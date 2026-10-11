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Čižinský má na Praze 7 většinu, jeho uskupení ale bude jednat o koalici

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  16:13

Jan Čižinský, starosta Prahy 7 | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Praha 7 sobě, která vyhrála volby v Praze 7 a se zhruba 57 procenty hlasů získala 18 mandátů, bude jednat o koalici s Piráty a se Starosty a nezávislými (STAN). Řekl to starosta a lídr Prahy 7 sobě Jan Čižinský. V uplynulém volebním období měla Praha 7 sobě také většinu a vládla na radnici bez koaličních partnerů.

Výsledky voleb 2026

„Budeme v Praze 7 jednat o koalici s Piráty a STAN,“ sdělil Čižinský s tím, že stejně postupoval i po volbách v roce 2022.

„Minule požadovali pro dva zastupitele dva radní v radě, což neodpovídalo výsledku voleb,“ vysvětlil Čižinský, proč spolupráce nakonec nevyšla.

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Do zastupitelstva Prahy 7, které má 29 členů, se dostaly čtyři strany. Kromě vítězné Prahy 7 sobě a koalice Pirátů a STAN je to koalice Spolu (ODS, TOP 09) se šesti mandáty a ANO se dvěma mandáty.

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Praha 7 sobě v čele s Čižinským vede radnici nepřetržitě od roku 2014. V prvních dvou volebních obdobích vládla v koalicích, nejprve s uskupením Koalice PRO 7 a poté s Piráty a Zelenými.

Prahu 7 tvoří Holešovice, Bubny a části Bubenče a Libně. Žije tam přibližně 48 000 obyvatel. Úřad Prahy 7 slouží také jako obec s rozšířenou působností pro městskou část Troja.

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