Referendum o zákazu hazardu v Kladně neprošlo, opozice viní radnici z tahanic

Robert Božovský
  8:12
V celkem 57 volebních místnostech v Kladně voliči v pátek a sobotu nerozhodovali jen o výsledku sněmovních voleb, ale v místním referendu také o zákazu hazardu na území města. Do plebiscitu se jich zapojilo 12 740, tedy přibližně 25 procent. Nebyla tak splněna minimální hranice účasti 35 procent a referendum tak není platné.

Zástupci iniciativy Kladno bez hazardu před volební místností. (4. října 2025) | foto: Robert Božovský, MF DNES

Kladno tak bude zřejmě pokračovat cestou regulace hazardu, kterou preferuje současná koalice na radnici – Volba pro Kladno a ANO. Herny nyní mohou být pouze na 12 vymezených adresách, reálně fungují na desíti z nich. V minulosti jich bylo v největším středočeském městě více než 120.

Referendum o zákazu hazardu v Kladně bude společně s volbami, rozhodl soud

Podle primátora Milana Volfa město žádný problém s hazardem nemá. „Referendum se konalo už podruhé a bylo o něčem, co neexistuje. I přes vysokou účast ve sněmovních volbách byla procentuální účast v referendu ještě nižší, než v lednu 2023. To hovoří za vše. Dovolím si podotknout, že jde o počin z dílny STAN s Piráty a chování některých agitátorů, kteří přesvědčovali a nutili lidi do hlasování v referendu, zastavovali důchodce a podobně, považuji to za nehorázné a nepatří to do dnešní společnosti. Vůbec by mi nepřekvapilo, pokud zase budeme čelit žalobě, aby se toto zbytečné referendum konalo potřetí,“ konstatoval primátor.

Boj s automaty nevzdají

Pro zákaz heren na území Kladna se vyslovilo 10 752 voličů, tedy téměř 85 procent z těch, kteří se do referenda zapojili. „Z výsledku je zřejmé, že drtivá část Kladeňáků, kteří k urnám přišli, si herny na území města nepřeje. Očekáváme proto, že vedení města bude tento fakt reflektovat a provoz heren omezí , jako jiná města nebo městské části. Téma budeme dále zdvihat na zastupitelstvu a budeme se snažit, aby se herny minimálně vymístily mimo sídliště, centrum a další místa, kde působí problémy obyvatelům a zatěžují i městskou policii,“ uvedla opoziční zastupitelka města Anna Gamanová z iniciativy Kladno bez hazardu.

Veletoče s hazardem

O povolení, omezení nebo zrušení hazardu se v Kladně diskutuje řadu let v závislosti na tom, která politická garnitura stojí v čele města.

2009: Kladno vydalo vyhlášku definující místa, kde jsou herny povolené.

2010: Město jako první v kraji schválilo vyhlášku omezující počet heren a reklam na ně.

2011: Kladno si nechalo zpracovat studii o hazardu ve městě.

2014: Koalice ODS a ČSSD schválila vyhlášku zakazující od roku 2015 provoz heren ve městě.

2015: Nové vedení Kladna, koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM, vyhlášku o zákazu hazardu zrušilo.
2016 Nová vyhláška zredukovala počet heren ze 118 na 35.

2018: Koaliční strany, ODS, SPD, ANO a hnutí Kladeňáci, schválily novou vyhlášku zakazující provozování hazardu do dvou let.

2020: Koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM zrušila i tuto vyhlášku o zákazu heren.

2023: V lednu se uskutečnilo z rozhodnutí soudu neplatné místní referendum o zákazu hazardu.

2025: Opakované referendum nesplnilo potřebný počet zúčastněných voličů.

Zároveň zkritizovala radnici, která podle ní odrazovala v médiích voliče od hlasování.

Termín stanovil soud

Kladnu termín spojení plebiscitu o hazardu s letošními sněmovními volbami nařídil krajský soud. Referendum o zákazu heren se v Kladně konalo už podruhé. Poprvé při prezidentských volbách v roce 2023.

Krajský soud ale poté rozhodl neplatnosti jeho výsledku na základě žaloby, kterou podala iniciativa Kladno bez hazardu, jejíž členové jsou také někteří opoziční zastupitelé města. Poukazovali například na to, že Kladno tehdy zaplatilo informační kampaň proti referendu z veřejných peněz.

„Město se v rozporu s ústavní zásadou neutrality veřejné moci zapojilo do kampaně před místním referendem. Provádělo svým jménem a z peněz městského rozpočtu kampaň, ve které se nepřípustně postavilo na jednu ze stran názorových uskupení a voliče odrazovalo od účasti. Současně přípravnému výboru zamezilo prezentovat svá stanoviska v městském periodiku i na veřejných prostranstvích. Tím porušilo princip rovnosti zbraní,“ uvedla k rozsudku mluvčí krajského soudu Hana Černá.

Vedení města poté neuspělo ani s plánem uspořádat referendum samostatně v dubnu téhož roku.

Podle zákona je referendum platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Ale ani platný výsledek referenda není pro zastupitele automaticky závazný. K tomu dojde jen v případech, kdy pro výsledek hlasovala nadpoloviční většina oprávněných voličů, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Referendum o zákazu hazardu v Kladně neprošlo, opozice viní radnici z tahanic

V celkem 57 volebních místnostech v Kladně voliči v pátek a sobotu nerozhodovali jen o výsledku sněmovních voleb, ale v místním referendu také o zákazu hazardu na území města. Do plebiscitu se jich...

5. října 2025  8:12

Lidé v Čáslavi odmítli v referendu rozšíření skládky

Obyvatelé Čáslavi v místním referendu odmítli rozšíření skládky odpadu, o které usiluje společnost AVE. O vyjádření svého názoru projevili občané města vysoký zájem. K platnosti historicky prvního...

5. října 2025  7:28

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Metropole jako výjimka: jasně vyhrálo SPOLU, zabodovala i jednadvacetiletá studentka

Těsně před desátou hodinou večer komise v Praze 6 sečetla poslední hlasy, které chyběly k dopočítání volebních výsledků v metropoli. V hlavním městě jako v jediném kraji suverénně vyhrála koalice...

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  22:31

Středočeský kraj volil ANO, prstenec obcí kolem Prahy zůstal SPOLU

Sčítání hlasů skončilo ve středních Čechách před devátou hodinou večer. V kraji vyhrálo hnutí ANO, kterému dalo hlas 31 procent voličů. Druhá koalice SPOLU získala 24 procent. Třetí jsou Starostové a...

4. října 2025  16:36,  aktualizováno  21:08

Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky gól nenabídl

Souboj 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Bohemians skončil bez branek. Severočeši neprohráli pět duelů po sobě, Pražané drží neporazitelnost už šest ligových zápasů. Oba celky tak stále...

4. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

„Je to bahno,“ hodnotil Kramář volby. Vypjatá kampaň vládla i za první republiky

Premium

„Kdo volí Kramáře, napliveme mu do tváře,“ volalo se zleva. „Republika je jako vykradená chajda, zachrání ji Radola Gajda,“ ozývalo se zprava. Vyhrocené kampaně, aféry, urážky, kravály a pracně...

4. října 2025

Drony nad pražským letištěm se nepotvrdily. Opatření však pokračují

Policie v noci nad pražským Letištěm Václava Havla nezaznamenala žádné drony, které v pátek během dne nahlásil anonym. Bezpečnostní opatření sice pokračují, ale relevance hrozby každou další hodinou...

4. října 2025  7:19,  aktualizováno  14:42

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy...

3. října 2025  22:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.