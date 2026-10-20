Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Budoucí vedení města sáhne lidem do peněženek. Zdraží MHD, parkování, zavede mýto

Autor:
  13:26
Pražská Lítačka

Pražská Lítačka | foto: ČTK

Povolební vyjednávání o podobě nové koalice na magistrátu pokračují. Už nyní je ale jisté, že ať už dopravu získá kdokoli, Pražané si připlatí za Lítačku i parkování. Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09), STAN a Praha sobě, tři nejsilnější uskupení po volbách, se shodují, že rozvoj pražské dopravy vyžaduje více peněz, a připouštějí proto i zdražování.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Ve hře jsou nyní pravděpodobné dvě varianty – první je dvojkoalice Starostů a Spolu pro Prahu s těsnou většinou.

Na základě dosavadních jednání by to znamenalo, že dopravu získá STAN, a to navzdory tomu, že o ni projevil zájem i lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS). „Je to pro nás velmi zajímavá gesce, které se rádi zhostíme,“ uvedl vítěz voleb Petr Hlaváček.

Hlaváček znovu jednal s Piráty a Prahou sobě. O koalici se rozhodne do pátku

Při takovém scénáři by se náměstkem pro dopravu mohl stát místostarosta Prahy 3 a bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš, kterého jako jednoho z kandidátů na tuto pozici Starostové označovali už před volbami.

V Praze pokračují jednání o složení vládnoucí koalice. Podruhé se lídr STAN Petr Hlaváček sešel se zástupci Pirátů, které vedla Tereza Nislerová (19. října 2026)

„Dnes Praha na provoz městské hromadné dopravy doplácí 23 miliard korun. To je deset miliard, které by Praha ročně mohla investovat do zdravotních a sociálních služeb, školství, zeleně, bezpečnosti nebo obnovy veřejného prostoru,“ sdělil již dříve Dobeš.

Starostové v průběhu kampaně uváděli, že cena ročního kuponu by se pod jejich vedením zvedla z nynějších 3 650 korun na 5 000. Dostala by se tak na úroveň, na které byla už před rokem 2015.

Cena jízdného vyšší o inflaci

Otevřená je i druhá varianta – přizvání Prahy sobě do koalice. Strana, která má podporu KDU-ČSL a Zelených, skončila ve volbách na třetím místě. Její lídr Adam Scheinherr již dříve uvedl, že by měl zájem se znovu stát náměstkem pro dopravu. V této funkci působil už za vlády Zdeňka Hřiba (Piráti) v letech 2018–2023.

V případě, že by Praha sobě vstoupila do koalice, Hlaváček by byl ochotný jim tento resort přenechat.

V Praze je blízko koalice Starostů se SPOLU, přidat se může ještě třetí partner

Adam Scheinherr mockrát deklaroval, že chce být primátorem pro dopravu a koordinaci dopravních staveb,“ řekl Hlaváček. Ani v takovém případě by se ale Pražané nevyhnuli zdražování Lítačky. Důvodem má být zachování kvality dopravy.

„Pro mě je zásadní, aby se MHD rozvíjela a byla dostupná pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou studenti či senioři. Nebo aby se tramvajové trasy stavěly na sídlištích, kde dnes chybějí. Na to ale potřebujeme peníze. Cena by se měla zvyšovat minimálně o inflaci,“ popsal Scheinherr.

Z toho důvodu by se podle něj měla cena jízdného každý rok zvyšovat minimálně o inflaci. Pokud by roční kupon stál pět tisíc korun, Praha by měla i nadále ve srovnání s některými evropskými městy levnou MHD.

Například v Bratislavě stojí roční kupon MHD v přepočtu kolem 6 400 korun za rok. Bratislava přitom nemá metro, které je na provoz nejnákladnější. Kupon platný v celém Německu vyjde ročně v přepočtu na více než 18 tisíc korun.

Dražší parkování a mýto

Za vlády Petra Hlaváčka mohou řidiči čekat také zdražení rezidentního parkování, které nyní stojí 1 200 korun za rok. Podle jeho předvolebních slibů by mělo zdražit o více než sto procent.

