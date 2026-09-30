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Greenpeace svým billboardem kritizovala Motoristy. Zelení džihádisté, reagoval Macinka

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  14:43
Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO...

Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO transparentem se vzkazem Andreji Babišovi, aby zasáhl proti Motoristům na MŽP. (30. září 2026) | foto: ČTK

Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO...
Lídr kandidátky ANO na pražského primátora Jan Hušbauer. (30. září 2026)
Andrej Babiš před MŽP. (15. prosince 2025)
Andrej Babiš před MŽP. (15. prosince 2025)
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Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, poslance Filipa Turka (za Motoristy) a premiéra Andreje Babiše (ANO) a s nápisem „Motoristé škodí přírodě, nebuďte jejich loutka".

Organizace v tiskové zprávě uvedla, že tím chtěla vyslat Babišovi vzkaz, aby zajistil odborné a kompetentní řízení resortu životního prostředí, který podle ní pod vedením Motoristů přichází o prostředky nutné k účinné ochraně přírody. Babiš v nedávné době opakovaně sdělil, že Motoristy z vedení úřadu odvolávat nehodlá.

„Jestli si někdo myslí, že jako začátek nějaké komunikace je dobré zahltit e-mailovou schránku 2 000 maily, pak přelepit zaplacený billboard urážlivým plakátem a k tomu poslat arogantní a agresivní sms, tak za mě určitě ne,“ sdělil Babiš prostřednictvím mluvčího hnutí ANO Martina Vodičky.

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Šéf Motoristů označil aktivisty za zelené džihádisty, kteří se nezastaví před ničím. „Zákony ani pravidla nerespektují, stejně jako ani žádný jiný názor, který na rozdíl od toho jejich je i názorem většiny české veřejnosti,“ doplnil Macinka.

Podle Greenpeace Motoristé oslabují schopnost ministerstva životního prostředí (MŽP) efektivně reagovat na důsledky klimatické změny a odebírají mu nástroje potřebné k účinné ochraně přírody, za což podle nich nese odpovědnost Babiš, který jim ministerstvo svěřil.

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„Premiér Babiš svěřil MŽP straně, která se podle Greenpeace nikdy netajila tím, že jí na ničení české krajiny a poškozování životního prostředí nezáleží, případně že jí ochrana životního prostředí stojí v cestě. Ministerstvo by měli vést lidé, kteří mají ochranu životního prostředí na prvním místě, rozumějí aktuálním problémům a mají expertizu a schopnost prosazovat řešení, která povedou ke zlepšení stavu naší krajiny, lesů a řek,“ sdělila vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurová.

Motoristé podle organizace místo ochrany přírody ruší samostatné sekce ochrany klimatu, propouští odborníky a jejich místa obsazují svými příznivci se spornou kvalifikací či střetem zájmů nebo krátí rozpočet ministerstva.

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„Premiér Andrej Babiš již na začátku mandátu sliboval, že si Motoristy pohlídá. Místo toho nechal MŽP a ochranu přírody dojít do bodu rozkladu. Jen nečinně přihlíží, nechává Motoristy dělat, co se jim zlíbí, a nevadí mu, že působí jako jejich loutka. V tuhle chvíli je na něm, aby učinil konkrétní kroky a zajistil důvěryhodné a kompetentní vedení ministerstva životního prostředí,“ dodala Macurová.

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