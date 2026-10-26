„My vycházíme z toho, že je potřeba, aby Praha dál fungovala. V listopadu je potřeba se poprvé sejít. Já s plánem, Tomáš Portlík s tempem. V pondělí proběhne další schůzka s Prahou sobě, sejdeme se i s Piráty, kde si vysvětlíme jejich pozici. Pracujeme však na koalici se SPOLU s většinou 34 křesel,“ řekl po čtvrtečním jednání se SPOLU lídr STAN Hlaváček.
„Můžeme začít ihned pracovat a připravovat programové prohlášení. A stále respektujeme, že STAN by rád přivedl třetího partnera,“ doplnil lídr SPOLU Portlík (ODS).
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Pokud by se nepodařilo sehnat partnera do první schůzky zastupitelstva v půlce listopadu, bude vést město zatím úzká koalice mezi STAN a SPOLU. Hlaváček však doufá, že do té doby se podaří sjednat spolupráci i s třetí stranou. Případně by jednání mohla pokračovat i v prosinci a koaliční smlouva by se rozšířila.
První nabídku Piráti odmítli
V dvojkoalici by měli Starostové post primátora a šest pozic radních na magistrátu. SPOLU by připadli čtyři radní. Pokud by se přidala Praha sobě, získala by dvě pozice v radě, Pirátům však Hlaváček nabídl pouze jedno místo, konkrétně gesci bydlení, které bylo jednou z priorit Pirátů ve volbách.
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Piráti by však rádi o jedno místo navíc a první nabídku odmítli. STAN tak zkusí straně nabídnout jiné řešení, navýšení počtu radních však ve hře spíše není.
Lídryně Pirátů Tereza Nislerová po jednání uvedla, že nabídka Starostů jim nepříšla fér. „Ve stávající koalici měl STAN pět zastupitelů, jednoho náměstka pro územní rozvoj a jednoho radního pro školství. My jsme získali sedm zastupitelů, a je proto logické požadovat také dvě pozice v radě,“ napsala na sociální síti.
Lídr hnutí Praha sobě Scheinherr k nabídce uvedl, že budou rádi pokračovat v jednání.
V Praze bylo v úvaze také složení koalice mezi STAN, Prahou sobě a Piráty. Zastupitelský klub Starostů tuto variantu odmítl, podle Hlaváčka do rozhodnutí vstoupili i předchozí zkušenosti s oběma stranami z dob, kdy s nimi již vládli. Lídři obou stran Scheinherr a Nislerová měli tuto koalici jako prioritu.
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„Shodli jsme se, že tato koalice na základu se SPOLU a třetím partnerem zaujme větší prostor, víc voličů. Jak nalevo, tak napravo. Budeme jednat dál,“ doplnil Hlaváček.