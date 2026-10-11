„Budeme v Praze 7 jednat o koalici s Piráty a STAN,“ sdělil Čižinský s tím, že stejně postupoval i po volbách v roce 2022.
„Minule požadovali pro dva zastupitele dva radní v radě, což neodpovídalo výsledku voleb,“ vysvětlil Čižinský, proč spolupráce nakonec nevyšla.
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Do zastupitelstva Prahy 7, které má 29 členů, se dostaly čtyři strany. Kromě vítězné Prahy 7 sobě a koalice Pirátů a STAN je to koalice Spolu (ODS, TOP 09) se šesti mandáty a ANO se dvěma mandáty.
Praha 7 sobě v čele s Čižinským vede radnici nepřetržitě od roku 2014. V prvních dvou volebních obdobích vládla v koalicích, nejprve s uskupením Koalice PRO 7 a poté s Piráty a Zelenými.
Prahu 7 tvoří Holešovice, Bubny a části Bubenče a Libně. Žije tam přibližně 48 000 obyvatel. Úřad Prahy 7 slouží také jako obec s rozšířenou působností pro městskou část Troja.