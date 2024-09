Ve Středočeském kraji vede hnutí ANO. Je to pro nás prestižní, řekl Havlíček

Volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Krajské volby v roce 2020 vyhráli Starostové a nezávislí a získali tehdy 18 mandátů v 65 pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Voleb se tehdy zúčastnilo 40,66 procenta voličů.

Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede v senátním obvodu Mladá Boleslav Lochman (STAN). Následuje Karen (ANO), třetí je Nwelati (ODS).

„Středočeský kraj je pro nás pochopitelně velmi prestižní. My jsme do něj nastupovali z velmi nevýhodné pozice,“ řekl při příchodu do volebního štábu ANO místopředseda hnutí Karel Havlíček. Ve středních Čechách kandiduje z posledního místa, zatím je v kraji ale největším skokanem s 5500 preferenčními hlasy.

Havlíček ale vyloučil, že by kandidoval na hejtmana, nebo že by ANO vládlo v kraji s hnutím STAN, u ostatních vládních stran to nevyloučil.

„Pokud se týká potenciálních senátorů, zatím ty výsledky také nevypadají špatně,“ dodal. Při sečtení 43 procent hlasů v obvodech, kde se do třetiny Senátu hlasuje, nemá ANO ve druhém kole kandidáta jen v sedmi z 27 obvodů. Ve třech, Ostravě, Šumperku a Sokolově, zatím jejich kandidát získává průběžně více než polovinu hlasů a byl by zvolen v prvním kole.