Shoda na velkých dopravních projektech

  • Rozšíření tramvajové sítě: Shoda mezi STAN, Spolu pro Prahu i Prahou sobě panuje na výstavbě nových tratí v lokalitách, kde již nestačí kapacita autobusů nebo kde vznikají nové čtvrtě. Jde zejména o tratě na Nové Dvory, Strahov či Nákladové nádraží Žižkov.
  • Dostavba metra D: Prioritou je udržet tempo výstavby prvního úseku a připravit severní pokračování linky z Pankráce na Náměstí Míru.
  • Páté metro:V tomto volebním období mají být zahájeny přípravy na stavbu linky metra E na základě studie proveditelnosti.
  • Hloubětínský tunel: Stavba má ulevit dopravě na východě města.
  • Městský a Pražský okruh: Politici se shodují, že je nutné dokončení těchto projektů ve spolupráci se státem.
  • Záchytná parkoviště: Podle všech stran je potřeba stavba dalších P+R parkovišť na okraji Prahy.

„Veřejný prostor má obrovskou hodnotu. Navýšení ceny parkování na 2 400 korun plus inflaci je velmi smířlivé a vyrovnává to jeho hodnotu,“ vysvětlil Hlaváček.

Na zdražení by se mohl shodnout i s partnery ze Spolu nebo z Prahy sobě. „Pokud chceme, aby město budovalo okruh a další stavby, musíme přistupovat k postupnému navyšování cen podle inflace,“ sdělil Adam Scheinherr.

Starostové také plánovali zavést mýto v centru města. Na to je ale nutná změna zákona o pozemních komunikacích v Parlamentu ČR.

„Mýto je klíčové, ale v parlamentu na to nikdo ani nesáhl,“ upozornil Hlaváček. Platit by mělo uvnitř městského okruhu.

„Příští rok se bude žádat o společné povolení. Městský okruh je ve fázi velkého posunu, takže se také může stát, že bude stát okruh dřív, než se mýto projedná v parlamentu,“ dodal Hlaváček. I na tomto bodě by se mohli Starostové s Prahou sobě shodnout.

Scheinherr se zavedení mýtného snažil prosadit už jako náměstek pro dopravu. „Na přípravě mýta jsem pracoval, je to jedna z podmínek dokončení městského okruhu,“ řekl dříve Scheinherr.

Naopak Spolu se zavedením mýtného nesouhlasí, což by mohl být v případné koalici sporný bod.

„Odmítám jakékoli uzavírání Smetanova nábřeží a zavádění mýta v centru. Doprava by okamžitě zkolabovala a celý problém by se pouze přesunul na Prahu 2 a Prahu 5,“ uvedl Portlík.

Jakou cenu ročního kuponu MHD v Praze byste byli schopni akceptovat?

celkem hlasů: 77

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Vyšetřování okolností a příčiny...

Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi, stožáry v Liblicích odstřelily nálože semtexu

Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na...

Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi. České radiokomunikace k odstřelu použily přes čtyři kila semtexu. Odstřel doprovodila silná...

Obdiv, fotky i nezájem. První vlaky dorazily na nová nástupiště nádraží Smíchov

První vlak přijíždí na zrekonstruované nástupiště nádraží Smíchov. (20. října...

Vlaky na smíchovském nádraží poprvé zastavily na jednom zrekonstruovaném a jednom zcela novém nástupišti nádraží Smíchov. Přestavba objektu v moderní terminál se naopak přesunula na dvojici nástupišť...

Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy

Liblice

Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...

Další, co se nevešel pod most. Zakleslý autobus blokoval dopravu ve Vysočanech

Autobus uvázl pod viaduktem ve Vysočanské ulici v Praze 9. (20. října 2026)

Zakleslý autobus pod viaduktem blokoval dopravu v části Vysočanské ulice v Praze 9. Vozidlo na místě vyprošťovalo několik hasičských jednotek, po vypuštění pneumatik se autobus podařilo vysvobodit...

Budoucí vedení města sáhne lidem do peněženek. Zdraží MHD, parkování, zavede mýto

Pražská Lítačka

Povolební vyjednávání o podobě nové koalice na magistrátu pokračují. Už nyní je ale jisté, že ať už dopravu získá kdokoli, Pražané si připlatí za Lítačku i parkování. Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09),...

