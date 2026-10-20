Budoucí vedení města sáhne lidem do peněženek. Zdraží MHD, parkování, zavede mýto

Ve hře jsou nyní pravděpodobné dvě varianty – první je dvojkoalice Starostů a Spolu pro Prahu s těsnou většinou.
Na základě dosavadních jednání by to znamenalo, že dopravu získá STAN, a to navzdory tomu, že o ni projevil zájem i lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS). „Je to pro nás velmi zajímavá gesce, které se rádi zhostíme,“ uvedl vítěz voleb Petr Hlaváček.
|
Hlaváček znovu jednal s Piráty a Prahou sobě. O koalici se rozhodne do pátku
Při takovém scénáři by se náměstkem pro dopravu mohl stát místostarosta Prahy 3 a bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš, kterého jako jednoho z kandidátů na tuto pozici Starostové označovali už před volbami.
„Dnes Praha na provoz městské hromadné dopravy doplácí 23 miliard korun. To je deset miliard, které by Praha ročně mohla investovat do zdravotních a sociálních služeb, školství, zeleně, bezpečnosti nebo obnovy veřejného prostoru,“ sdělil již dříve Dobeš.
Starostové v průběhu kampaně uváděli, že cena ročního kuponu by se pod jejich vedením zvedla z nynějších 3 650 korun na 5 000. Dostala by se tak na úroveň, na které byla už před rokem 2015.
Cena jízdného vyšší o inflaci
Otevřená je i druhá varianta – přizvání Prahy sobě do koalice. Strana, která má podporu KDU-ČSL a Zelených, skončila ve volbách na třetím místě. Její lídr Adam Scheinherr již dříve uvedl, že by měl zájem se znovu stát náměstkem pro dopravu. V této funkci působil už za vlády Zdeňka Hřiba (Piráti) v letech 2018–2023.
V případě, že by Praha sobě vstoupila do koalice, Hlaváček by byl ochotný jim tento resort přenechat.
|
V Praze je blízko koalice Starostů se SPOLU, přidat se může ještě třetí partner
Adam Scheinherr mockrát deklaroval, že chce být primátorem pro dopravu a koordinaci dopravních staveb,“ řekl Hlaváček. Ani v takovém případě by se ale Pražané nevyhnuli zdražování Lítačky. Důvodem má být zachování kvality dopravy.
„Pro mě je zásadní, aby se MHD rozvíjela a byla dostupná pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou studenti či senioři. Nebo aby se tramvajové trasy stavěly na sídlištích, kde dnes chybějí. Na to ale potřebujeme peníze. Cena by se měla zvyšovat minimálně o inflaci,“ popsal Scheinherr.
Z toho důvodu by se podle něj měla cena jízdného každý rok zvyšovat minimálně o inflaci. Pokud by roční kupon stál pět tisíc korun, Praha by měla i nadále ve srovnání s některými evropskými městy levnou MHD.
Například v Bratislavě stojí roční kupon MHD v přepočtu kolem 6 400 korun za rok. Bratislava přitom nemá metro, které je na provoz nejnákladnější. Kupon platný v celém Německu vyjde ročně v přepočtu na více než 18 tisíc korun.
Dražší parkování a mýto
Za vlády Petra Hlaváčka mohou řidiči čekat také zdražení rezidentního parkování, které nyní stojí 1 200 korun za rok. Podle jeho předvolebních slibů by mělo zdražit o více než sto procent.
Shoda na velkých dopravních projektech
„Veřejný prostor má obrovskou hodnotu. Navýšení ceny parkování na 2 400 korun plus inflaci je velmi smířlivé a vyrovnává to jeho hodnotu,“ vysvětlil Hlaváček.
Na zdražení by se mohl shodnout i s partnery ze Spolu nebo z Prahy sobě. „Pokud chceme, aby město budovalo okruh a další stavby, musíme přistupovat k postupnému navyšování cen podle inflace,“ sdělil Adam Scheinherr.
Starostové také plánovali zavést mýto v centru města. Na to je ale nutná změna zákona o pozemních komunikacích v Parlamentu ČR.
„Mýto je klíčové, ale v parlamentu na to nikdo ani nesáhl,“ upozornil Hlaváček. Platit by mělo uvnitř městského okruhu.
„Příští rok se bude žádat o společné povolení. Městský okruh je ve fázi velkého posunu, takže se také může stát, že bude stát okruh dřív, než se mýto projedná v parlamentu,“ dodal Hlaváček. I na tomto bodě by se mohli Starostové s Prahou sobě shodnout.
Scheinherr se zavedení mýtného snažil prosadit už jako náměstek pro dopravu. „Na přípravě mýta jsem pracoval, je to jedna z podmínek dokončení městského okruhu,“ řekl dříve Scheinherr.
Naopak Spolu se zavedením mýtného nesouhlasí, což by mohl být v případné koalici sporný bod.
„Odmítám jakékoli uzavírání Smetanova nábřeží a zavádění mýta v centru. Doprava by okamžitě zkolabovala a celý problém by se pouze přesunul na Prahu 2 a Prahu 5,“ uvedl Portlík.