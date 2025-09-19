Proč jste se rozhodl kandidovat právě ve Středočeském kraji?
Je to pro mě přirozená volba. Celý život se pohybuji v tomto kraji, vždy jsem tu měl absolutní většinu svého podnikání, žije zde většina mé rodiny a mám tu další vazby.
Není to ale trochu prvoplánové, nabízí se paralela, že kraj je baštou automobilového průmyslu. Myslíte, že tady budete mít větší šance na zvolení, přízeň voličů?
Ano, věřím, že v tomto kraji, který je srdcem českého automobilového průmyslu, máme silnou podporu. Můj život je absolutně spjatý s tímto odvětvím a témata jako záchrana průmyslu, která odpovídají mé agendě a práci v Evropském parlamentu, rezonují s místními lidmi. Mladá Boleslav je pro Motoristy tím, čím je Texas pro republikány v USA – symbolem síly a tradice. Očekávám, že naše strana dosáhne významného výsledku, který nám umožní ovlivnit budoucnost Česka.
Jako europoslanec se budete muset v případě zvolení rozhodnout, zda zůstat v Evropském parlamentu, nebo usednout do české Sněmovny...
Rozhodnutí jsem již učinil, pokud nedojde k nějaké zcela nepředvídatelné situaci, věnuji všechny své síly tomu, abych se stal součástí českého parlamentu místo evropského. Ačkoli je Evropský parlament nadřazený, jako potenciální člen vlády bych měl silnější mandát k boji proti migračnímu paktu a Green Dealu přímo z pozice státu.
Máte ambice stát se volební stranou? S kým byste preferoval případnou koalici a s kým ji můžete vyloučit?
Naše ambice je stát se vládnoucí stranou, protože opozice, kterou znám z Evropského parlamentu, je často bezmocná v boji proti řízené sebedestrukci Evropy včetně průmyslu, ekonomiky, energetiky a životní úrovně občanů. Do vlády vstoupíme s každým, kdo se s námi postaví do otevřeného sporu s Bruselem ohledně emisních povolenek pro domácnosti a proti migračnímu paktu. Stejně tak s každým, kdo nebude zavádět euro v naší zemi, to budou klíčové podmínky pro naši účast ve vládě.
Zaměstnanci automobilek i dodavatelského sektoru mají strach z budoucnosti. Ať už jde o limity emisí, nebo možný zákaz výroby spalovacích motorů. Dokážete jim z pozice českého poslance nějak reálně pomoci?
Jako člen průmyslového výboru a výboru pro ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu dělám maximum, ale jako jednotlivec mám omezené možnosti. Jako člen české vlády bych však trval na tvrdé pozici v Radě ministrů EU, kde máme přímý vliv na emisní povolenky a ochranu průmyslového sektoru. To je důvod, proč kandiduji, tedy abychom zabránili destrukci pracovních míst. Voliči rozhodnou, zda příští vláda bude ovlivněna konzervativními nebo zelenými komunisty anebo Motoristy.
Když jsme u automobilek a motorismu obecně, Středočeský kraj má nejrozsáhlejší síť silnic. Co na jejich stav říkáte?
Stav silnic ve Středočeském kraji je ostuda a platí to pro celou republiku. Jako technicky vyspělý národ s bohatou historií v automobilismu a výrobě si zasloužíme špičkovou infrastrukturu bez ideologických překážek, bez bojkotů výstavby ze strany zelených fanatiků, které přetěžují stávající síť, a bez zbytečného předražování zakázek.
Na druhou stranu ale kraj do silnic silně investuje, chybějí mu však potřebné miliardy korun, řešil byste to nějak?
Samozřejmě, toto bude jednou z mých priorit. Máme k dispozici experty na dopravu, kteří pomohou navrhnout efektivní řešení. Nemůžeme financovat zelenou transformaci podle Bruselu a masivní výdaje na evropské projekty, jako je například obnova evropské obrany v hodnotě stovek miliard eur, když potřebujeme peníze na infrastrukturu, zdravotnictví a další klíčové oblasti. Musíme přesměrovat zdroje tam, kde je to pro Čechy nejdůležitější.
Sám jste řidič, nedávno jste se musel vypořádat s kauzou, která vznikla poté, co jste zveřejnil fotografii, jak jedete vysokou rychlostí po dálnici. Jak na celou kauzu zpětně nahlížíte?
Byla to chyba z mé strany, nepleťme si nepřiměřenou rychlost s vysokou, ale mohl jsem někoho špatně inspirovat. Hrozila mi pokuta až 25 tisíc korun, ale policie případ odložila. Přesto jsem dobrovolně poslal dvojnásobek na Fond obětí dopravních nehod. Součástí naší kampaně je nyní osvěta o uhýbání vozům integrovaných záchranných složek a bezpečné jízdě. Více než to udělat nemohu; jsem jen člověk a lidé dělají chyby.
Máte velký dosah na sociálních sítích a zdá se, že rád provokujete. Nepřihráváte někdy zbytečně kritikům provokacemi typu zdvižená pravačka a podobně?
Rozumím, že některé mé starší fotografie nebo výroky mohou u části veřejnosti vyvolat kontroverzní reakci. Nešlo o žádnou provokaci z pozice europoslance, který přesto získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů v historii českých voleb, ale o momenty z minulosti, které dnes někdo interpretuje bez kontextu. Jsem člověk, který komunikuje otevřeně, někdy i s černým a špatným humorem, což ne každému sedí.
Zjišťoval jste si, co nejvíce kromě zmíněného trápí voliče v kraji?
Ano, mluvím s lidmi a slyším jejich problémy jako dopravní zácpy, nedostatečná vlaková doprava zejména v propojení s Prahou, nejistota pracovních míst, složitost a zdlouhavost stavebních povolení, stavební uzávěrky, neschopnost měnit územní plány. To vše souvisí s nesmyslně drahým bydlením, které způsobují zelení fanatici bojkotující přirozenou výstavbu. To vše musíme řešit.