Prezident Pavel zhodnotí výsledek prvních povolebních jednání o nové vládě

„Za mě nebude jednat Blažek ani Nejedlý, jako to bylo za pana Fialy, já nejsem loutka nikoho,“ prohlásil na Hradě Babiš, který zamířil na jednání s hlavou státu jako první.
Již v sobotu po uzavření volebních místností zahájil jednání o nové vládě s představiteli SPD a Motoristů sobě. Babišovo ANO má spolu s těmito dvěma uskupeními většinu 108 poslanců.
„Já pokládám za logické a v souladu s tradicí české demokracie, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády,“ řekl současný premiér, lídr SPOLU a šéf ODS Petr Fiala po setkání s Pavlem. Obdobně se pak vyjádřili i šéfové dalších vládních stran.