„Pokud voliči rozhodnou, budu rád, když budeme moci bojovat i nadále, aby se občané Prahy 2 cítili bezpečně i po subjektivní stránce, když procházejí ulicí či parkem, a také s domácím a sexualizovaným násilím, které se odehrává za zavřenými dveřmi, protože tam se děje trestných činů víc než na ulici,“ řekl Zuna redaktorce iDNES.cz.
Uměl by si představit propojení komunální politiky s tou sněmovní. „Kdy z mého pohledu je dobré se bavit o větších pravomocích, ať už třeba pro strážníky nebo obce samotné. Aby měly nástroj, jak se vypořádat s lidmi, kteří opakovaně porušují obecně závazné vyhlášky měst,“ dodal.
I proto by chtěl navrhnout navrácení institutu vykázání z obce, změnu přestupkového zákona, což česká legislativa znala v letech 2013 až 2017. „Byly z toho příklady dobré praxe, kdy některé tyto situace tenhle nástroj uměl vyřešit, takže s tím určitě bych v nejbližší době přišel,“ řekl také k otázce bezpečnosti, kterou má ve své městské části na starost.