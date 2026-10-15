Hlaváček pokračuje v jednání o koalici v Praze, znovu přijal Portlíka

První jednání probíhala mezi SPOLU a Starosty už během pondělí, v úterý se Hlaváček sešel s Prahou sobě a s Piráty. Ve čtvrtek jednají první dvě strany od půl dvanácté, schůze by měla trvat přibližně do jedné odpoledne.
Hlaváček by si uměl představit koalici pouze se SPOLU, v níž by měli úzkou většinu 34 z 65 křesel v zastupitelstvu, podle svých slov by však radši měl silnější koalici tří stran.
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Variantami je také složení koalice společně s Prahou sobě a SPOLU, či s Prahou sobě a Piráty. Naopak úplně ze hry je hnutí ANO, se kterým se vůbec nepočítá. Hnutí tak skončí v opozici.
SPOLU i STAN by společně našly shodu například v tématech zdražení MHD, proměny brownfieldů v nové rezidenční čtvrti nebo na dokončení městského okruhu.
S Prahou sobě a Piráty je to však složitější. Obě strany by preferovaly koalici se Starosty před spojením se SPOLU. Podle Adama Scheinherra (Praha sobě) by byla ideální koalice ve složení STAN + Praha sobě + Piráti.
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„Koalici s Piráty bychom preferovali, protože tam je větší programová shoda. V takové koalici by byl také menší počet hádek, což byl problém v minulém volebním období,“ řekl v úterý Scheinherr. Podobně mluvila také lídryně Pirátů Tereza Nislerová, která však uznala, že její strana skončila až na pátém místě a tím pádem je vyjednávací pozice složitá.