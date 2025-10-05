ANO v Kladně zválcovalo konkurenci. Spolu zaostalo o čtrnáct procent

V Kladně volby opanovalo hnutí ANO se ziskem takřka 35 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o více než 14 procent. K volbám přišlo 62,64 procent oprávněných voličů.
Největší město Středočeského kraje opanovalo hnutí ANO, které zde získalo 34,85 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila jen 20,65 procent voličů. Třetí Starostové měli proti vítězi třetinový zisk. Na čtvrtém místě se umístili Piráti se ziskem 9,55 procenta, čtvrté bylo hnutí SPD. Poslední stranou se ziskem přes pět procent byli Motoristé.

Výsledky voleb v Kladně
Volební stranaProcentaHlasy
ANO34,8510 920
SPOLU20,656 473
STAN11,063 467
Piráti9,552 993
SPD8,762 746
Motoristé7,262 275
Stačilo!4,331 357

Jak se volilo na Kladensku

V okrese Kladno, kam patří města Slaný, Velvary, Uhnošť nebo Buštěhrad, vyhrálo ANO stejnou silou. Dostalo od voličů 34,35 procent hlasů. Koalice SPOLU získala 21,74 procenta. Čtvrtí skončili Starostové se ziskem 11,77 procent. Piráti, SPD a Motoristé nepřekročili desetiprocentní hranici.

Volební účast byla v Kladně mírně nižší než v celém okrese. K urnám v Kladně přišlo 62,64 procenta voličů, v celém okrese pak 66,94 procent.

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

