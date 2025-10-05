Prezident Pavel zhodnotí výsledek prvních povolebních jednání o nové vládě

Josef Kopecký
  14:20
První jednání o nové vládě se šéfky politických stran a hnutí zhodnotí na Hradě prezident Petr Pavel. Nepověřil zatím ještě vítěze voleb, předsedu ANO Andreje Babiše, sestavením nové vlády, ale bývalý premiér k tomu má velmi blízko. Babišovo právo sestavit vládu respektují šéfové stran současné vládní koalice. Tisková konference prezidenta začne v 15:30 a iDNES.cz ji nabídne živě.

„Za mě nebude jednat Blažek ani Nejedlý, jako to bylo za pana Fialy, já nejsem loutka nikoho,“ prohlásil na Hradě Babiš, který zamířil na jednání s hlavou státu jako první.

Již v sobotu po uzavření volebních místností zahájil jednání o nové vládě s představiteli SPD a Motoristů sobě. Babišovo ANO má spolu s těmito dvěma uskupeními většinu 108 poslanců.

„Já pokládám za logické a v souladu s tradicí české demokracie, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády,“ řekl současný premiér, lídr SPOLU a šéf ODS Petr Fiala po setkání s Pavlem. Obdobně se pak vyjádřili i šéfové dalších vládních stran.

