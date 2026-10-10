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Hejtmanka Pecková opět uspěla v komunálních volbách v Mnichovicích u Prahy

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  18:18

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petra Pecková (Starostové). (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) opět uspěla v komunálních volbách v Mnichovicích u Prahy, kde dříve byla starostkou a v dosavadním volebním období místostarostkou. Její vítězné sdružení Mnichovice - město na vaší straně získalo 80,56 procenta, sama hejtmanka kandidovala z třetího místa kandidátky.

Výsledky voleb 2026

Vítěznému sdružení zůstává devět křesel. Zbývající dvě připadnou ODS.

Mnichovice - město na Vaší straně dosáhlo obdobného výsledku jako při minulých volbách, tehdy mělo 80,36 procenta hlasů.

Obhájilo devět mandátů, které získalo před čtyřmi lety. Zbývající dvě křesla patřila dosud KDU-ČSL, která se už o přízeň voličů neucházela. K volbám přišlo 45,05 procenta lidí, před čtyřmi lety to bylo 41,71 procenta.

Pecková byla v čele čtyřtisícových Mnichovic od roku 2014. Po svém prvním zvolení hejtmankou v roce 2020 oznámila, že nebude pokračovat v uvolněné funkci v čele radnice, a stala se neuvolněnou starostkou. V těchto volbách získala 1 028 hlasů coby druhý nejvyšší počet ze všech kandidátů.

Později ve vedení města zůstala jako místostarostka. V křesle starostky ji nahradila dřívější místostarostka Margita Valentová z téhož uskupení, která byla před čtyřmi lety i nyní volební jedničkou.

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