Zaplavené oblasti se potýkaly s komplikacemi při volbách. Účast byla nízká

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Přesně před týdnem řada lidí v Benešově nad Černou na Českokrumlovsku zřejmě neměla na volby ani pomyšlení. Strachovali se o svůj majetek, protože minulou sobotu povodeň zaplavila několik domů v obci, kde žije přibližně 1400 obyvatel. Ale dnes i ti, kterým se dostala voda z říčky Černá do domácností, k volbám vyrazili. Volební účast by tak v Benešově nad Černou měla překonat tu, která byla před čtyřmi roky.

„Našli jsme si čas a přišli volit,“ řekl muž, který před polednem opouštěl volební místnost na obecním úřadě. Na fasádě jeho domu, který se nachází pouze pár stovek metrů od radnice, je stále vidět, kam řeka před týdnem stoupla. Zhruba metr nad zemí zanechala na zdi lehce začernalou rysku, jak se s vodou valil i štěrk z cest nebo kamení z Černé.

„Bohužel se tady řeka vždy rozleje a vrací se k nám,“ uvedl. Kousek od jeho domu stojí most, na němž je datum zhotovení 2012. Přestože jeho oblouk je více než dva metry nad běžnou hladinou Černé, před týdnem se voda valila i přes něj.

Nedaleko Černé v těchto dnech stojí velký sběrný kontejner, do něhož lidé přinášejí povodní poničené věci. Jde o kusy nábytku nebo trvale znehodnocené předměty. „My jsme měli štěstí, trochu vody se nám dostalo pouze do sklepa, tak jsme to koštětem vymetli,“ řekla paní středního věku před obecním úřadem.

Výsledky pro vaši obec

Zrovna s manželem odcházeli z volební místnosti. „Volíme pravidelně. Tvrdím totiž, že kdo nevolí, a tím pádem nijak neovlivňuje to, co se bude dít, by se vůbec neměl k politice vyjadřovat a jakkoliv ji komentovat,“ řekl muž.

Složitá situace panovala v České vsi na Jesenicku. Ta patřila mezi pět českých obcí, která nebyla schopna vlastními silami zorganizovat volby. Lidé tam tak museli volit ve speciálním hasičském kontejneru.

Podobně to vypadalo i v Široké Nivě na Bruntálsku. Lidé volili v hasičském stanu, kde navíc elektřina byla poháněna pouze benzinovým agregátem.

Mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová potvrdila, že aby byly volby všude zajištěny, musel kraj zasáhnout. „Ve dvou obcích jsme postavili mobilní volební místnosti, ve čtyřech obcích personálně pomáhají krajští úředníci,“ konstatovala.

Hasiči postavili mobilní a plně vybavené volební místnosti v obcích Nové Heřminovy a Široká Niva. „Krajští úředníci jsou členy volební komise v obcích: Zátor, Široká Niva, Nové Heřminovy a Brantice,“ popsala Birklenová.

Před čtyřmi roky odevzdalo v krajských volbách v Benešově nad Černou hlas necelých 30 procent z tisícovky voličů. „Letos to bude lepší, už jsme překonali hranici 30 procent a lidé stále ještě chodí,“ uvedl místopředseda volební komise v Benešově nad Černou František Kodym. „Dneska je hezky, svítí sluníčko, a to také hraje roli, že je větší zájem. Ale před týdnem to bylo jiné, to tady všichni měli úplně jiné starosti,“ dodal.

V Opavě, kterou výrazně zasáhla nedávná povodeň, se volební účast včetně nejhůře postižených oblastí města pohybovala hodinu před uzavřením místností v průměru okolo 30 procent. V povodněmi zasaženém Bohumíně na Karvinsku to bylo pod 24 procent a v záplavami postiženém Krnově na Bruntálsku byla například účast okolo desáté hodiny jen přibližně deset procent.

Údaje za celý kraj nejsou kvůli záplavám k dispozici. Úřad má v terénu jen jednu kontrolní skupinu, odhady by tak podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové nebyly relevantní.

Tomáš Svoboda @Novinar_Tom Povodňové volby. V Opavě se snaží volební komise být co nejblíž voličům zasaženým povodním. Na omezené časy jedou k zatopeným školám, kde bývaly volební místnosti. #szvolby https://t.co/2EyuPWJS7e oblíbit odpovědět

Podobná situace byla i na záplavami zpustošeném Jesenicku. I tam je účast výrazně nižší než při předchozích krajských volbách. Do poledne tam přišla odevzdat hlas zhruba pětina voličů. Před čtyřmi lety se přitom účast pohybovala kolem 30 procent.

Volební účast 31,5 procenta evidovala v poledne komise v Čajkovského ulici na lidnatém sídlišti Nová Ulice, kde v roce 2020 přišlo odevzdat svůj hlas kandidátům do krajského zastupitelstva bezmála 40 procent voličů. „Dnes se lidé už spíše trousí. Účast je zatím nižší a už to (poslední krajské volby) zřejmě nedoženeme,“ řekl ČTK člen volební komise Pavel Kocián.

Podle Petra Garláthyho z olomouckého krajského úřadu se v problematických oblastech na Jesenicku zprovoznila elektřina a starostové komise poskládali z vlastních zdrojů, pouze v Kobylé nad Vidnavkou zajistilo členy komise ministerstvo vnitra. „Na Jesenicku je problém s tím, že je po povodních na mnoha místech horší dostupnost. Vyjma jedné obce se konají všechny volby v budovách, výjimkou je Česká Ves, kde se volí v hasičském kontejneru,“ řekl Garláthy.