Pražský STAN opět jedná se SPOLU. Piráti první nabídku spolupráce odmítli

Vítězný STAN se v pondělí setkal s Piráty, ve středu s Prahou sobě a dal jim nabídku na vstup do koalice. Obě strany měly do středečního večera dát vědět, zda jim nabídka vyhovuje. Výhodnější byla nabídka pro Prahu sobě, která skončila ve volbách na třetím místě.
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STAN v hlavním městě rozdal nabídky, ve hře je stále i koalice s Piráty a Prahou sobě
Piráti podle Hlaváčka odmítli nabídku na jedno místo v radě v případě, že by se do koalice zapojili. Chtěli dvě místa. Podle Hlaváčka navýšení počtu radních není možné, jednání však budou pokračovat. Zkusí Pirátům nabídnout jiné akceptovatelné řešení.
Vyjednávací tým STAN se bude soustředit především na spolupráci s Prahou sobě. Předseda Adam Scheinherr na nabídku spolupráce odpověděl, že je ochoten jednat, aniž by uvedl další podrobnosti.
Hlaváček také uvedl, že pokud by povolební vyjednávání trvala příliš dlouho, je připraven začít řídit město v koalici se SPOLU. Mezitím by mohla pokračovat vyjednávání s Prahou sobě, případně s Piráty.
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Hlaváček znovu jednal s Piráty a Prahou sobě. O koalici se rozhodne do pátku
Stále tak není jasné, jaké složení bude mít vládnoucí koalice v Praze. Ve hře jsou v podstatě tři možnosti: koalice STAN a SPOLU s těsnou většinou 34 mandátů z 65, což by lídrovi druhé koalice Tomášovi Portlíkovi (ODS) vyhovovalo nejvíce. Petr Hlaváček by však raději přibral ještě jednoho partnera z řad Pirátů či Prahy sobě.
Praha sobě a Piráti však tlačí na vznik společné koalice se STAN, ale bez SPOLU. V takové koalici by případně hnutí STAN dali většinu z 11 pozic radních. Starostové by měli nárok na 6 z nich, Praha sobě na 3 a Piráti na 2.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.