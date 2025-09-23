Předpokládám, že jste si museli už mnohokrát detailně vyhodnotit, proč jste v minulých sněmovních volbách skončili co do počtu mandátů tak špatně...
My jsme zvolili koalici se STAN, protože jsme nechtěli, aby se ztrácely liberální hlasy. A v té době reálně hrozilo, že se do Sněmovny dostane třeba Přísaha nebo komunisté. Spojení se Starosty nám přišlo logické hlavně proto, aby tady nevládli extremisté nebo aby se nová vláda nemusela opírat o jejich hlasy.
Ano, to kroužkování nás mrzelo, nicméně celou koalici PirStan volilo zhruba 850 tisíc lidí, z nichž asi 600 tisíc preferenční hlas žádnému z kandidátů nedalo. To pro nás byl vzkaz, že lidé chtějí změnu.
Piráti však utrpěli fiasko i před rokem v krajských volbách, kde jste se ani nedostali do zastupitelstva a přišli o všech dvanáct mandátů a současně také o posty v čele hejtmanství. Nebyl to v kontextu možného výsledku v regionu v nadcházejících volbách zdvižený prst?
Jednak je potřeba říci, že sněmovní volby nejsou krajské. Zadruhé se podílíme na vedení devíti krajů včetně Prahy. Od loňského podzimu se navíc hodně změnilo.
Co konkrétně?
Poté, co mě ve funkci předsedy Pirátů nahradil Zdeněk Hřib a ohlásil „vycentrování strany“, pozval do řad Pirátů opravdové odborníky na ekonomiku, energetiku nebo třeba rodinnou politiku. Myslím si, že se nám daří pirátskou politiku a plán, který jsme představili pro další volební období, lidem vysvětlovat. Postupně jsme se díky tomu dostali v průzkumech z pěti procent až na dvojnásobek.
Dosáhnout dvouciferného výsledku je tedy nyní váš cíl?
Ten základní. Myslím si však, že naše ambice by měly být vyšší; kolem 12–13 procent a zisk 25 mandátů. Druhým, odvážnějším cílem je porazit SPD. Se Zdeňkem Hřibem jsme kvůli tomu uzavřeli trochu pubertální sázku, že když se to povede, nechám si ostříhat dredy a on si je zaplete do vlasů (úsměv). A co se týče středních Čech, tak tam jsou podle mě reálné čtyři mandáty.
Stále platí, že po volbách nebudete za žádných okolností spolupracovat s hnutím ANO a SPD?
Platí. My jsme opět vydali povolební strategii, s kým nebudeme v případě úspěchu jednat. Jednoduše proto, aby lidé věděli, „koho“ volí a jaké možnosti jim nabízíme. U některých politiků z koalice SPOLU, ale třeba i ze STAN si totiž nejsem jistý, zda v krajním případě při povolebních vyjednáváních neudělají směrem k Andreji Babišovi nějaký vstřícný krok. To my odmítáme.
Proč jste se vlastně coby Pražan rozhodl kandidovat v sousedním regionu?
V minulosti jsem měl v Poděbradech poslaneckou kancelář a střední Čechy obecně velmi dobře znám. Jako většina lidí žijících v metropoli vyrážím často do kraje za kulturou, zábavou nebo na výlety.
Nezastírám, že jistou roli sehrála i naše strategie, protože zde nyní kandiduje celá řada celostátních lídrů dalších stran. Praha a střední Čechy navíc tvoří jakousi spojenou nádobu. Ať už je to v otázkách dostupnosti vzdělávání, bydlení, nebo v oblasti dopravy a zdravotnictví. Důležitá je pro mě také synergie s naším stranickým lídrem a pražským náměstkem Zdeňkem Hřibem.
Piráti se v kampani hodně zaměřují na bytovou problematiku, která ostatně trápí i Středočechy. Co chcete udělat, aby pro ně bylo bydlení dostupné?
My jsme deklarovali, že do čtyř let dostaneme na český trh s bydlením 200 tisíc nových domovů. To slovo „domovů“ je přitom důležité. Pokud totiž vznikají celé rezidenční čtvrti, kde nikdo nebydlí, protože je záhy skoupí majetkoví spekulanti, jsou nám na nic.
Kromě zrychlení komerční výstavby se musíme zaměřit na výstavbu nájemního bydlení. A já jsem v uplynulých letech vyjednal v EU jeho úvěrování a financování za deset miliard korun, a dokonce jsem sehnal 640 milionů korun pro obce, aby připravily bytové projekty. Tudy vede cesta.
Některá města i obce v kraji trápí i nedostatečné kapacity škol. Jaké nabízíte řešení?
Tím prvním je změna rozpočtového určení daní, které region výrazně znevýhodňuje oproti ostatním. Mezi další patří podrobná znalost vývoje demografie a připravenost územních plánů v místech, kde se plánuje masivní výstavba. V oblasti dopravy se chceme zaměřit na modernizaci vlakového vozového parku, u zdravotnictví pak zejména na dostupnost ambulantní péče.