatelů, v tomto volebním období byl přijat nový nástroj, takzvaný příkaz k vystěhování, v případě nájemců, kteří byt obývají neoprávněně. Ale pořád je potřeba velice důsledně balancovat práva nájemců a pronajímatelů.

Volební rádce iDNES.cz

Řada velkých pražských projektů se zadrhává kvůli sporům ohledně tendrů. Je namístě nějak zrychlit proces přezkoumávání veřejných zakázek?
Předně pět instancí, ve kterých je lze posuzovat, je skutečně moc. Už v minulém volebním období jsme prosazovali spolu s Piráty reformu fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a máme to v programu i teď. Chtěli bychom řízení před ÚOHS zredukovat ze dvou stupňů na jediný, ve kterém by se rozhodovalo kolektivně. Také je potřeba stanovit nějaké lhůty pro následný soudní přezkum.

Když mluvíme o velkých projektech, Praha některé z nich nemá šanci ufinancovat. Měl by například s Vltavskou filharmonií nebo Městským okruhem pomoct stát?
Já sám si přeji, aby filharmonii postavili co nejdřív. Hrozně rád bych si poslechl Gustava Mahlera v nějakém odpovídajícím sále a do toho projektu jsem vážně zamilovaný. Jako správný přístup mi přijde ten avizovaný – rozdělit financování mezi stát, město a soukromý sektor prostřednictvím nadačního fondu. Nebude sloužit jen Praze, ale celé české veřejnosti. A totéž platí pro Městský okruh, který bude i pro Středočechy a další řidiče, kteří tudy pojedou. Takové projekty by prostě podporu mít měly.

Pro Pražany je každoročně nejtěžší z celé republiky dostat se na střední školu. Státní kapacity tady musí suplovat soukromé školy, kde se ale platí školné. Jakým způsobem by stát mohl Praze pomoct navýšit kapacity?
Za mě se z centrální úrovně dá ovlivnit financování a rychlost výstavby. Zároveň si myslím, že je nesmírně důležité dobře využívat data a počítat s demografií.

Váš ministr školství Mikuláš Bek od Nového roku prosadil převedení financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce. Byl to podle vás správný krok?
Klíčové především je, aby na to obce dostaly dostatek peněz. Je podle mě nicméně dobře, aby rozhodování o věcech, které se týkají obce, skutečně bylo na obecní úrovni. Považuji na přesunu za pozitivní, že si obec může lépe určit, jestli bude třeba sdílet školníka nebo využije školní jídelnu pro víc škol dohromady a podobně.

Téma Dozimetru je za mě uzavřeno, říká lídr kandidátky STAN v Praze Dvořák

Měli by učitelé, pošťáci a další profese s tabulkovými platy brát v Praze více peněz, protože jsou tady vyšší náklady na život než v jiných krajích a některé práce tu jsou mnohem náročnější?
Tady se musíme řídit rozhodnutím Ústavního soudu ve věci České pošty, které neumožňuje, aby se ty odměny regionálně lišily. Ale je to něco, na co narážíme u řady profesí, a dostupným řešením, byť by to zase nějakou dobu trvalo, je podpora formou třeba služebních bytů.

Měl by se snížit počet městských částí ze současných 57?
Za mě není namístě městské části rušit, ale spíše podporovat jejich spolupráci.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

