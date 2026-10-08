Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dvoje volby a lístek velký jako plachta. Jak volit v Praze, aby hlas platil

Matouš Waller
  16:25
Pražské volební lístky v roce 2026

Pražské volební lístky v roce 2026 | foto: Metro.cz

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 členů.
Volby do obcí
10 fotografií
Pražany už za pár dní čekají komunální volby – ty jsou ale v hlavním městě dvojí. Voliči už dostali do schránek dvoje volební lístky, každý s mnoha sloupci. Jak správně hlasovat, aby hlas nepropadl? Třetina obyvatel bude mít navíc volby ještě komplikovanější. Kromě zastupitelstev Prahy a městské části budou vybírat i nového senátora.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

V nadcházejících komunálních volbách rozhodnou voliči v hlavním městě o novém složení zastupitelstva na celoměstském magistrátě i o změnách na radnicích svých městských částí.

Volby 2026

Volby, které v Praze probíhají celkem v 1 120 okrscích, se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.

Podoba volebních lístků

V komunálních volbách se namísto lístků pro jednotlivé strany používají pro všechny kandidátky společné archy. Jelikož komunální volby jsou v hlavním městě dvojité, dostanou všichni pražané hned dva takové archy.

V jednotlivých městských částech jsou – pro menší počet kandidátek i zastupitelů – lístky poměrně rozumné velikosti. O vstup do celoměstského zastupitelstva však usiluje na 24 kandidátkách hned 1 060 lidí.

Hlasovací lístek má tedy několik stran a formát novin. Odlišen je také růžovým pruhem, neboť lístky v komunálních volbách jsou vždy šedé.

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na šířku má 84 centimetrů.

Nejdůležitější instrukce je v záhlaví lístku: „Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 členů.“

V komunálních volbách je nicméně zcela zásadní maximální počet hlasů, které daný volič má. Ten se přímo odvíjí od počtu volených zastupitelů. Číslo je vždy vytištěné v záhlaví každého lístku. Do zastupitelstva Prahy (tedy „na magistrát“) se volí 65 členů. Voliči mají maximálně 65 hlasů.

Komunální volby v Praze

kandidáti v městských částech

Hlasování v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb. Komplikovaný systém vyžaduje pozornost, v opačném případě může vést i k zneplatnění celého hlasu.

Postup u voleb je jednoduchý – na hlasovacím lístku vyznačit preferované strany či kandidáty, lístek vložit do úřední obálky a tu vhodit do urny.

Preference pro jednotlivce či strany v komunálních volbách voliči vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Počet hlasů nelze překročit

  • Voliči mohou „své“ křížků rozdat mezi kandidáty zcela dle své vůle. Pozor si musí dát jen na jejich počet. Na lístek jich mohou vyznačit libovolné množství – od jednoho až do stanoveného maxima (oněch 65 na pražský magistrát).
  • Označování preferovaných kandidátů či stran tedy vyžaduje obezřetnost a přesné počítání. Stanovené množství není možné překročit – volební komise bude v takovém případě celý lístek považovat za neplatný.

Legitimní způsoby hlasování jsou hned tři:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce. Nelze zaškrtnout dvě strany.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – hlasy nejprve dostanou samostatně označení kandidáti. Zbylé hlasy získává označená strana, respektive její kandidáti dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze vybraných kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti – v tomto případě neupotřebené hlasy propadají.

Příklad se zakřížkováním jedné strany. V záhlaví je uvedeno, že se volí sedm zastupitelů – zde tedy všech sedm hlasů obdrží kandidáti zakřížkované strany A.

Nejprve se počítají preferenční hlasy – tedy ty pro kandidáty stran B a C. Zbývající čtyři hlasy dostanou kandidáty strany A v pořadí vytištěném na lístku.

V posledním případě dostanou jednotlivé hlasy kandidáti stran A, B i C. Volič z příkladu své hlasy využil beze zbytku.

Zcela stejným způsobem funguje i hlasování do zastupitelstev městských částí – jen zastupitelů (a tedy i hlasů) v nich bude o poznání méně.

Kdy je hlas neplatný?

Křížkování jednotlivých kandidátů vyžaduje přesné počítání.

  • Vhození hlasovacího lístku samostatně či v jiné, než úřední obálce – pro komunální volby jsou určené našedlé obálky
  • Zakřížkování více stran
  • Překročení počtu hlasů = udělení více křížků, než je volený počet zastupitelů. Na pražský magistrát jde 65 zastupitelů, volič tedy může rozdat maximálně 65 křížků
  • Použití kroužků nebo jiného označení – v komunálních volbách platí výhradně zakřížkování políčka vedle jmen kandidátů a názvů stran

Třetina Prahy souběžně volí do Senátu

V části Prahy se souběžně s komunálními volbami uskuteční také první kolo voleb do Senátu. Odehraje se ve třetině pražských senátních obvodů:

Hranice obvodů nicméně zcela neodpovídají svým názvům – například senátní obvod 27 – Praha 1, vyjma první městské části zaujímá také území Prahy 7 a Troju, ale i dalších městských částí – Prahy 2 (Nové město a Vyšehrad) a Prahy 6 (Hradčany, Bubeneč a Střešovice).

Tři křesla a 21 kandidátů. V metropoli budou voliči vybírat i nové senátory

Hlasování v senátních volbách

Odevzdání hlasu v senátních volbách je oproti komunálním jednoduché. V každém obvodu je volen jediný kandidát a každý lístek tu tak představuje jen jedno jméno. Mezi druhy voleb jsou navíc lístky odlišené barevně.

