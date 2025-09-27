Letňany ukazují, že bytovou krizi řešíme, říká pražská lídryně SPOLU Černochová

Pražská lídryně SPOLU Jana Černochová kvituje plánovaný převod státních pozemků kolem konečné stanice metra C na Prahu. Má zde vzniknout dostupné bydlení. Podle političky, která je zároveň ministryní obrany a radní Prahy 2 pro školství, by měl stát také spolufinancovat realizaci velkých dopravních staveb v metropoli.
Končí volební období, ve kterém koalice SPOLU stála v čele vlády. Řada zákonů však zůstala jen na papíře, včetně těch, které by Praha velmi potřebovala. Není na místě nějak zefektivnit fungování Poslanecké sněmovny?
Je to skutečně problém. V tomto volebním období jsme na schůzích v Poslanecké sněmovně strávili o pětinu víc času než v minulém. Sedmkrát vzrostl počet popůlnočních jednání. Mohou za to předsedové dvou nejmenovaných opozičních stran. Pak se zkrátka stihnou jen zákony, které hoří, a bohužel se nedostane na ty, které by potřebovala Praha, Brno a další města.

Proč jste tedy neprosadili změnu jednacího řádu?
My jsme změnu navrhli. Nedělalo se nám to tedy snadno, protože část ODS se stále řadí mezi ty konzervativnější v Poslanecké sněmovně. Změna je ale nezbytná a bude k ní muset po volbách dojít.

Poslanci takto třeba nedali městům možnost, jak se vypořádat s elektrokoloběžkami nebo službami typu Airbnb. Měla by fungovat nějaká regulace krátkodobého ubytování?
Jako někdo, kdo žije v centru města, mám za to, že rozumná regulace potřeba je. Návrhy, které se teď dostaly do Sněmovny a zaváděly by povinnost registrovat tyto byty do systému e-Turista, mi ale nepřijdou samospásné. Byť tedy vzhledem k současné bezpečnostní situaci je na místě mít přehled o tom, kdo a z jakých zemí se u nás pohybuje.

Zatímco Airbnb zhoršuje v metropoli velkou bytovou krizi, tak postavit bytový dům trvá včetně povolovacích procesů skoro dekádu. Co je potřeba dělat, aby se situace zlepšila?
Musí se zásadním způsobem urychlit povolovací procesy a maximálně využívat brownfieldy. Problém je i nedokončená digitalizace, která se kolegům Pirátům moc nepovedla. V případě obecní výstavby také bývá komplikace tendrování. Tady by pomohla reforma zákona o zadávání veřejných zakázek, případně změny ve fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Můžete uvést konkrétní krok vlády, který směřuje ke zmírnění této problematiky?
Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) jasně ukázala, že to s řešením myslíme vážně, a to rozhodnutím přenechat Praze pozemky v Letňanech. Hlavnímu městu tato zástavba nesmírně pomůže, vzniknout by tam mělo bydlení až pro 50 tisíc lidí, tedy taková druhá Praha 2.

Zmínila jste komplikace spojené s obecní výstavbou. Jak by tedy obce mohly stavět efektivněji?
Například prostřednictvím spolupráce se soukromým sektorem – například může město poskytnout pozemek, za který mu potom developer přenechá určitý počet bytů, až dům postaví. To samé platí u družstevních bytů. Letňany jsou nicméně příklad, že může fungovat i spolupráce města se státem.

Jaké změny máte na mysli v případě reformy ÚOHS? Přezkumy úřadu dlouhodobě blokují některé velké projekty, třeba tendr na metro D.
Systém přezkumu veřejných zakázek máme jeden z nejkomplikovanějších v celé Evropské unii. V Česku je až pět instancí, zatímco ve většině zemí EU jsou jen tři. Takže tam je určitě prostor pro snížení.

Když je řeč o velkých projektech, měl by stát spolufinancovat ty z nich, které mají nadregionální dosah a město je nezvládne samo zaplatit? Třeba Městský okruh nebo metro D?
Na velkých dopravních stavbách by stát v Praze měl určitě participovat. Nakonec, když se podíváme na Pražský okruh, na kterém po dlouhých letech vzniká nový úsek, nebo na rozvoj železnice v hlavním městě, tak ministerstvo dopravy v tomto volebním období investuje do zlepšení dopravy obrovské množství prostředků. U Vltavské filharmonie si myslím, že by stát měl ten projekt podpořit jinou formou než přímo spolufinancováním – třeba granty nebo garancemi.

Je podle vás správný krok, že se od Nového roku převede odměňování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele, tedy obce a kraje? Vedení města už teď avizovalo, že bude muset jen v příštím roce doplatit ze svého 677 milionů korun, protože od státu nedostane dostatek financí.
Na tuhle otázku nejde v Praze odpovědět jednoznačně. Na jednu stranu si myslím, že je to převedení systémově správné a dává smysl, ale samozřejmě musí na to dostat ty samosprávy adekvátní prostředky. Ale to zase narážíme na pro Prahu nešťastné rozpočtové určení daní. On je ten systém problematický už teď. Doplácíme z našeho rozpočtu třeba na platy učitelů nebo si platíme naše speciální pedagogy a psychology, protože chceme potírat některé jevy už na základních školách. A na to nám nikdo žádné peníze nedává.

Měl by se snížit počet městských částí ze současných 57?
Myslím, že celá republika stojí před nějakou větší reformou veřejné správy, protože je to neufinancovatelné. Příliš je městských částí v Praze i obcí, kterých je v Česku 6 300. Je na to potřeba politická vůle a odvaha, ale ušetřily by se tím nemalé mandatorní výdaje.

Praha má velké problémy s otevřenou drogovou scénou. Měl by stát nadále financovat adiktologické služby?
Bohužel na to neexistuje nějaký zázračný všelék. Řešení musí být rozumná, vyvážená represe s prevencí. Čili adiktologické služby musí běžet dál, protože nikdo nechceme na ulici zakopávat o použité stříkačky nebo aby se v Praze šířily některé nemoci. Ruku v ruce s tím je potřeba zvyšovat počty strážníků a policistů, aby zároveň bylo na ulicích bezpečno.

