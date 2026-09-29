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ANO hází Praze klacky pod nohy. Dopravu budu řešit s osmi poradci, říká Scheinherr

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Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr chce být prvním primátorem pro dopravu. Plánuje rozvoj metra O, tramvajových tratí na sídliště a stavbu městských bytů. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sám řídí autobus MHD a tvrdí, že zácpy v metropoli mají řešení. „Chci být primátor pro dopravu,“ říká Adam Scheinherr (Praha sobě) k plánům na výstavbu metra O či zdražení cen jízdenek.
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Vaši předchůdci se spíše zajímali o finance nebo bezpečnost. Vy ale chcete být první primátor pro dopravu, co si pod tím pojmem představit? Doprava je jeden z nejdůležitějších problémů, které Pražané každodenně řeší. Ať už jezdí do práce, nebo do školy, nechtějí stát v kolonách a čekat na spoje. Proto si myslím, že by si Pražané konečně zasloužili primátora, který tento problém začne řešit. Já měl jako náměstek čtyři asistenty, ale primátor jich může mít dvojnásobek. Odborníky přes silnice, mosty, MHD až po výsadbu stromů a řešení pěších zón a cyklodopravy. Samozřejmě nechci řešit jen dopravu, ale i školství, výstavbu bytů a sociální oblast.

Pro mě je zásadní, aby se MHD rozvíjela a byla dostupná pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou studenti či senioři. Ale zároveň chci, aby byly všechny vozy nízkopodlažní a klimatizované nebo aby se tramvajové trasy stavěly na sídlištích, kde dnes chybějí.

Adam Scheinherrna otázku ohledně zdražení Lítačky

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