V Kladně by měla být hlavní krajská nemocnice, míní lídr STAČILO! Havelka

Do krajských voleb vede Jindřich Havelka (KSČM) společnou kandidátku levicových uskupení, která před čtyřmi lety u voličů neuspěla. Nyní se pokusí vrátit do zastupitelstva a v lepším případě i do rady. „Jsem ve věku, kdy jsem už ledacos zažil, a už mě jen tak něco ze sedla nevyhodí. Při svém působení v kraji jsem se navíc pravidelně setkával se zástupci různých politických stran,“ říká Jindřich Havelka.

Jde tedy o model spolupráce, jaký staví i pravicové strany?

Každopádně v tom není žádná vypočítavost. Dává to smysl, protože historicky máme stejné ideály, myšlenky a programy. Myslím si, že není od věci spojit síly a netříštit je. Společnost je květnatá, a levice se vždy snažila chránit ty slabší, na tom není nic špatného.

Co vás motivovalo přijmout roli jedničky na kandidátce?

Hodně jsem zvažoval, jestli ještě vůbec někdy vstoupit do politického klání. Nicméně v okamžiku, kdy jsem to probral se svými dvěma dospělými syny, kteří mě podpořili, a shodli jsme se, že zvládneme i to předvolební vypětí, jsem to přijal. A v podstatě se mi splnila jedna z myšlenek, tedy že jsme hlavně my mladší volali po tom, abychom šli do koalice se všemi levicovými subjekty. A k tomu došlo.

Pokud byste uspěl, třeba se i stal radním či hejtmanem, co od vás voliči mohou očekávat?

Jsem realista a vím, jaké jsou volební průzkumy. Nicméně pokud bychom měli úspěch ve volbách a dostali se třeba i do krajské rady, chtěli bychom dávat důraz na zdravotnictví a sociální oblast. Obojí se velmi prolíná, od určitého věku lidé potřebují jedno i druhé. A obě oblasti jsou finančně nesmírně náročné. Jsem člověk z praxe, tím pádem vím, kde to drhne a kde tlačí bota.

Lídr středočeské kandidátky koalice STAČILO! Jindřich Havelka (6. září 2024)

Můžete být konkrétní, kde tedy ta krajská bota hodně tlačí?

Kraj bude například výhledově muset řešit problém, který přinese stárnutí takzvaných Husákových dětí. Tedy lidí narozených v 70. letech minulého století. Každý rok bude přibývat obyvatel, kteří budou potřebovat péči. Je to celorepubliková záležitost, ale analogicky to lze převést na Středočeský kraj.

Na to bude potřeba stále více peněz. Ty by měla přinést i úprava rozpočtového určení daní, že?

Ten zákon nebyl novelizovaný dvacet let, za tu dobu se změnila nejen společnost, ale také kraj, vzrostl počet jeho obyvatel. Novelizace nyní leží ve Sněmovně, ale podle mého tak trochu usnula legislativní aktivita kraje. Zastupitelstvo má možnost na to ještě více tlačit.

Určitě je dobré, že by se měl koeficient pro výpočet částky, kterou má kraj na obyvatele dostat, pravidelně přepočítávat. Vždyť jen dluh na silnicích máme v desítkách miliard.

Mluvil jste o stárnoucí populaci, ale co s tím chcete dělat?

Demografický vývoj je neúprosný, a kdo je připravený, není překvapený. Proto bych – dříve než nám populace zestárne – chtěl na úrovni kraje otevřít akademickou debatu, jak se na to připravit. Ať už co do rozsahu sociálních či zdravotních služeb. A uchopit dobře i to, jak využít záchranné služby.

Třeba v Praze už začali zřizovat dopravu raněných a nemocných tak, aby nespotřebovávali kapacitu té ostré záchranné služby, která má být připravená na výjezd. Musíme v kraji udělat něco podobného, aby nám systém nezahltil převis požadavků od lidí, kteří se nemají jak dostat k lékaři.

Budou na větší množství starších stačit krajské nemocnice?

Pět nemocnic, které vlastně obhospodařují hlavně svůj okres, rozhodně nestačí. Třeba ta příbramská má spádově jako nejlidnatější region na starost 120 tisíc obyvatel. Celkově u všech pěti zařízení je to zhruba 600 tisíc, ale kraj má téměř jednou tolik obyvatel.

Jsme opět u otázky peněz. Krajské nemocnice by se měly v uvozovkách chovat tržně. Jenže když to udělají, budou se muset zbavit nevýdělečných oborů. Ale kam pak půjdou pacienti? Takže musíme překročit stín efektivity a i za cenu podpory nemocnic musíme zajistit jejich rozvoj. A hlavně mít kvalitní a spokojený personál.

