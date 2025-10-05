Jak se volilo v Mladé Boleslavi? SPD přeskočilo Piráty

  16:50
V Mladé Boleslavi a celém okrese zvítězilo ve volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO, tak jako v celostátních výsledcích. Zatímco v Boleslavi si vedla dobře SPD, v celém okrese si slušný výsledek připsali i Motoristi.

Hrad v Mladé Boleslavi | foto: Profimedia.cz

Volební výsledky v Mladé Boleslavi nejsou dramaticky odlišné od celostátních. S 33 procenty zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše, následuje SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostové a nezávislí. Nad osm procent pak má Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Piráti. Na 7,8 procent pak dosáhli Motoristé.

Výsledky voleb v Mladé Boleslavi
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO33,226 191
SPOLU23,334 347
STAN12,442 318
SPD8,41 566
Piráti8,21 528
Motoristé7,831 460
Stačilo!3,59670

Jak se volilo na Mladoboleslavsku?

Motoristé si pak velice dobře vedli v celém okresu Mladá Boleslav, kde přeskočili SPD i Piráty. Na prvním místě bylo opět ANO (33,65 procent), následované SPOLU (21,92 procent) a STAN (12,64 procent). Čtvrtou příčku s celými devíti procenty obsadili Motoristé, až po nich SPD (8,2 procent) a Piráti (7,57 procent).

Volební účast v Mladé Boleslavi byla o něco nižší než v celém okresu, kam spadají například města Mnichovo Hradiště, Kosmonosy, Benátky i Bakov nad Jizerou. Zatímco v Mladé Boleslavi přišlo k urnám 66,87 procenta voličů, v okrese jich bylo 70,3 procent.

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Výsledky v Praze a Středočeském kraji:

