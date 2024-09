Kraj stagnuje. Chceme, aby se tady žilo lépe, říká lídr kandidátky ANO

Jak vnímáte šance hnutí ANO na úspěch ve středních Čechách?

Věřím, že uspějeme. Do voleb jdu proto, abychom vyhráli. Denně jsem na několika místech mezi lidmi a ti nám vyjadřují podporu. Samozřejmě jsou regiony v blízkosti Prahy, jako Praha-východ a Praha-západ, které jsou velmi lidnaté a pro hnutí ANO poněkud složitější, ale i v těchto okresech teď vnímám v kampani větší podporu než například před minulými parlamentními volbami.

Čím chcete jako Tomáš Helebrant přesvědčit voliče, aby vám přišli dát hlas?

Jsem Středočech, narodil jsem se v Rakovníku, žiji v Dobříši a také tady chci dál žít. Středočeský kraj je pro mě srdcová záležitost a myslím, že má na víc než na poslední příčky v průzkumech kvality života. Jsem přesvědčený, že se nám to může podařit.

Hnutí ANO vedlo kraj v nedávné minulosti a doprovázela to řada kontroverzí. Myslíte, že voliči už zapomněli bývalé hejtmance, paní Jermanové, kterou máte na kandidátce, mediální kauzy typu služební auto pro manžela, vysoké odměny vybraným úředníkům a další?

Pokud vím, tak tyto záležitosti prověřovala policie a nikoho neobvinila, myslím, že tady děláme z komára velblouda. Paní Jermanová vedla kraj dobře, a to i v těžké době covidové pandemie. O tom, že paní Jermanová má u lidí velkou podporu, svědčí i evropské volby, kde dostala téměř 50 tisíc preferenčních hlasů a voliči ji ze šestého místa katapultovali na druhé. Má tedy jejich důvěru a jsem rád, že podpoří naši kandidátku.

Tomáš Helebrant hnutí ANO Narodil se 2. ledna 1974.

Pochází z Rakovníka, žije v Dobříši na Příbramsku.

Angažuje se v komunální politice, kde je od roku 2018 zastupitelem města Dobříš.

Původně pracoval v korporátu, poté byl ředitelem společnosti BIOS s.r.o. v Dobříši.

V letech 2018 až 2020 působil v pozici místopředsedy představenstva Oblastní nemocnice Příbram.

Od roku 2021 je poslancem Poslanecké sněmovny.

V listopadu 2018 byl zvolen předsedou Oblastní organizace hnutí ANO v Příbrami. Tuto pozici v roce 2020 obhájil. V květnu 2021 byl zvolen místopředsedou Středočeské krajské organizace ANO.

Má syna, se kterým se rád věnuje sportu, především společně často jezdí na kole a poznávají Středočeský kraj.

Kromě Jaroslavy Pokorné Jermanové, můžete zmínit, kdo další je na vaší kandidátce, a mohl by se tedy potenciálně podílet na vedení kraje?

Na kandidátce máme velmi kvalitní osobnosti, například primátora Mladé Boleslavi, druhého největšího města Středočeského kraje, Jiřího Boušku, statutárního náměstka primátora Kladna Františka Bureše, starostu Příbrami Jana Konvalinku, místostarostu Mělníka Petra Kowandu, Romana Štěrbu, který se věnuje dopravě, a mnoho dalších jmen. Všichni jsou připravení výrazně zlepšovat život pro lidi v kraji. Při sestavování kandidátky jsme kladli důraz na to, aby tam byli kvalitní lidé z komunálu.

Pro voliče je důležité, s kým byste šli do koalice. Máte už představu? Nebojíte se, že vás bude chtít obejít stávající koalice?

Vždy se vyjednává až po volbách, nejsme s nikým domluvení. Věřím, že nám voliči šanci dají a budeme hledat partnera, se kterým se shodneme na našem programu. Chci mluvit se zástupci všech stran a hnutí, které se do zastupitelstva dostanou. Taková vyjádření, že s námi někteří nebudou chtít jednat, jsem slyšel před volbami už mnohokrát, ale vše nakonec bývá jinak. Voliči by nás především měli podpořit natolik, aby nás nikdo obejít nemohl, jen tak můžeme zajistit tolik potřebnou změnu.

Co je podle vás hlavní téma voleb, co slíbíte voličům?

Především chci změnit atmosféru v kraji, aby se tady žilo dobře, aby věci fungovaly. Nechci, aby lidé jako teď museli řešit, jak se dostanou domů, do práce, do školy nebo k lékaři, protože jim zrušili vlaky či autobusy. Aby senioři našli služby, které potřebují, aby na věci nezůstávali sami. Středočeský kraj stagnuje, a to se musí změnit.

Největší téma, které řeší středočeští voliči, jsou silnice. Jaký nabízíte recept na zrychlení oprav?

Doprava obecně je oblast, která obyvatele kraje velmi trápí, a to i ta hromadná. Máme tady 8 600 kilometrů silnic druhé a třetí třídy a samozřejmě to trvá, než se takové množství dá do pořádku. Jsem ale přesvědčený, že se to dá dělat lépe. Za minulého vedení se pravidelně dělal audit a krajské silnice se monitorovaly a na základě toho opravovaly. To současné vedení kraje dělá až teď před volbami. My bychom postupovali tak, že budeme prioritně opravovat ty úseky, kde je to nejvíce potřeba. Mnoho se ale musí udělat i v hromadné dopravě a je třeba přidat ve výstavbě cyklostezek, mimochodem prakticky u nás chybí nějaká místa, kde by si cyklisté mohli dobíjet stále modernější elektrokola.

Zmínil jste i hromadnou dopravu, co je třeba zlepšit?

Především zásadně nesouhlasíme s rušením lokálek. Pokud od voličů dostaneme šanci, jsme připraveni zrušené tratě zrevidovat. Pro řadu lidí, kteří se na mě obracejí, je skutečnost, že k nim přestaly jezdit vlaky, velmi špatná, zejména pro seniory a rodiny. Vlaky jim chybí, protože se do nich lépe nastupuje, mají toalety, mohou v nich jet se psem či s jízdním kolem. Jestli vedení kraje od stolu z Prahy škrtne lokálky jen z pohledu čísel, tak je to špatně. Podobným uvažováním by kraj mohl za chvíli rušit i knihovny a muzea, protože si na sebe nevydělají. Je to špatný přístup.

Pokud povedete kraj, budete vládou, která spíše šetří, nebo budete chtít vrátit různé výhody typu jízdného pro žáky, které stávající krajská rada zrušila?

Nepokládal bych to tak, jestli jsme šetřiví, nebo rozhazovační. Je zásadní rozdíl mezi tím, zda se peníze projídají, nebo investují do budoucnosti. A zavedení slev pro seniory a zejména studenty, kteří jsou naší budoucností, je z mého pohledu také investice do budoucnosti. Mnoho lidí zrušení slev pocítilo a doprava je teď pro ně mnohem dražší, takže bychom je vrátili.