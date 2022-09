Budu všechno za jeden plat, kroutil se Čižinský z otázky na kumulaci funkcí

Volby 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Když budete primátor/ka, jaké všechny placené funkce budete vykonávat? Myslím tím například funkci poslance, starosty městské části nebo nějaké další civilní zaměstnání. Ptám se tedy na to, jestli budete pracovat pro Prahu na 100 procent,“ zazněl dotaz od kandidátky do Senátu za Prahu 6 Dany Balcarové.

Jan Čižinský (Praha sobě) odpověděl takto: „Garantuji, že primátorem budu na plný úvazek a za jeden plat. V Praze 7 máme skvělý tým, který vydrží jakékoliv aranžmá,“ uvedl.

Poslaneckého mandátu kvůli pozici primátora by se vzdal například lídr pražského hnutí ANO. „Já rád dělám věci naplno,“ upřesnil Patrik Nacher. Zároveň připomněl, že vlastně Jana Čižinského neslyšel jasnou odpověď, jestli by se své pozice starosty Prahy 7 vzdal, nebo ne.

„Já to říkám úplně jasně, primátorem budu na plný úvazek. Samozřejmě z Prahy 7 nikam neuteču, budu na plný úvazek primátorem, za jeden plat,“ zopakoval Čižinský.

„A starosta budete tedy taky na plný úvazek?“ nenechal se odbýt moderátor. Na to mu Čižinský s úsměvem opět řekl: „Plný úvazek, za jeden plat.“

„Takže budete i starostou?“ ptal se opět moderátor. Odpověď Čižinského zní „ten tým vydrží jakékoliv uspořádání“. To se zřejmě už nelíbilo publiku, které v tu chvíli začalo bučet.

Nakonec se však částečně srozumitelné odpovědi přeci jen dočkalo. „Určitě budu součástí týmu v Praze 7. Nechci vyloučit, že budu starostou, ale to uspořádání uděláme po volbách,“ uvedl Čižinský s tím, že vylučuje pouze kumulaci platů.

V dotazu, který zazněl z publika, o plat ale vůbec nešlo. „To je jako kdybych já řekl, že zůstanu i poslanec, ale bez platu, ale to není odpověď na položenou otázku,“ uzavřel debatu Patrik Nacher.

Svoboda a Hřib se opět hádali

Na otázku odpovídal také kandidát za koalici SPOLU Bohuslav Svoboda. „Samozřejmě vím, co je to práce primátora, už jsem ji dělal. Mluvit o sto procentech je nesmysl, ta práce sto procent daleko přesahuje,“ zněla jeho odpověď.

Současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že si k této funkci nedokáže představit vykonávat nějakou další. „Být primátorem skutečně není něco, co můžete dělat v polední pauze, když si odskočíte na oběd z Poslanecké sněmovny,“ komentoval.

Svým výrokem tak už poněkolikáté narážel právě na Bohuslava Svobodu, který je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Ten již v minulosti uvedl, že mandátu se v případě úspěchu ve volbách nevzdá. „Já bych měl v parlamentu možnost za Prahu, která tam neprosadila vůbec nic, hovořit,“ uvedl s tím, že mu je jedno, kolik je za co peněz. „Kdybych nedělal poslance, ale nějaké jiné povolání, pravděpodobně bych si vydělal víc,“ řekl.

Na to Zdeněk Hřib opět zareagoval, že ale za těch devět let, co v parlamentu sedí, stejně nic neprosadil. Svoboda s Hřibem se do sebe pustili i v úterní primátorské debatě iDNES.cz kvůli kauze Dozimetr.

Petr Hlaváček (STAN) řekl, že by primátorskou funkci vykonával naplno tak, jak vykonává i současnou funkci prvního náměstka. Hlaváček připomněl, že učí i jeden předmět na Fakultě architektury ČVUT, což ho velmi baví.

Velkou zodpovědností by byla primátorská pozice také pro Milana Urbana (SPD). „Člověk musí být k dispozici 24 hodin denně,“ uvedl. Stejně reagovala i lídryně Solidarity Anna Šabatová.