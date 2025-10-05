Referendum o zákazu hazardu v Kladně neprošlo, opozice viní radnici z tahanic

Kladno tak bude zřejmě pokračovat cestou regulace hazardu, kterou preferuje současná koalice na radnici – Volba pro Kladno a ANO. Herny nyní mohou být pouze na 12 vymezených adresách, reálně fungují na desíti z nich. V minulosti jich bylo v největším středočeském městě více než 120.
Referendum o zákazu hazardu v Kladně bude společně s volbami, rozhodl soud
Podle primátora Milana Volfa město žádný problém s hazardem nemá. „Referendum se konalo už podruhé a bylo o něčem, co neexistuje. I přes vysokou účast ve sněmovních volbách byla procentuální účast v referendu ještě nižší, než v lednu 2023. To hovoří za vše. Dovolím si podotknout, že jde o počin z dílny STAN s Piráty a chování některých agitátorů, kteří přesvědčovali a nutili lidi do hlasování v referendu, zastavovali důchodce a podobně, považuji to za nehorázné a nepatří to do dnešní společnosti. Vůbec by mi nepřekvapilo, pokud zase budeme čelit žalobě, aby se toto zbytečné referendum konalo potřetí,“ konstatoval primátor.
Boj s automaty nevzdají
Pro zákaz heren na území Kladna se vyslovilo 10 752 voličů, tedy téměř 85 procent z těch, kteří se do referenda zapojili. „Z výsledku je zřejmé, že drtivá část Kladeňáků, kteří k urnám přišli, si herny na území města nepřeje. Očekáváme proto, že vedení města bude tento fakt reflektovat a provoz heren omezí , jako jiná města nebo městské části. Téma budeme dále zdvihat na zastupitelstvu a budeme se snažit, aby se herny minimálně vymístily mimo sídliště, centrum a další místa, kde působí problémy obyvatelům a zatěžují i městskou policii,“ uvedla opoziční zastupitelka města Anna Gamanová z iniciativy Kladno bez hazardu.
Veletoče s hazardem
O povolení, omezení nebo zrušení hazardu se v Kladně diskutuje řadu let v závislosti na tom, která politická garnitura stojí v čele města.
2009: Kladno vydalo vyhlášku definující místa, kde jsou herny povolené.
2010: Město jako první v kraji schválilo vyhlášku omezující počet heren a reklam na ně.
2011: Kladno si nechalo zpracovat studii o hazardu ve městě.
2014: Koalice ODS a ČSSD schválila vyhlášku zakazující od roku 2015 provoz heren ve městě.
2015: Nové vedení Kladna, koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM, vyhlášku o zákazu hazardu zrušilo.
2018: Koaliční strany, ODS, SPD, ANO a hnutí Kladeňáci, schválily novou vyhlášku zakazující provozování hazardu do dvou let.
2020: Koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM zrušila i tuto vyhlášku o zákazu heren.
2023: V lednu se uskutečnilo z rozhodnutí soudu neplatné místní referendum o zákazu hazardu.
2025: Opakované referendum nesplnilo potřebný počet zúčastněných voličů.
Zároveň zkritizovala radnici, která podle ní odrazovala v médiích voliče od hlasování.
Termín stanovil soud
Kladnu termín spojení plebiscitu o hazardu s letošními sněmovními volbami nařídil krajský soud. Referendum o zákazu heren se v Kladně konalo už podruhé. Poprvé při prezidentských volbách v roce 2023.
Krajský soud ale poté rozhodl neplatnosti jeho výsledku na základě žaloby, kterou podala iniciativa Kladno bez hazardu, jejíž členové jsou také někteří opoziční zastupitelé města. Poukazovali například na to, že Kladno tehdy zaplatilo informační kampaň proti referendu z veřejných peněz.
„Město se v rozporu s ústavní zásadou neutrality veřejné moci zapojilo do kampaně před místním referendem. Provádělo svým jménem a z peněz městského rozpočtu kampaň, ve které se nepřípustně postavilo na jednu ze stran názorových uskupení a voliče odrazovalo od účasti. Současně přípravnému výboru zamezilo prezentovat svá stanoviska v městském periodiku i na veřejných prostranstvích. Tím porušilo princip rovnosti zbraní,“ uvedla k rozsudku mluvčí krajského soudu Hana Černá.
Vedení města poté neuspělo ani s plánem uspořádat referendum samostatně v dubnu téhož roku.
Podle zákona je referendum platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Ale ani platný výsledek referenda není pro zastupitele automaticky závazný. K tomu dojde jen v případech, kdy pro výsledek hlasovala nadpoloviční většina oprávněných voličů, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.