Jindřich Havelka, Stačilo! Narodil se před 50 lety, žije v Trhových Dušníkách u Příbrami.

Vystudoval obor nástrojař, ale už 30 let pracuje v Integrovaném záchranném systému, převážně u záchranné služby. Je členem zdravotnických odborů.

Po celou dobu své praxe se dále vzdělával jak ve zdravotnické oblasti, tak třeba v sociální práci – proto mu v práci přezdívají Student.

Byl zastupitelem v Trhových Dušníkách, kandidoval do Senátu, do Sněmovny i v krajských volbách.

Má dva dospělé syny a desetiletou dceru.

K jeho zálibám patří motorismus, turistika a zabývá se vlastními projekty na pomoc přírodě.

Takže má kraj doplácet na lékaře a sestry?

Je třeba, aby kraj dával peníze nejen na stavbu nových pavilonů a na nové přístroje. Vím, že je to nepopulární, ale bude nutné najít peníze nejen na platy, ale třeba nabídnout i benefity. V současnosti právě benefity mohou být motivační, ať už je to možnost bydlení v místě a další věci.

Problém je v tom, že v nemocnicích na území kraje nemohou lékaři získat atestaci. Musí kvůli tomu jinam a často už tam zůstanou. Přikláněl bych se k tomu, co chtěl kdysi udělat exhejtman David Rath, tedy aby byla v Kladně jedna hlavní krajská nemocnice. Ta myšlenka je jednoznačně správná.

Měl by tedy mít kraj i své hlavní město, třeba právě Kladno?

V podstatě by měl mít rovnou tři, Kladno, Mladou Boleslav a pro jihozápad asi Příbram. Domnívám se, že není správné, že máme krajský úřad v Praze. I když strategicky to správně je, nemůžeme se totiž hádat, jestli to má někdo blíž, nebo dál. Jenže v okamžiku, kdy tam pracuje velké procento Pražanů, kteří tam chodí jen za prací a nemají k regionu úzký vztah, není to dobré.

Co byste vytkl končícímu vedení kraje?

Nějaké úplně palčivé věci, čím se vedení kraje provinilo, nejsou tak úplně patrné. Spíš bych řekl, že by bylo na místě přidat ve věcech, které už jsem tu zmiňoval. Takže v sociálu, zdravotnictví a v oblasti volnočasových aktivit. A kraj by stejně jako v případě nemocnic mohl podpořit i pomocný personál ve školách.

Narážím na to, že vláda nenašla peníze pro kuchařky, školníky. Vždyť kraj je často zřizovatelem škol. Je to důležité, protože v okamžiku, kdy mám spokojeného zaměstnance, vydrží na svém místě dlouhá léta. A pokud je spokojený celý tým, je to vidět i na výsledcích jejich práce.

V čem konkrétně chcete změnit právě školství?

Jsem původně strojař, vystudoval jsem odborné učiliště. Podívejte se ale, jak málo teď učiliště produkují řemeslníků. To je žalostné. A potřebujeme, aby jedna škola nabídla studentům možnost rozvíjet se od středoškolského třeba až po bakalářské studium, třeba i s možností dálkového studia.

Aby byl ten člověk komplexně vybavený po odborné stránce. Stejně tak ale chceme podpořit sociální bydlení, hlavně startovní byty pro mladé a rovněž takzvané kontejnerové byty. Plánujeme na to dávat ročně 300 milionů korun. Nicméně i to je pořád málo, těch potřeb, které kraj má, je prostě velké množství.

Budete na to schopní zajistit alespoň tolik peněz, aby se situace viditelně zlepšila?

Jak už jsem říkal, je nutné otevřít debatu, a to i ekonomickou, kterým směrem napneme síly. A jsme zpět u změny rozpočtového určení daní.

Je totiž možné, jak to u nepopulárních zákonů bývá, že projde až ke konci volebního období. Ale i tak to bude dobré, pokud bude korespondovat se skutečnými potřebami kraje. Protože ti, co přijdou řídit kraj na další čtyři roky, už budou mít kde brát.

Voliči rozhodnou už příští víkend. S kým byste případně šel, a naopak nešel do koalice?

Jsme tradiční strany, na dobrých věcech jsme schopní se domluvit úplně s každým. Myslím třeba na zdravotnictví, sociální oblasti a také na podpoře volnočasových aktivit, protože i na ty je třeba dávat peníze. Všem, bez rozdílu stranické příslušnosti, by mělo záležet na tom, aby kraj vzkvétal. Ale samozřejmě je strana, s níž jsme historicky spolupracovali už když jsme měli na kraji radní. Je to hnutí ANO.