Znovu zavedeme jízdné zdarma pro žáky i seniory, slibuje poslanec Kobza z SPD

V minulých krajských volbách se SPD nepodařilo ve středních Čechách překročit potřebnou pětiprocentní hranici. S čím novým oslovujete voliče nyní, aby výsledek byl lepší?

Současná vláda se ke krajům chová nepěkně a my například požadujeme, aby co nejvíce státních peněz směřovalo právě do krajů. A v nich bylo jejich rozdělení přísně kontrolováno. Parlamentní cestou chceme zásadně změnit současné rozpočtové určení daní a posílit daňové příjmy krajů. V krajském rozpočtu je pak potřeba hledat priority. Zda opravovat silnice, které to mnohdy až tolik nepotřebují, nebo opět zavést jízdné zdarma pro žáky, studenty a seniory, což by podle mě bylo mnohem rozumnější.

Do voleb tentokrát nejdete samostatně, ale v koalici s Trikolorou a PRO. Co vás k tomu vede?

Důležité je, aby se konzervativní demokratické strany spojily, stejně jako to udělaly liberálně progresivistické strany. V koalici máme velký průnik svých programových zájmů. Někde se lišíme, ale to budeme řešit až po volbách.

Budou tyto volby referendem o české vládě?

Bezpochyby. Každé krajské volby ukazují, do jaké míry lidé věří stranám, které vládnou. I když do nich vstupují různá účelová sdružení, která mají za cíl oslabit právě konzervativní křídlo, bude výsledek těchto voleb určitě odrazem těch příštích do Poslanecké sněmovny.

Vaše kampaň je kontroverzní a zabývá se jí mimo jiné i středočeský krajský soud. Například kvůli plakátu, na němž je vyobrazený zakrvácený černoch s nožem v ruce a nápisem: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu…

Překvapuje mě, že se pravda označuje za kontroverzi. To se na mě nezlobte. Útoků nožem je v západní Evropě každý den několik, a to ještě o většině z nich naše masmédia přinejmenším opatrně mlčí. A co se týká dalších věcí, třeba že trváme na tom, aby rodiče posílali své děti do školy, jinak přijdou o příspěvky? To nám nemůže asi nikdo vytknout. Leda kromě těch, kterých se to přímo týká. A že poukazujeme na to, že nás nutí přimíchávat brouky do jídla, a ohrožují tak zdraví lidí? Ani to nelze zpochybnit. Nevím jak vy, ale já brouky nerad.

Zastavme se u některých bodů vašeho programu. Vymezujete se například proti vzniku Národního parku Křivoklátsko. Proč?

Původním povoláním jsem přírodovědec a jsem proti tomu, aby skupina nějakých aktivistů vyhlásila území, kam smí jenom oni. O tom mají rozhodovat především obce, jichž se to dotýká. A ty park nechtějí, protože by pro ně a jejich obyvatele znamenal omezení života. Jejich stanovisko je zásadní.

Už jste zmínil jízdné pro vybrané skupiny cestujících zdarma...

Doprava ve středních Čechách vyžaduje zásadní rekonstrukci, aby dobře fungovala. Přibývá tu obyvatel i automobilové dopravy. Jízdné zdarma pro žáky, studenty a seniory mi proto přijde správné a logické. Některé vlakové a autobusové spoje v kraji byly v minulých letech zredukovány nebo zcela zrušeny. Je potřeba si ale uvědomit, že to je služba občanům, kterou si lidé platí například ze svých daní, a nelze veřejnou dopravu brát jako nějaký výdělečný podnik.

Podobně jako vaši konkurenti i vy avizujete nutnost zlepšit dostupnost zdravotní péče. Kde vidíte v tomto směru rezervy?

Týká se to zejména pediatrických pohotovostí a stomatologie. Sehnat ve středních Čechách zubaře, který přijímá nové pacienty, je kumšt.

Co se podle vás za poslední čtyři roky hejtmanství nejvíce nepovedlo?

Kroky, které podniklo především v dopravě nebo ve zdravotnictví, mnohem větší investice měly směřovat do vodního a odpadového hospodářství. To je oblast, která je naprosto zanedbaná.

A je něco, za co byste vedení kraje naopak pochválil?

Za to, že se jim podařil nárůst našich preferencí. Nic jiného si nevybavuji.

Vy teď kandidujete nejen v krajských volbách, ale i v senátních. Navíc jste poslancem parlamentu. Pomozte voličům zorientovat se, kde jsou vaše priority?

Pokud bych se stal senátorem, samozřejmě se vzdám mandátu poslance. Řada mých kolegů poslanců jsou také hejtmani, primátoři nebo radní. Post hejtmana nebo zastupitele kraje je podle mě možné spojit s funkcí poslance nebo senátora. Dokonce si myslím, že je to ku prospěchu věci. Provázání celostátní a krajské politiky považuji za důležité, třeba kvůli zmíněnému rozpočtovému určení daní, ale i kvůli podpoře zdravotnictví nebo ve Středočeském kraji zanedbaného školství, hlavně středoškolského a učňovského.

S kým si dokážete ve středních Čechách představit možnou povolební spolupráci?

To ukáže až výsledek. Některé programové průniky vidím společné s hnutím ANO, možná i se STAČILO!.Teď to neumím blíže specifikovat. Až se vyloží karty na stůl, budeme se o tom bavit.

Zkuste o sobě prozradit něco, co se o vás zase až tak moc neví. Jakou třeba posloucháte hudbu?

Jako bývalý rocker mám stále rád tvrdý rock, nejlépe z konce 60. a následně ze 70. let 20. století. Na festivaly už ale nechodím, nezbývá mi na to čas. Naposledy jsem byl už před mnoha lety na Sázavafestu.

Na jaký svůj sportovní výkon jste nejvíce pyšný?

Závodně jsem střílel z historických zbraní, kde jsem dosáhl několika zajímavých umístění z mistrovství republiky. Také jsem dříve lezl po horách a téměř se mi podařilo vystoupat na vrchol 5 609 metrů vysoké hory Damávand v Íránu. Ale asi 200 metrů pod ním jsem si řekl, že už to stačilo, začalo se totiž stmívat. (smích)

Kde to máte ve středních Čechách rád?

V Dolním Posázaví nebo Středním Povltaví. Středočeský kraj je nádherný a nabízí úžasné výhledy.