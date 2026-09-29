Vaši předchůdci se spíše zajímali o finance nebo bezpečnost. Vy ale chcete být první primátor pro dopravu, co si pod tím pojmem představit? Doprava je jeden z nejdůležitějších problémů, které Pražané každodenně řeší. Ať už jezdí do práce, nebo do školy, nechtějí stát v kolonách a čekat na spoje. Proto si myslím, že by si Pražané konečně zasloužili primátora, který tento problém začne řešit. Já měl jako náměstek čtyři asistenty, ale primátor jich může mít dvojnásobek. Odborníky přes silnice, mosty, MHD až po výsadbu stromů a řešení pěších zón a cyklodopravy. Samozřejmě nechci řešit jen dopravu, ale i školství, výstavbu bytů a sociální oblast.
Pro mě je zásadní, aby se MHD rozvíjela a byla dostupná pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou studenti či senioři. Ale zároveň chci, aby byly všechny vozy nízkopodlažní a klimatizované nebo aby se tramvajové trasy stavěly na sídlištích, kde dnes chybějí.