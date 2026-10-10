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Hegemon Kašpar. Ovládl první kolo volby do Senátu, na dosah má i post starosty Kolína

Aleš Kubelka
  19:58

Michael Kašpar | foto: ČTK

Za jednoho z hlavních vítězů voleb ve Středočeském kraji je možné považovat starostu Kolína Michaela Kašpara. Nejenže jeho hnutí Změna pro Kolín jednoznačně obhájila neochvějné postavení na radnici a dosáhla na více než 45 procent hlasů, ale současný náměstek středočeské hejtmanky zároveň opanoval s podobným ziskem první kolo senátorských voleb v kolínském obvodu.

Výsledky voleb 2026

Nejdřív k senátním volbám, které jste se ziskem 45 procent naprosto ovládl. Velké překvapení?
Je to famózní výsledek, voličům moc děkuji za důvěru a doufám, že si cestu k urnám najdou i za týden. Ukázalo se, že do Senátu podporují kandidáty, kteří v tom konkrétním regionu žijí a pracuj pro něj.

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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V čem vidíte hlavní důvody tak vysoké podpory – může to být třeba kombinace práce pro město Kolín, kraj a obecného vzestupu STAN?
Do jisté míry ano. Důležité ovšem také je, že se snažím spolupracovat se obcemi nejen v našem ORP, ale celém regionu. S mnoha starosty se znám osobně a řešíme spolu zásadní témata pro rozvoj jejich obcí.

Ve druhém kole vás vyzve bývalá poslankyně Andrea Brzobohatá z hnutí ANO. Jak silná soupeřka to bude?
Pokud bych ve druhém kole prohrál, byl bych určitě zklamaný. Myslím si, že v Senátu má být člověk, který ve volebním obvodu žije a pracuje pro něj. Co vím, tak paní Brzobohatá z regionu není a nikdy v něm nepůsobila (Andrea Brzobohatá má trvalé bydliště v městysi Škvorec v Praze-východ, pozn. red.). V kampani budu ale příští týden pokračovat, moc mě těší i podpora starostů z okolních obcí.

Překvapil vás výsledek některého z kandidátů v kolínském obvodu, například neúspěch poděbradského starosty Romana Schulze z ODS?
Bohužel se mu příliš nevedlo ani v komunálních volbách, což jsem nečekal. Možná je škoda, že se nám nepodařilo s ODS dohodnout na jednom společném kandidátovi, třeba bychom vyhráli už v prvním kole (úsměv). Ale to samozřejmě spekuluji.

V minulosti jste řekl, že v případě, že byste obhájil post starosty a zároveň se stal senátorem, tak se vzdáte postu náměstka hejtmanky pro finance na Středočeském kraji. Platí to?
Ano, platí, tuto funkci jsem navíc dělal jako neuvolněný náměstek. Předběžně počítám s tím, že – pokud samozřejmě ve druhém kolo uspěji – bych byl na „plný úvazek“ senátorem a starostovský plat mi tím pádem dle zákona klesl na 60 procent.

Hejtmanka Pecková opět uspěla v komunálních volbách v Mnichovicích u Prahy

Pokud se nestane nic mimořádného, zároveň budete zastávat post starosty Kolína. Vaše hnutí Změna pro Kolín získala nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu a téměř zopakovala výsledek z před čtyř let. Čekal jste tak vysokou podporu i na komunální úrovni?
Zejména po vyhrocené a lživé kampani, kterou proti nám vedlo nové sdružení Budoucnost pro Kolín, a která tu neměla obdoby, je to úžasný výsledek. Jsem rád, že jejich lžím voliči neuvěřili a ocenili naši dlouhodobou práci.

Určitě, takový koaliční půdorys je naší prioritou, naše spolupráce byla dosud bezproblémová a nevidím důvod, proč v ní nepokračovat.

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