20. října 2026  13:26

Chtěl zemřít. Za bodnutí expartnera žádá žena podmínku, soud ji pustil z vazby

Obžalovaná Jennyfer Takačová u Vrchního soudu v Praze (20. října 2026)

Obhájce čtyřiadvacetileté Jenyfer Takáčové, která v Příbrami bodla svého bývalého druha do krku, žádá pro svoji klientku podmíněný trest. Odvolacímu soudu v úterý navrhl, aby její čin překvalifikoval...

20. října 2026  12:36

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

20. října 2026  12:25

Desítky tisíc lidí musí letos vyměnit řidičák. Nejvíc ve Středočeském kraji a Praze

Výměnu řidičáku letos musí stihnout ještě stovky tisíc lidí. Martyriem na úřadě ale skončit nemusí.

Už téměř tři roky u sebe nemusí řidiči v Česku vozit řidičský průkaz. To ale neznamená, že onu plastovou kartičku, i když leží třeba na dně šuplíku, mohou nechat propadnout. Majitelé dokladů si musí...

20. října 2026  11:11

Lampy za miliony, více zeleně. Kampa projde obnovou, otázkou je harmonogram

Revitalizace parku KAMPA. Návrh architektky Magdaleny Kurfürstové ze studia TAK.

Nového veřejného osvětlení se dočká pražský park Kampa. Obnova začíná v úterý, staré lampy nahradí tzv. Pražské lucerny. Jde o součást projektu na celkovou revitalizaci parku u Vltavy, jeho zeleně,...

20. října 2026  10:27

Další, co se nevešel pod most. Zakleslý autobus blokoval dopravu ve Vysočanech

Autobus uvázl pod viaduktem ve Vysočanské ulici v Praze 9. (20. října 2026)

Zakleslý autobus pod viaduktem blokoval dopravu v části Vysočanské ulice v Praze 9. Vozidlo na místě vyprošťovalo několik hasičských jednotek, po vypuštění pneumatik se autobus podařilo vysvobodit...

20. října 2026  8:51,  aktualizováno  9:38

Hořava: Od Patery se učím, na 99 procent se shodneme. Táta? Někde letos vyběhne

Asistent trenéra Miloslav Hořava (Karlovy Vary) během utkání proti Třinci.

I on, stejně jako jeho táta, zahořel pro dospělý hokej. A teď si ho Miloslav Hořava mladší užívá jako asistent v extraligových Karlových Varech. „Je pro mě úplně neskutečné čerpat zkušenosti od Pavla...

20. října 2026  8:47

Obdiv, fotky i nezájem. První vlaky dorazily na nová nástupiště nádraží Smíchov

První vlak přijíždí na zrekonstruované nástupiště nádraží Smíchov. (20. října...

Vlaky na smíchovském nádraží poprvé zastavily na jednom zrekonstruovaném a jednom zcela novém nástupišti nádraží Smíchov. Přestavba objektu v moderní terminál se naopak přesunula na dvojici nástupišť...

20. října 2026  8:44

Vítěz voleb v Nymburce míří do opozice. Město povede čtyřkoalice

Nymburk, radnice (15. září 2026)

Starostou Nymburka bude Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty), místostarosty Stanislava Tichá a František Vlasák. Oba místostarostové budou uvolnění, tedy plně placení.

19. října 2026  21:40

Srdce, které spojí a dá se do pohybu. Kraj mění grafickou identitu, stávající užíval dvacet let

Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...

Středočeský kraj začne používat nové logo a novou vizuální identitu. Představila ji hejtmanka Petra Pecková. Novou vizuální podobu připravila dvojice designérek Adéla Vorbová a Klára Hegerová....

19. října 2026,  aktualizováno  18:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mladá Boleslav má jasno o koalici. Město dál povede primátor Bouška

Primátor Jiří Bouška

V Mladé Boleslavi bude pokračovat dosavadní koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS s TOP 09 a Hlasu pro Boleslav. Čtyři uskupení mají v třiatřicetičlenném zastupitelstvu 25 mandátů....

19. října 2026  16:39,  aktualizováno  18:02

Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Vyšetřování okolností a příčiny...

19. října 2026  15:36,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×