Jednání o koalici v metropoli pokračují. Praha sobě by mohla řídit dopravu

Praha sobě původně chtěla tři oblasti v radě, podle lídra Adama Scheinherra však bude spokojená i se dvěma. Momentálně to vypadá na oblasti dopravy a majetku.
„Nejvíce času jsme strávili debatou nad jednotlivými projekty v dopravě, i právě nad vidinou fungování gesce majetku,“ řekl Scheinherr po jednání.
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SPOLU a Starostové si v hlavním městě rozdělili gesce, dál jednají s Prahou sobě
Další jednání mezi Starosty, SPOLU a Prahou sobě by mělo proběhnout v pondělí. „Gesce majetku dávají ve spojitosti s dopravou smysl. Chtěli bychom i splnění nějakých podmínek. Nechceme, aby docházelo k situaci, která tu byla poslední čtyři roky, aby radní pro finance v podstatě řídil ty oblasti, které mají mít na starosti jednotliví radní,“ doplnil lídr Prahy sobě.
V minulém období měl resort financí na starosti Zdeněk Kovařík (ODS). SPOLU pro Prahu by měla mít stejnou oblast i v nové koalici.
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Právě pondělní jednání byla o něco úspěšnější a přinesla první zásadní výstup v podobě rozdělení gescí. Starostové by měli kromě postu primátora zastávat gesci zdravotnictví, bezpečnosti a IT a školství. SPOLU pro Prahu vedené Tomášem Portlíkem (ODS) má mít důležitý resort financí nebo sociálních věcí.
Debaty zatím nevyjasnily ani to, kdo by se v metropoli mohl ujmout rezortu kultury či bydlení. Právě tyto gesce jsou otevřené i pro případný vstup třetího partnera.
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„Teď máme sestavené odborné páry mezi stranami, termín zastupitelstva se posunul, takže bych chtěl před podpisem koaliční smlouvy nejdříve mít hotový program,“ řekl po pondělním jednání Petr Hlaváček (STAN), který se netajil tím, že doufal v dohodu s Prahou sobě.
Pokud by se nepodařilo sehnat partnera do první schůzky zastupitelstva v půlce listopadu, bude vést město zatím úzká koalice mezi STAN a SPOLU. Hlaváček však doufá, že do té doby se podaří sjednat spolupráci i s třetí stranou. Není vyloučené ani to, že by jednání mohla pokračovat i v prosinci a koaliční smlouva by se rozšířila.