Stále váháte, koho volit do Senátu? Poradí volební kalkulačka iDNES.cz

Občané dotčených městských částí tedy ke dvěma šedým lístkům do komunálních voleb dostanou ještě třetí sadu se jmény senátorů (žlutou).

Ve volební místnosti pak od komise obdrží dvě obálky – šedou pro komunální volby a žlutou pro senátní – do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny. Lístky a obálky nesmí zaměnit, a vhodné je také ohlídat, aby se dva lístky neslepily k sobě. V obou případech jsou hlasy neplatné.

Kde sledovat výsledky voleb?

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Výsledky z jednotlivých sečtených okrsků budou dostupné ve velkém přehledu.

Znáte záludnosti komunálních voleb? Dvacet otázek prověří vaše vědomosti
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

ŽIVĚ: Uvázlý kamion pod mostem se nedaří vyprostit. Míří sem další dva tanky

Přímý přenos
Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se už několik hodin marně pokoušejí vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. Vyprošťovací tank se porouchal, hasiči ho odstavili. Na místo míří další...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...

U metra Háje přejel autobus muže, nejspíš sebevražda, tvrdí policie

Nehoda autobusu MHD a chodce v Opatovské ulici v Praze (7. října 2026)

Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Podle nejnovějších informací nejpravděpodobněji vyplývá,...

Dvoje volby a lístek velký jako plachta. Jak volit v Praze, aby hlas platil

Pražské volební lístky v roce 2026

Pražany už za pár dní čekají komunální volby – ty jsou ale v hlavním městě dvojí. Voliči už dostali do schránek dvoje volební lístky, každý s mnoha sloupci. Jak správně hlasovat, aby hlas nepropadl?...

8. října 2026  16:25

Policejní dodávka skončila po střetu s osobním autem na střeše

V ulici Vršovická na Praze 10 se stala nehoda mezi policejní dodávkou a...

Na střeše skončila po střetu s osobním autem policejní dodávka v pražských Vršovicích. Místo nehody zajistili hasiči a provedli protipožární opatření. Záchranáři měli v péči jednu pacientku, její...

8. října 2026  16:17

Praha dokončila rekonstrukci burzy v Holešovické tržnici za 250 milionů

ilustrační snímek

Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace zaměřená na grilované a uzené...

8. října 2026  15:37

ŽIVĚ: Uvázlý kamion pod mostem se nedaří vyprostit. Míří sem další dva tanky

Přímý přenos
Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se už několik hodin marně pokoušejí vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. Vyprošťovací tank se porouchal, hasiči ho odstavili. Na místo míří další...

8. října 2026  9:33,  aktualizováno  15:18

Auta na Designbloku: ledňáček, děravý autobus a česká premiéra nové škodovky

Designblok 2026

Osmadvacátý ročník největšího festivalu současného designu v Česku probíhá do 11. října 2026 v pěti lokacích hlavního města. Design 2026 nabízí přes tři stovky expozic designérů a tvůrců, výstavy i...

8. října 2026  14:36

Živnost založil na podvodech, vydělal miliony. Studenta zadrželi při příchodu ke státnicím

Pražští kriminalisté z hospodářské kriminálky zadrželi vysokoškolského...

Založil si živost na finančních podvodech a dokonce školil i další kurýry. To vše při studiu na vysoké škole. Studenta kriminalisté následně zadrželi v den státní zkoušky. V rámci trestního řízení...

8. října 2026  13:29

Hasiče na Chodově zaměstnal požár patrového autobusu

Hasiči z Chodova vyjeli k požáru autobusu v ulici Blažimská. (8. října 2026)

Hasiči z Chodova zasahovali u požáru autobusu v ulici Blažimská na Praze 11. Oheň uhasili dvěma vodními proudy. Příčina incidentu je v šetření.

8. října 2026  12:32

Kolosální podívaná: konstrukce mostu projela Prahou, pak ji usadili s přesností na milimetr

Kolosální podívaná: Noční stavba mostu na Smíchově

Ocelová konstrukce nejprve projela noční Prahou, pak s milimetrovou přesností dosedla nad Nádražní ulici. Tam aktuálně probíhá jedna z mnoha částí rozsáhlé modernizace Smíchovského nádraží. Místem...

8. října 2026  10:50

Podíval se do kamery, pak sebral zapomenutou peněženku. Policie hledá zloděje z fastfoodu

Muž v Praze ukradl zapomenutou kabelku, hledá ho policie

V restauraci rychlého občerstvení na Václavském náměstí si 17. září po půl jedenácté hodině večerní zapomněla mladá žena na lavičce kabelku. Když se pro ni po krátké chvíli vrátila, zjistila, že už...

8. října 2026  8:42

Kamion uvázl v Praze pod mostem, vytáhnout se ho pokusí vyprošťovací tank

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Ve čtvrtek se kamion...

7. října 2026  22:53,  aktualizováno  8. 10. 7:24

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Slavia a Liga mistrů v Pardubicích: poučný střet s elitou i děkovačka jako na fotbale

Vedle Patricka Samoury ze Slavie se raduje Julius Böhmer z Alby Berlín.

Středeční večer představoval pro basketbalovou Slavii NBK hned dvojitou zkoušku. Jak nově sestavený pražský tým obstojí v konfrontaci s německým šampionem Albou Berlín? A podaří se celku, který...

8. října 2026

Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení dnes rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální...

7. října 2026  17:57,  aktualizováno  18:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.