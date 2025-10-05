Volební výsledky v Mladé Boleslavi nejsou dramaticky odlišné od celostátních. S 33 procenty zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše, následuje SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostové a nezávislí. Nad osm procent pak má Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Piráti. Na 7,8 procent pak dosáhli Motoristé.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|33,22
|6 191
|SPOLU
|23,33
|4 347
|STAN
|12,44
|2 318
|SPD
|8,4
|1 566
|Piráti
|8,2
|1 528
|Motoristé
|7,83
|1 460
|Stačilo!
|3,59
|670
Jak se volilo na Mladoboleslavsku?
Motoristé si pak velice dobře vedli v celém okresu Mladá Boleslav, kde přeskočili SPD i Piráty. Na prvním místě bylo opět ANO (33,65 procent), následované SPOLU (21,92 procent) a STAN (12,64 procent). Čtvrtou příčku s celými devíti procenty obsadili Motoristé, až po nich SPD (8,2 procent) a Piráti (7,57 procent).
Volební účast v Mladé Boleslavi byla o něco nižší než v celém okresu, kam spadají například města Mnichovo Hradiště, Kosmonosy, Benátky i Bakov nad Jizerou. Zatímco v Mladé Boleslavi přišlo k urnám 66,87 procenta voličů, v okrese jich bylo 70,3 procent.