Největší město Středočeského kraje opanovalo hnutí ANO, které zde získalo 34,85 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila jen 20,65 procent voličů. Třetí Starostové měli proti vítězi třetinový zisk. Na čtvrtém místě se umístili Piráti se ziskem 9,55 procenta, čtvrté bylo hnutí SPD. Poslední stranou se ziskem přes pět procent byli Motoristé.
|Volební strana
|Procenta
|Hlasy
|ANO
|34,85
|10 920
|SPOLU
|20,65
|6 473
|STAN
|11,06
|3 467
|Piráti
|9,55
|2 993
|SPD
|8,76
|2 746
|Motoristé
|7,26
|2 275
|Stačilo!
|4,33
|1 357
Jak se volilo na Kladensku
V okrese Kladno, kam patří města Slaný, Velvary, Uhnošť nebo Buštěhrad, vyhrálo ANO stejnou silou. Dostalo od voličů 34,35 procent hlasů. Koalice SPOLU získala 21,74 procenta. Čtvrtí skončili Starostové se ziskem 11,77 procent. Piráti, SPD a Motoristé nepřekročili desetiprocentní hranici.
Volební účast byla v Kladně mírně nižší než v celém okrese. K urnám v Kladně přišlo 62,64 procenta voličů, v celém okrese pak 66,94 procent.