Vítěznému sdružení zůstává devět křesel. Zbývající dvě připadnou ODS.
Mnichovice - město na Vaší straně dosáhlo obdobného výsledku jako při minulých volbách, tehdy mělo 80,36 procenta hlasů.
Obhájilo devět mandátů, které získalo před čtyřmi lety. Zbývající dvě křesla patřila dosud KDU-ČSL, která se už o přízeň voličů neucházela. K volbám přišlo 45,05 procenta lidí, před čtyřmi lety to bylo 41,71 procenta.
Pecková byla v čele čtyřtisícových Mnichovic od roku 2014. Po svém prvním zvolení hejtmankou v roce 2020 oznámila, že nebude pokračovat v uvolněné funkci v čele radnice, a stala se neuvolněnou starostkou. V těchto volbách získala 1 028 hlasů coby druhý nejvyšší počet ze všech kandidátů.
Později ve vedení města zůstala jako místostarostka. V křesle starostky ji nahradila dřívější místostarostka Margita Valentová z téhož uskupení, která byla před čtyřmi lety i nyní volební jedničkou.